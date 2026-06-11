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Lykke Li: Η πολυβραβευμένη Σουηδή ερμηνεύτρια έρχεται για συναυλία στο Ηρώδειο
Lykke Li: Η πολυβραβευμένη Σουηδή ερμηνεύτρια έρχεται για συναυλία στο Ηρώδειο
Ανάμεσα στις διεθνείς επιτυχίες της ξεχωρίζει το τραγούδι της «I Follow Rivers»
Μια ιδιαίτερη καλλιτέχνις, η μουσική της οποίας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ατμοσφαιρικότητα και συναισθηματική ένταση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το δημοφιλές τραγούδι της «I Follow Rivers», η πολυβραβευμένη Σουηδή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Lykke Li, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει μια συναυλία τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
Η Lykke Li δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής εδώ και πάνω από 15 χρόνια, έχοντας καταφέρει όχι απλά να διαμορφώσει έναν αναγνωρίσιμο ήχο, αλλά να δημιουργήσει έναν ολόκληρο συναισθηματικό κόσμο γύρω από το υλικό της, όπως και μια βαθιά, σχεδόν υπόγεια σύνδεση με το κοινό της.
Η μουσική της κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην indie pop, την alternative και το κινηματογραφικό songwriting, και είναι γεμάτο ευαισθησία, αλλά και εσωτερική ένταση. Από την πρωτόλεια, σχεδόν ωμή μελαγχολία του «I Never Learn» (2014), μέχρι την πιο νυχτερινή, αισθησιακή πλευρά του «So Sad So Sexy» (2018) και την εύθραυστη εσωστρέφεια του πιο πρόσφατου «Eyeye» (2022), κάθε δουλειά της λειτουργεί σαν μια προσωπική εξομολόγηση που μετατρέπεται σε συλλογικό βίωμα. Τα τραγούδια της αγγίζουν αθόρυβα αλλά βαθιά, μένουν και σε ακολουθούν πολύ μετά την ακρόαση, ενώ η ζωντανή παρουσία της έχει συχνά χαρακτηριστεί καθηλωτική.
Με νέο υλικό από το έκτο σε σειρά άλμπουμ της, «Afterparty» και μια καλλιτεχνική διαδρομή που συνεχίζει να γράφεται στο παρόν, η Lykke Li προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά που υπόσχεται ένταση, συναίσθημα και μια σπάνια αίσθηση συμμετοχής σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.
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Η Lykke Li δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής εδώ και πάνω από 15 χρόνια, έχοντας καταφέρει όχι απλά να διαμορφώσει έναν αναγνωρίσιμο ήχο, αλλά να δημιουργήσει έναν ολόκληρο συναισθηματικό κόσμο γύρω από το υλικό της, όπως και μια βαθιά, σχεδόν υπόγεια σύνδεση με το κοινό της.
Η μουσική της κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην indie pop, την alternative και το κινηματογραφικό songwriting, και είναι γεμάτο ευαισθησία, αλλά και εσωτερική ένταση. Από την πρωτόλεια, σχεδόν ωμή μελαγχολία του «I Never Learn» (2014), μέχρι την πιο νυχτερινή, αισθησιακή πλευρά του «So Sad So Sexy» (2018) και την εύθραυστη εσωστρέφεια του πιο πρόσφατου «Eyeye» (2022), κάθε δουλειά της λειτουργεί σαν μια προσωπική εξομολόγηση που μετατρέπεται σε συλλογικό βίωμα. Τα τραγούδια της αγγίζουν αθόρυβα αλλά βαθιά, μένουν και σε ακολουθούν πολύ μετά την ακρόαση, ενώ η ζωντανή παρουσία της έχει συχνά χαρακτηριστεί καθηλωτική.
Με νέο υλικό από το έκτο σε σειρά άλμπουμ της, «Afterparty» και μια καλλιτεχνική διαδρομή που συνεχίζει να γράφεται στο παρόν, η Lykke Li προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά που υπόσχεται ένταση, συναίσθημα και μια σπάνια αίσθηση συμμετοχής σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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