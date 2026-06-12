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«Greece in Context»: Kαλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί ανοίγουν διάλογο μέσα από μια σειρά βίντεο
«Greece in Context»: Kαλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί ανοίγουν διάλογο μέσα από μια σειρά βίντεο
Μια πρωτοβουλία του Μουσείου Μπενάκη , του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Πανεπιστημίο Simon Fraser (SFU) του Καναδά
Ένα ζωντανό διάλογο γύρω από την ιστορία, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, μέσα από τις αφηγήσεις και τις προσεγγίσεις ανθρώπων με διαφορετικές αφετηρίες και πεδία δράσης ανοίγει η σειρά βίντεο με τίτλο «Greece in Context» που παρουσιάζουν, τον Ιούνιο, το Μουσείο Μπενάκη και το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος(SNF) στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser (SFU) του Καναδά
Η σειρά, που αποτελείται από έντεκα επεισόδια, είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσα από το YouTube κανάλι του Μουσείου Μπενάκη, στα ελληνικά και αγγλικά, φιλοξενεί πρόσωπα από την ακαδημαϊκή κοινότητα, καλλιτέχνες, συγγραφείς καθώς και επαγγελματίες του πολιτισμού και της δημιουργίας, των οποίων το έργο συνομιλεί με ζητήματα που αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο πλαίσιο.
Γυρισμένα στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, τα επεισόδια φιλοξενούν έναν προσκεκλημένο ομιλητή, ο οποίος καλείται να μοιραστεί τις απόψεις του απαντώντας σε τέσσερα βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με το έργο του και την κατανόησή του για τον ελληνικό πολιτισμό.
Κάθε επεισόδιο οργανώνεται γύρω από ένα αντικείμενο από τις συλλογές του Μουσείου, το οποίο λειτουργεί ως αφετηρία στοχασμού και ερμηνείας. Μέσα από αυτό, οι συμμετέχοντες διατυπώνουν προσωπικές αφηγήσεις και κριτικές θέσεις γύρω από ζητήματα πολιτισμού, ιστορίας, πολιτικής, καθώς και τις δυναμικές συνέχειας και ρήξης που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Ένα αντικείμενο, μια οπτική, μια ιστορία ή μια γνώση αναδεικνύεται, υπογραμμίζοντας τη δύναμη των αντικειμένων ως φορέων και καταλυτών αφηγήσεων.
Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το Μουσείο επαναπροσδιορίζεται ως χώρος ενεργού διαλόγου και αναζήτησης – ένας ζωντανός οργανισμός που δεν περιορίζεται μόνο στη διαφύλαξη της πολιτιστική κληρονομιάς, αλλά καλλιεργεί τη σύγχρονη σκέψη και την κριτική εμπλοκή με το παρόν. Μέσα από τη συνάντηση αντικειμένων, φωνών και ιδεών, η σειρά προτείνει μια πολυδιάστατη ανάγνωση της Ελλάδας ως ιστορικού και ταυτόχρονα σύγχρονου πολιτισμικού οργανισμού.
«Το Greece in Context προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επανεπίσκεψης στις γνωστές αίθουσες του Μουσείου Μπενάκη, μέσα από τη συντροφιά μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας επισκεπτών, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν μόνο τα έργα και τις ιστορίες που αφηγούνται οι προθήκες, αλλά θέτουν και ερωτήματα που συνδέουν το τότε με το τώρα. Σπάνια το Μουσείο Μπενάκη έχει αισθανθεί τόσο ζωντανό στην ψηφιακή οθόνη» σημειώνει ο Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη και συμμετέχων.
Ο Δημήτρης Κράλλης, πρώην Διευθυντής του SNF SFU Hellenic Studies και συμμετέχων δηλώνει: «Ήταν πραγματική χαρά να συνεργάζομαι με το Μουσείο Μπενάκη και την ομάδα του, διαμορφώνοντας — μέσα στους ιδιαίτερα δυναμικούς χώρους του — ιδέες και σχέδια για ένα νέο ερευνητικό έργο στη Βόρεια Λέσβο. Περιδιαβαίνοντας τους χώρους του και στοχαζόμενος μαζί με τους κόσμους του παρελθόντος που οι επιμελητές του ανασυνθέτουν με τόση φροντίδα, βρήκα έμπνευση για να τοποθετήσω το δικό μου αρχειακό έργο μέσα στο δικό του πολιτισμικό και υλικό πλαίσιο.»
Η Sabrina Higgins, νυν Διευθύντρια του SNF SFU Hellenic Studies επισημαίνει πως «το Greece in Context μας προσφέρει την ευκαιρία να αναδείξουμε τον ελληνικό πολιτισμό και την ταυτότητα μέσα στον χρόνο και τον χώρο, και να εξετάσουμε τον ρόλο της Ελλάδας — μέσα από τον υλικό πολιτισμό — ως συνομιλητή, ερμηνευτή και ενεργό παράγοντα σε ένα διασυνδεδεμένο και πολυπολιτισμικό μεσογειακό περιβάλλον, από την αρχαιότητα έως σήμερα» ενώ η Σοφία Χανδακά και η Ειρήνη Δ. Κωτσοβίλη, δημιουργοί της σειράς Greece in Context, εξηγούν πως «το Greece in Context δημιουργήθηκε ως ένας χώρος διαλόγου — μια πρόσκληση να επανεξετάσουμε την Ελλάδα μέσα από ανθρώπους, ιδέες, αντικείμενα και βιωμένες εμπειρίες, και να προσεγγίσουμε τον πολιτισμό ως μια ζωντανή διαδικασία που διαμορφώνει διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον».
Στα βίντεο συμμετέχουν οι Μιχάλης Αφολαγιάν, καλλιτέχνης, ακτιβιστής, Πολιτιστικό Κέντρο ΑΝΑΣΑ, Κατερίνα Βρανά, stand-up κωμικός, Michael Herzfeld, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ανθρωπολογίας, Harvard University, Στάθης Καλύβας, Gladstone Professor of Government και μέλος του All Souls College, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Χρήστος Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ίδρυμα Ντίνου & Λίας Μαρτίνου, Δημήτρης Κράλλης, π. Διευθυντής, SNF SFU Hellenic Studies, Καθηγητής, Τμήμα Παγκόσμιων Ανθρωπιστικών Σπουδών, Simon Fraser University, Rick Lowe, καλλιτέχνης, Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής, Μουσείο Μπενάκη, Μαρία Παπαδημητρίου, καλλιτέχνης, Γιάννης Χαμηλάκης, Καθηγητής Αρχαιολογίας και Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών της έδρας Joukowsky Family, Πανεπιστήμιο Brown και Σοφία Χανδακά, Επιμελήτρια Συλλογών Παγκόσμιων Πολιτισμών, Μουσείο Μπενάκη
Η σειρά, που αποτελείται από έντεκα επεισόδια, είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσα από το YouTube κανάλι του Μουσείου Μπενάκη, στα ελληνικά και αγγλικά, φιλοξενεί πρόσωπα από την ακαδημαϊκή κοινότητα, καλλιτέχνες, συγγραφείς καθώς και επαγγελματίες του πολιτισμού και της δημιουργίας, των οποίων το έργο συνομιλεί με ζητήματα που αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο πλαίσιο.
Γυρισμένα στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, τα επεισόδια φιλοξενούν έναν προσκεκλημένο ομιλητή, ο οποίος καλείται να μοιραστεί τις απόψεις του απαντώντας σε τέσσερα βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με το έργο του και την κατανόησή του για τον ελληνικό πολιτισμό.
Κάθε επεισόδιο οργανώνεται γύρω από ένα αντικείμενο από τις συλλογές του Μουσείου, το οποίο λειτουργεί ως αφετηρία στοχασμού και ερμηνείας. Μέσα από αυτό, οι συμμετέχοντες διατυπώνουν προσωπικές αφηγήσεις και κριτικές θέσεις γύρω από ζητήματα πολιτισμού, ιστορίας, πολιτικής, καθώς και τις δυναμικές συνέχειας και ρήξης που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Ένα αντικείμενο, μια οπτική, μια ιστορία ή μια γνώση αναδεικνύεται, υπογραμμίζοντας τη δύναμη των αντικειμένων ως φορέων και καταλυτών αφηγήσεων.
Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το Μουσείο επαναπροσδιορίζεται ως χώρος ενεργού διαλόγου και αναζήτησης – ένας ζωντανός οργανισμός που δεν περιορίζεται μόνο στη διαφύλαξη της πολιτιστική κληρονομιάς, αλλά καλλιεργεί τη σύγχρονη σκέψη και την κριτική εμπλοκή με το παρόν. Μέσα από τη συνάντηση αντικειμένων, φωνών και ιδεών, η σειρά προτείνει μια πολυδιάστατη ανάγνωση της Ελλάδας ως ιστορικού και ταυτόχρονα σύγχρονου πολιτισμικού οργανισμού.
«Το Greece in Context προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επανεπίσκεψης στις γνωστές αίθουσες του Μουσείου Μπενάκη, μέσα από τη συντροφιά μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας επισκεπτών, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν μόνο τα έργα και τις ιστορίες που αφηγούνται οι προθήκες, αλλά θέτουν και ερωτήματα που συνδέουν το τότε με το τώρα. Σπάνια το Μουσείο Μπενάκη έχει αισθανθεί τόσο ζωντανό στην ψηφιακή οθόνη» σημειώνει ο Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη και συμμετέχων.
Ο Δημήτρης Κράλλης, πρώην Διευθυντής του SNF SFU Hellenic Studies και συμμετέχων δηλώνει: «Ήταν πραγματική χαρά να συνεργάζομαι με το Μουσείο Μπενάκη και την ομάδα του, διαμορφώνοντας — μέσα στους ιδιαίτερα δυναμικούς χώρους του — ιδέες και σχέδια για ένα νέο ερευνητικό έργο στη Βόρεια Λέσβο. Περιδιαβαίνοντας τους χώρους του και στοχαζόμενος μαζί με τους κόσμους του παρελθόντος που οι επιμελητές του ανασυνθέτουν με τόση φροντίδα, βρήκα έμπνευση για να τοποθετήσω το δικό μου αρχειακό έργο μέσα στο δικό του πολιτισμικό και υλικό πλαίσιο.»
Η Sabrina Higgins, νυν Διευθύντρια του SNF SFU Hellenic Studies επισημαίνει πως «το Greece in Context μας προσφέρει την ευκαιρία να αναδείξουμε τον ελληνικό πολιτισμό και την ταυτότητα μέσα στον χρόνο και τον χώρο, και να εξετάσουμε τον ρόλο της Ελλάδας — μέσα από τον υλικό πολιτισμό — ως συνομιλητή, ερμηνευτή και ενεργό παράγοντα σε ένα διασυνδεδεμένο και πολυπολιτισμικό μεσογειακό περιβάλλον, από την αρχαιότητα έως σήμερα» ενώ η Σοφία Χανδακά και η Ειρήνη Δ. Κωτσοβίλη, δημιουργοί της σειράς Greece in Context, εξηγούν πως «το Greece in Context δημιουργήθηκε ως ένας χώρος διαλόγου — μια πρόσκληση να επανεξετάσουμε την Ελλάδα μέσα από ανθρώπους, ιδέες, αντικείμενα και βιωμένες εμπειρίες, και να προσεγγίσουμε τον πολιτισμό ως μια ζωντανή διαδικασία που διαμορφώνει διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον».
Στα βίντεο συμμετέχουν οι Μιχάλης Αφολαγιάν, καλλιτέχνης, ακτιβιστής, Πολιτιστικό Κέντρο ΑΝΑΣΑ, Κατερίνα Βρανά, stand-up κωμικός, Michael Herzfeld, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ανθρωπολογίας, Harvard University, Στάθης Καλύβας, Gladstone Professor of Government και μέλος του All Souls College, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Χρήστος Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ίδρυμα Ντίνου & Λίας Μαρτίνου, Δημήτρης Κράλλης, π. Διευθυντής, SNF SFU Hellenic Studies, Καθηγητής, Τμήμα Παγκόσμιων Ανθρωπιστικών Σπουδών, Simon Fraser University, Rick Lowe, καλλιτέχνης, Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής, Μουσείο Μπενάκη, Μαρία Παπαδημητρίου, καλλιτέχνης, Γιάννης Χαμηλάκης, Καθηγητής Αρχαιολογίας και Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών της έδρας Joukowsky Family, Πανεπιστήμιο Brown και Σοφία Χανδακά, Επιμελήτρια Συλλογών Παγκόσμιων Πολιτισμών, Μουσείο Μπενάκη
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