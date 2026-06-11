Υπουργείο Πολιτισμού: Αυτά είναι τα έργα που αποδόθηκαν σε Ρόδο και Χάλκη

Η αποκατάσταση και η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος των νησιών μας ενισχύει την άμυνα της πατρίδας μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη