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Αλέκος Φασιανός: Τα ζωγραφικά έργα του ταξιδεύουν στην Κέρκυρα
Αλέκος Φασιανός: Τα ζωγραφικά έργα του ταξιδεύουν στην Κέρκυρα
Μέσα από μια έκθεση που διοργανώνει η Εθνική Πινακοθήκη
«Ζωγραφίζω ό,τι μ´ αγγίζει, ό,τι αισθάνομαι γύρω από τη ζωή, έτσι πολύ απλά. Χρυσούς καβαλάρηδες που ζουν τώρα μόνο στο όνειρό μας, γυναίκες νωχελικές ή ζευγάρια ερωτευμένων... Μ´ αρέσει το φως που χαϊδεύει τα πρόσωπα. Τι ποίηση ένα σώμα λουσμένο σ´ αυτό! Εμένα μ´ αρέσουν τα χρώματα, τα γυμνά κορμιά, τα υφάσματα, το κόκκινο δωμάτιο, η ιστορία ενός δραπέτη, τα γεγονότα τα μικρά, τα ασήμαντα….» εξηγούσε, με ποιητικό σχεδόν τρόπο, ο Αλέκος Φασιανός.
Με τον ιδιαίτερο αυτό εικαστικό κόσμο του θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή το κοινό στην έκθεση με τίτλο «Αλέκος Φασιανός. Κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού», που θα ανοίξει τις πύλες της στις 26 Ιουνίου, στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα.
Η έκθεση, σε επιμέλεια Έφης Αγαθονίκου, συγκεντρώνει 46 έργα του καλλιτέχνη, λάδια, ακρυλικά και χαρακτικά, προσφέροντας μια αντιπροσωπευτική εικόνα της δημιουργικής του πορείας.
Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, το Μουσείο Αλέκος Φασιανός και ιδιωτικές συλλογές, καλύπτοντας σχεδόν έξι δεκαετίες καλλιτεχνικής παραγωγής.
Μέσα από αυτά αναδεικνύεται η συνέπεια αλλά και η εξελικτική πορεία του καλλιτέχνη, καθώς και η ξεχωριστή του ικανότητα να μετατρέπει τα «μικρά, τα ασήμαντα» γεγονότα της ζωής σε εικόνες γεμάτες ζωή και ένταση.
Με τον ιδιαίτερο αυτό εικαστικό κόσμο του θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή το κοινό στην έκθεση με τίτλο «Αλέκος Φασιανός. Κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού», που θα ανοίξει τις πύλες της στις 26 Ιουνίου, στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα.
Η έκθεση, σε επιμέλεια Έφης Αγαθονίκου, συγκεντρώνει 46 έργα του καλλιτέχνη, λάδια, ακρυλικά και χαρακτικά, προσφέροντας μια αντιπροσωπευτική εικόνα της δημιουργικής του πορείας.
Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, το Μουσείο Αλέκος Φασιανός και ιδιωτικές συλλογές, καλύπτοντας σχεδόν έξι δεκαετίες καλλιτεχνικής παραγωγής.
Μέσα από αυτά αναδεικνύεται η συνέπεια αλλά και η εξελικτική πορεία του καλλιτέχνη, καθώς και η ξεχωριστή του ικανότητα να μετατρέπει τα «μικρά, τα ασήμαντα» γεγονότα της ζωής σε εικόνες γεμάτες ζωή και ένταση.
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