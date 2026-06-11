Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Κλασικές ταινίες, ανοιχτές συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά στο 5ο Evia Film Project
Κλασικές ταινίες, ανοιχτές συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά στο 5ο Evia Film Project
Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο σε Αιδηψό, Λίμνη και Ροβιές - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Ταινίες αγαπημένων Ελλήνων δημιουργών, κλασικά αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά, καθώς και συναρπαστικές περιπέτειες, θρίλερ και ιστορίες αγάπης, οι οποίες εκτυλίσσονται σε απροσπέλαστους τόπους πυκνής βλάστησης και προσεγγίζουν τη μυθολογία του δάσους από διαφορετικές πλευρές, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του 5ου Evia Film Project, το οποίο διεξάγεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελεύθερη είσοδο στους θερινούς κινηματογράφους Απόλλων στην Αιδηψό και Ελύμνιον στη Λίμνη, ενώ μια ειδική προβολή θα πραγματοποιηθεί και στην πλατεία του χωριού Ροβιές. Παράλληλα, εκλεκτοί καλεσμένοι από τον χώρο του πολιτισμού θα συμμετάσχουν σε μία σειρά από συναρπαστικές ανοιχτές συζητήσεις με αφορμή τις ταινίες. Επιπλέον, στο Κύμα το κοινό θα έχει, όπως κάθε χρόνο, την ευκαιρία να απολαύσει ξεχωριστές δημιουργίες VR. Τέλος, το Evia Film Project διοργανώνει και φέτος μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους.
Τρίτη 23/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 21:30
Ο τυχοδιώκτης Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ συναντά την ιεραπόστολο Κάθριν Χέπμπορν στο κατάστρωμα ενός ρημαγμένου πολεμικού πλοίου που διασχίζει τον ποταμό Κονγκό λίγο μετά το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου: εκεί γεννιέται ένας απρόσμενος έρωτας ανάμεσα σε δύο αταίριαστους κόσμους, αλλά και εν μέσω διασταυρωμένων πυρών. Η ταινία που χάρισε στον «Μπόγκι» το μοναδικό του Όσκαρ είναι ένα μαγικό κράμα πολλών διαφορετικών στοιχείων, αλλά πρώτα απ’ όλα μια ανεπανάληπτη feelgood περιπέτεια.
Ρομπέν των δασών του Κέβιν Ρέινολντς (1991)
Τρίτη 23/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30
Έπειτα από χρόνια αιχμαλωσίας στις Σταυροφορίες, ο ευγενής Ρομπέν του Λόξλεϊ (Κέβιν Κόστνερ) επιστρέφει στην Αγγλία για να βρει τον πατέρα του δολοφονημένο και τον τόπο του να καταδυναστεύεται από τον τυραννικό Σερίφη του Νότιγχαμ (ο Άλαν Ρίκμαν σε μια υπέροχη ερμηνεία). Αναγκασμένος να κρυφτεί στο δάσος του Σέργουντ, συμμαχεί με μια ομάδα κατατρεγμένων παρανόμων, κλέβει από τους πλούσιους για να δίνει στους φτωχούς και, πάνω απ’ όλα, ερωτεύεται τη λαίδη Μάριον και κάνει το παν για να τη σώσει από μια ζωή-φυλακή, κι όλα αυτά με συνοδεία τη φωνή του Μπράιαν Άνταμς στο «(Everything I Do) I Do It for You».
Ράμπο: Το πρώτο αίμα του Τεντ Κότσεφ (1982)
Τετάρτη 24/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 21:30
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ερμηνεύει τον θρυλικό Τζον Ράμπο, έναν παρασημοφορημένο βετεράνο των Ειδικών Δυνάμεων που υποφέρει από μετατραυματικό στρες, περιπλανιέται σε μια μικρή πόλη αναζητώντας έναν παλιό του φίλο, αλλά καταλήγει θύμα απρόκλητης βίας και εξευτελισμού από έναν αυταρχικό σερίφη. Οι μνήμες των βασανιστηρίων του στο Βιετνάμ πυροδοτούν το ένστικτο επιβίωσης του Ράμπο, οδηγώντας τον σε φυγή στα βουνά. Εκεί, εξαπολύει έναν ανελέητο ανταρτοπόλεμο ενάντια στους διώκτες του, σε έναν μοναχικό αγώνα εναντίον ενός ολόκληρου συστήματος. Μια συναρπαστική περιπέτεια, που έγινε σημείο αναφοράς στην ποπ κουλτούρα μιας ολόκληρης εποχής, που έφερε εμφατικά στο προσκήνιο το βαθύ και ανεπούλωτο τραύμα των βετεράνων του Βιετνάμ, οι οποίοι ένιωσαν προδομένοι από την ίδια την πατρίδα τους.
Αγέλη Προβάτων του Δημήτρη Κανελλόπουλου (2021)
Τετάρτη 24/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30
Φτιάχνοντας μια μοναδική αγέλη με μερικούς από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς της εποχής μας (Δημήτρης Λάλος, Άρης Σερβετάλης, Γιάννης Βασιλώττος, Λευτέρης Πολυχρόνης, Κίμωνας Κουρής κ.ά.), ο Δημήτρης Κανελλόπουλος αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα, του Θανάση που αδυνατεί να ξεπληρώσει το χρέος του στον Στέλιο. Όταν μαθαίνει πως κι ο Αποστόλης βρίσκεται στην ίδια θέση, του ζητά να συμμαχήσουν για να πετύχουν μια καλύτερη συμφωνία μαζί του. Ενόσω ο Θανάσης βρίσκει κι άλλους πρόθυμους οφειλέτες να τον ακολουθήσουν, δύο νεαροί μικροεγκληματίες φτάνουν στην πόλη για να εκφοβίσουν όσους χρωστούν στον τοκογλύφο. Ένα εντυπωσιακό σκηνοθετικό ντεμπούτο, που κατεδαφίζει τοξικά στερεότυπα δεκαετιών, προικισμένο με χιούμορ και φινιρισμένη αισθητική.
Τροπική καταιγίδα του Μπεν Στίλερ (2008)
Τετάρτη 24/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 23:30
Μια ομάδα πρωτοκλασάτων, αλλά και αυτάρεσκων ηθοποιών (τους ερμηνεύουν οι Μπεν Στίλερ, Τζακ Μπλακ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ κ.ά.), που γυρίζει μια πανάκριβη πολεμική ταινία για το Βιετνάμ, εγκαταλείπεται από τον σκηνοθέτη στη ζούγκλα της Νοτιοανατολικής Ασίας στον βωμό του ρεαλισμού της δημιουργίας. Εκεί, οι απροετοίμαστοι σταρ παγιδεύονται στην περιοχή δράσης ενός πραγματικού, πάνοπλου καρτέλ ναρκωτικών. Πιστεύοντας λανθασμένα ότι οι κρυφές κάμερες καταγράφουν ακόμα και οι σφαίρες είναι ψεύτικες, αναγκάζονται να γίνουν οι πραγματικοί στρατιώτες που υποδύονται για να επιβιώσουν. Μια ταινία που σατιρίζει με τρόπο απολαυστικό τις «μάτσο» χολιγουντιανές περιπέτειες, με τον Τομ Κρουζ σε μεγάλα κέφια.
Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη (2020)
Οι ταινίεςΗ Βασίλισσα της Αφρικής του Τζον Χιούστον (1951)
Τρίτη 23/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 21:30
Ο τυχοδιώκτης Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ συναντά την ιεραπόστολο Κάθριν Χέπμπορν στο κατάστρωμα ενός ρημαγμένου πολεμικού πλοίου που διασχίζει τον ποταμό Κονγκό λίγο μετά το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου: εκεί γεννιέται ένας απρόσμενος έρωτας ανάμεσα σε δύο αταίριαστους κόσμους, αλλά και εν μέσω διασταυρωμένων πυρών. Η ταινία που χάρισε στον «Μπόγκι» το μοναδικό του Όσκαρ είναι ένα μαγικό κράμα πολλών διαφορετικών στοιχείων, αλλά πρώτα απ’ όλα μια ανεπανάληπτη feelgood περιπέτεια.
Ρομπέν των δασών του Κέβιν Ρέινολντς (1991)
Τρίτη 23/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30
Έπειτα από χρόνια αιχμαλωσίας στις Σταυροφορίες, ο ευγενής Ρομπέν του Λόξλεϊ (Κέβιν Κόστνερ) επιστρέφει στην Αγγλία για να βρει τον πατέρα του δολοφονημένο και τον τόπο του να καταδυναστεύεται από τον τυραννικό Σερίφη του Νότιγχαμ (ο Άλαν Ρίκμαν σε μια υπέροχη ερμηνεία). Αναγκασμένος να κρυφτεί στο δάσος του Σέργουντ, συμμαχεί με μια ομάδα κατατρεγμένων παρανόμων, κλέβει από τους πλούσιους για να δίνει στους φτωχούς και, πάνω απ’ όλα, ερωτεύεται τη λαίδη Μάριον και κάνει το παν για να τη σώσει από μια ζωή-φυλακή, κι όλα αυτά με συνοδεία τη φωνή του Μπράιαν Άνταμς στο «(Everything I Do) I Do It for You».
Ράμπο: Το πρώτο αίμα του Τεντ Κότσεφ (1982)
Τετάρτη 24/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 21:30
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ερμηνεύει τον θρυλικό Τζον Ράμπο, έναν παρασημοφορημένο βετεράνο των Ειδικών Δυνάμεων που υποφέρει από μετατραυματικό στρες, περιπλανιέται σε μια μικρή πόλη αναζητώντας έναν παλιό του φίλο, αλλά καταλήγει θύμα απρόκλητης βίας και εξευτελισμού από έναν αυταρχικό σερίφη. Οι μνήμες των βασανιστηρίων του στο Βιετνάμ πυροδοτούν το ένστικτο επιβίωσης του Ράμπο, οδηγώντας τον σε φυγή στα βουνά. Εκεί, εξαπολύει έναν ανελέητο ανταρτοπόλεμο ενάντια στους διώκτες του, σε έναν μοναχικό αγώνα εναντίον ενός ολόκληρου συστήματος. Μια συναρπαστική περιπέτεια, που έγινε σημείο αναφοράς στην ποπ κουλτούρα μιας ολόκληρης εποχής, που έφερε εμφατικά στο προσκήνιο το βαθύ και ανεπούλωτο τραύμα των βετεράνων του Βιετνάμ, οι οποίοι ένιωσαν προδομένοι από την ίδια την πατρίδα τους.
Αγέλη Προβάτων του Δημήτρη Κανελλόπουλου (2021)
Τετάρτη 24/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30
Φτιάχνοντας μια μοναδική αγέλη με μερικούς από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς της εποχής μας (Δημήτρης Λάλος, Άρης Σερβετάλης, Γιάννης Βασιλώττος, Λευτέρης Πολυχρόνης, Κίμωνας Κουρής κ.ά.), ο Δημήτρης Κανελλόπουλος αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα, του Θανάση που αδυνατεί να ξεπληρώσει το χρέος του στον Στέλιο. Όταν μαθαίνει πως κι ο Αποστόλης βρίσκεται στην ίδια θέση, του ζητά να συμμαχήσουν για να πετύχουν μια καλύτερη συμφωνία μαζί του. Ενόσω ο Θανάσης βρίσκει κι άλλους πρόθυμους οφειλέτες να τον ακολουθήσουν, δύο νεαροί μικροεγκληματίες φτάνουν στην πόλη για να εκφοβίσουν όσους χρωστούν στον τοκογλύφο. Ένα εντυπωσιακό σκηνοθετικό ντεμπούτο, που κατεδαφίζει τοξικά στερεότυπα δεκαετιών, προικισμένο με χιούμορ και φινιρισμένη αισθητική.
Τροπική καταιγίδα του Μπεν Στίλερ (2008)
Τετάρτη 24/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 23:30
Μια ομάδα πρωτοκλασάτων, αλλά και αυτάρεσκων ηθοποιών (τους ερμηνεύουν οι Μπεν Στίλερ, Τζακ Μπλακ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ κ.ά.), που γυρίζει μια πανάκριβη πολεμική ταινία για το Βιετνάμ, εγκαταλείπεται από τον σκηνοθέτη στη ζούγκλα της Νοτιοανατολικής Ασίας στον βωμό του ρεαλισμού της δημιουργίας. Εκεί, οι απροετοίμαστοι σταρ παγιδεύονται στην περιοχή δράσης ενός πραγματικού, πάνοπλου καρτέλ ναρκωτικών. Πιστεύοντας λανθασμένα ότι οι κρυφές κάμερες καταγράφουν ακόμα και οι σφαίρες είναι ψεύτικες, αναγκάζονται να γίνουν οι πραγματικοί στρατιώτες που υποδύονται για να επιβιώσουν. Μια ταινία που σατιρίζει με τρόπο απολαυστικό τις «μάτσο» χολιγουντιανές περιπέτειες, με τον Τομ Κρουζ σε μεγάλα κέφια.
Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη (2020)
Πέμπτη 25/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 21:30
Με πρωταγωνιστές τους Βαγγέλη Μουρίκη και Αργύρη Πανταζάρα, το Digger είναι ένα σύγχρονο γουέστερν που εκτυλίσσεται στη καρδιά ενός άγριου τοπίου. Είναι η ιστορία του Νικήτα, που ζει αποτραβηγμένος στην κορυφή ενός ορεινού δάσους, δοσμένος ολόψυχα στη φύση και στο βουνό. Μια βιομηχανία επεκτείνεται επιθετικά διαταράσσοντας το οικοσύστημα και απειλώντας μια ολόκληρη κοινότητα. Η μεγαλύτερη απειλή όμως έρχεται όταν καταφθάνει αναπάντεχα ο γιος του Νικήτα, ο οποίος επιστρέφει για να διεκδικήσει το μερίδιο του κτήματος που κληρονόμησε μετά τον θάνατο της μητέρας του. Με φόντο μια κοινωνία σε ατμόσφαιρα εμφυλίου, οι δύο άνδρες συγκρούονται μετωπικά, με τη φύση ως τον μοναδικό και αμερόληπτο παρατηρητή. Μία από τις σπουδαιότερες και πιο πολυβραβευμένες ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών.
Ο λαβύρινθος του Πάνα του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (2006)
Πέμπτη 25/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30
Ισπανία, 1944. Επίσημα, ο εμφύλιος πόλεμος έχει τελειώσει πριν από πέντε χρόνια, όμως μια μικρή ομάδα επαναστατών αγωνίζεται αδιάκοπα στα βουνά, βόρεια της Ναβάρα. Η ονειροπόλα δεκάχρονη Οφέλια μετακομίζει στην περιοχή μαζί με την εύθραυστη, έγκυο μητέρα της για να γνωρίσει τον νέο πατριό της, στρατηγό Βιδάλ, έναν τυραννικό φασίστα αξιωματικό με εντολή να απαλλάξει την περιοχή από τους επαναστάτες. Ο στρατηγός, αυταρχικός και εκφοβιστικός, δεν κάνει καμία προσπάθεια να προσεγγίσει την προγονή του. Το μοναχικό παιδί αναζητά συντροφιά στη Μερθέντες, τη νεαρή μαγείρισσα του στρατού. Σύντομα, ανακαλύπτει έναν ερειπωμένο λαβύρινθο πίσω απ’ τον μύλο, στο κέντρο του οποίου συναντά τον αρχαίο σάτυρο Πάνα, που ισχυρίζεται ότι γνωρίζει και την πραγματική της ταυτότητα, αλλά και το πεπρωμένο της. Μια αψεγάδιαστη συνύπαρξη τρόμου, παραμυθιού και πολιτικής αλληγορίας, που τιμήθηκε με τρία βραβεία Όσκαρ και ισάριθμα βραβεία BAFTA.
H ταινία θα κυκλοφορήσει από τη Weirdwave σε επανέκδοση στις αίθουσες στις 20 Αυγούστου, στην επέτειο των είκοσι ετών από την πρώτη προβολή της.
Όταν ξέσπασε η βία του Τζον Μπούρμαν (1972)
Πέμπτη 25/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 23:30
Tέσσερις φίλοι από την πόλη φτάνουν στα Απαλάχια Όρη για μια φυσιοδιφική εκδρομή, με σκοπό να διαπλεύσουν με κανό έναν ανεξερεύνητο και κατά πάσα πιθανότητα επικίνδυνο ποταμό. Σύντομα η παρέα θα έρθει αντιμέτωπη με τις άγριες διαθέσεις των ορεσίβιων, με την κατάσταση να εκτραχύνεται πέρα από κάθε φαντασία. Μια αξέχαστη δημιουργία των κινηματογραφικών 70s και συνάμα μια σοκαριστική σπουδή στην ανθρώπινη βία, η οποια προκάλεσε τεράστιο ντόρο την εποχή που κυκλοφόρησε στις αίθουσες. Μία σπουδαία ταινία για τη σύγκρουση του ανθρώπου με την ίδια τη φύση (του), με πρωταγωνιστές τους Γιόν Βόιτ και Μπαρτ Ρέινολντς.
H ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Μοντάζ το 1972.
Λουόμενοι της Εύας Στεφανή (2008)
Πέμπτη 25/6, Δημοτική πλαζ Λουτρών Αιδηψού, 21:00 - 01:00 (προβολή σε λούπα)
Η ταινία παρακολουθεί τη ζωή μιας ομάδας λουόμενων σε διαφορετικές λουτροπόλεις της Ελλάδας στη διάρκεια ενός καλοκαιριού. Η ζωή στις ελληνικές λουτροπόλεις κυλάει αργά, με ρυθμούς που θυμίζουν παλαιότερες εποχές. Οι ηλικιωμένοι επισκέπτες είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των τόπων. Επηρεασμένοι από τη ράθυμη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, συμπεριφέρονται πολύ πιο ελεύθερα απ’ ό,τι στον συνηθισμένο κοινωνικό τους περίγυρο. Συχνά, αντί για ανθρώπους τρίτης ηλικίας, νομίζει κανείς ότι βρίσκεται ανάμεσα σε νέους σε εφηβική κατασκήνωση. Η ταινία θα προβληθεί δίπλα στις ιαματικές πηγές στα Λουτρά Αιδηψού.
Μέσα στο δάσος του Άγγελου Φραντζή (2009)
Παρασκευή 26/6, Κέντρο πολιτισμού «Μελίνα Μερκούρη», 18:00
Δύο αγόρια και ένα κορίτσι, αρχετυπικοί ήρωες σ’ ένα παγανιστικό ταξίδι όπου η φύση καθοδηγεί τις αισθήσεις και τα συναισθήματα. Μινιμαλιστικός διάλογος, σιωπή, ήχοι. Φόβος, ελευθερία, ένστικτο, επιθυμία, πανσεξουαλικότητα και, διαρκώς, η υπόνοια ότι κάτι παρατηρεί από ψηλά. Γυρισμένο με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και γεμάτο έντονες στιγμές και βίαιες μορφές, το Μέσα στο δάσος είναι ένα υπαρξιακό παραμύθι, κόκκινο σαν την αρχέγονη επιθυμία του αίματος, που αποτέλεσε σημείο τομής στο σύγχρονο ελληνικό σινεμά.
Ο Ταρζάν και η σύντροφός του του Σέντρικ Γκίμπονς (1934)
Παρασκευή 26/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 21:30
Η Τζέιν έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει τον πολιτισμό και να ζήσει στη ζούγκλα της Αφρικής μαζί με τον Ταρζάν. Η γαλήνια ζωή τους διαταράσσεται όταν ο Χάρι Χολτ (Νιλ Χάμιλτον), συνεργάτης του νεκρού πατέρα της Τζέιν, επιστρέφει στην Αφρική μαζί με τον φίλο του, Μάρτιν Άρλινγκτον. Ο Χολτ ηγείται μιας μεγάλης αποστολής για την εύρεση ελεφαντόδοντου και προσπαθεί να πείσει την Τζέιν να τον βοηθήσει να βρει το μυθικό «νεκροταφείο των ελεφάντων» και να επιστρέψει μαζί του στον πολιτισμό. Μια θρυλική ταινία που φέρνει στη μαγεία της μεγάλης οθόνης μία από τις σπουδαιότερες ιστορίες που γράφτηκαν ποτέ.
Jurassic Park του Στίβεν Σπίλμπεργκ (1993)
Παρασκευή 26/6, Πλατεία Ροβιών, 21:30
Σάββατο 27/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 22:00
Άνθρωποι εναντίον δεινοσαύρων στην άγρια φύση: ποιοι θα καταφέρουν να επιβιώσουν; Συνώνυμο με το είδος του χολιγουντιανού μπλοκμπάστερ, η πρώτη ταινία ενός κολοσσιαίου franchise παραμένει μια από τις κορυφαίες στιγμές στη φιλμογραφία του Στίβεν Σπίλμπεργκ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μπλοκμπάστερ στην ιστορία του σινεμά.
Παρασκευή και 13 του Σον Κάνιγχαμ (1980)
Παρασκευή 26/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 23:30
Ένα νεαρό αγόρι βρίσκει τραγικό θάνατο στην Κρυστάλλινη Λίμνη και η ιστορία του γίνεται θρύλος. Είκοσι χρόνια μετά, μια παρέα νέων αποφασίζει να επαναλειτουργήσει την κατασκήνωση στο διπλανό δάσος, όταν αρχίζουν να δολοφονούνται ένας ένας. Η ταινία που καθόρισε το είδος του νεανικού slasher και οδήγησε σε πολλές συνέχειες, θα προβληθεί σε μια μεταμεσονύκτια προβολή για γερά νεύρα.
Brave των Μαρκ Άντριους, Μπρέντα Τσάπμαν και Στιβ Πάρσελ (2012)
Σάββατο 27/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30
Αποφασισμένη να χαράξει το δικό της μονοπάτι, η πριγκίπισσα Μερίντα αψηφά ένα αρχαίο έθιμο, που θεωρείται απαράβατο από τους άρχοντες της χώρας. Όταν οι πράξεις της ακούσια προκαλούν χάος στο βασίλειο, η νεαρή ηρωίδα πρέπει να επιστρατεύσει όλες τις ικανότητές της, αλλά και κάθε διαθέσιμο σύμμαχο, προκειμένου να αντιστρέψει μια τερατώδη κατάρα και να ανακαλύψει το αληθινό νόημα του θάρρους, προτού είναι πλέον πολύ αργά. Η πιο χειραφετημένη ντισνεϊκή πριγκίπισσα σε μια συναρπαστική ταινία κινουμένων σχεδίων που μιλά για τη σχέση μητέρας και κόρης. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.
Το Σάββατο 27/6 στο Σινέ «Απόλλων» στα Λουτρά Αιδηψού θα προβληθούν στις 21:30 οι ταινίες των εφήβων που θα συμμετάσχουν στο εργαστήριο «It’s a wrap! - Φτιάξε το ντοκιμαντέρ σου».
Επίσης, καθημερινά στο Κύμα, στα Λουτρά Αιδηψού (12:00-15:00 και 17:00-21:00) θα προβληθούν όπως κάθε χρόνο ταινίες VR, για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Φορέστε το VR headset και απολαύστε μια βουτιά σε νέες διαστάσεις. Στη διάρκεια του EFP5 θα προβάλλονται τα έργα Απ’ το πουθενά των Κρις Χόφμαν και Αντρέας Βούτε, Μελωδικό πτηνό της Λούσι Γκρίνγουελ, Σμήνος του Μάαρτρν Ισαέκ ντε Χιρ, Peel Me της Μαρίας Λεωνίδα.
Το πρόγραμμα των ανοιχτών συζητήσεων:
Από την ιδέα στον κόσμο: Η διαδρομή της ελληνικής ταινίας
Τετάρτη 24 Ιουνίου, 17:00 - 18:30
Επαγγελματίες του κινηματογράφου συζητούν για τη διαδρομή των ελληνικών ταινιών από τη γέννησή τους μέχρι την εξωστρέφεια και τη συνάντησή τους με το εγχώριο και το παγκόσμιο κοινό. Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Κωνσταντίνος Κοντοβράκης (παραγωγός, Kinestet), η Ιωάννα Μπολομύτη (παραγωγός, Αταλάντη) και ο Διονύσης Σαμιώτης (παραγωγός, Tanweer Productions).
Καλλιτεχνικό vs εμπορικό σινεμά: Έννοιες ασύμβατες;
Πέμπτη 25 Ιουνίου, 10:00 - 11:30
Τι θεωρούμε καλλιτεχνικό και τι εμπορικό σινεμά; Πότε οι δύο κόσμοι συγκρούονται ή συνυπάρχουν δημιουργικά; Στη συζήτηση συμμετέχουν οι Γιώργος Ζώης, (κινηματογραφιστής), Μαρία Καραγιαννάκη (παραγωγός, Chase the Cut), Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη (καθηγήτρια-σύμβουλος ΕΑΠ / επιμελήτρια τεκμηρίωσης filmography.gr), Αλέξανδρος Παπαγεωργίου (κριτικός κινηματογράφου / μεταφραστής).
Σοβαρά τώρα; Η οριακή τέχνη της κωμωδίας
Πέμπτη 25 Ιουνίου, 12:00 - 13:30
Πώς γεννιέται το αστείο; Πού συναντά η κωμωδία την κοινωνική κριτική, ποια η ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία; Και γιατί το γέλιο παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα και ουσιαστικά εργαλεία της κινηματογραφικής αφήγησης σήμερα; Στη συζήτηση συμμετέχουν οι Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος (κριτικός κινηματογράφου, klik.gr), Ήρα Κατσούδα (stand-up comedian), Θάνος Τοκάκης (ηθοποιός, σκηνοθέτης).
Αρρενωπότητα, βία και η εκδίκηση της φύσης
Παρασκευή 26 Ιουνίου, 10:00 - 12:00
Από την αμερικανική ερημιά έως την ελληνική περιφέρεια, οι ταινίες του EFP5 εξερευνούν πώς η φύση καθρεφτίζει τους έμφυλους ρόλους και την κατάρρευση των ανθρώπινων σχέσεων. Στην ενότητα 1 συμμετέχει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, σεναριογράφος και συγγραφέας, ενώ στην ενότητα 2 συμμετέχουν οι Τζώρτζης Γρηγοράκης, σκηνοθέτης, Δημήτρης Κανελλόπουλος, σκηνοθέτης, Βαγγέλης Μουρίκης, ηθοποιός-κινηματογραφιστής, Ελίνα Ψύκου, σκηνοθέτρια-παραγωγός.
Χτίζοντας μια διεθνή συμπαραγωγή: Πώς η Γέρμα συνάντησε την Ελλάδα
Σάββατο 27 Ιουνίου, 11:00 - 12:00
Πώς ένα ταξίδι αναζήτησης τοποθεσιών στη Βόρεια Εύβοια στη διάρκεια του 3ου Evia Film Project οδήγησε σε μια μεγάλη ελληνοϊσπανική συμπαραγωγή; Μια γυναικεία ομάδα παραγωγής θυμάται τα βήματα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Άννα Ζωγράφου, line producer, η Αμάντα Λιβανού, παραγωγός και η Κατερίνα Τζούρου, παραγωγός.
Το γεφύρι της Άρτας, ο Χάνιμπαλ Λέκτερ και ένα σπίτι στο δάσος
Σάββατο 27 Ιουνίου, 12:30 - 14:00
Πώς συνδέονται τα δημοτικά τραγούδια με το σπλάτερ και τις σύγχρονες ταινίες τρόμου; Υπάρχουν κοινοί κώδικες και ευθείες αναφορές; Τι παρακαταθήκη έχει αφήσει στο horror genre η λαϊκή παράδοση: Ομιλητής: Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
Τετάρτη, 24.06, 10.30 - 13.30
CineValitsa και φύγαμε…!
Ηλικίες: 6 έως 12 ετών
«Ήρθες ξανά γλυκό καλοκαιράκι, αγκαλιά να πάμε για μπανάκι»
Απίστευτες, μυστηριώδεις και κυρίως διασκεδαστικές κινηματογραφικές εκπλήξεις σάς περιμένουν στο εκπαιδευτικό εργαστήριο για παιδιά. Το καλοκαιράκι έφτασε! Τι θα λέγατε να το καλωσορίσετε παρέα λύνοντας το μυστήριο της πιο μαγικής κινηματογραφικής βαλίτσας; Πιάστε τους φακούς σας, ξεσκονίστε τα πινέλα σας, ακονίστε τη φαντασία σας και ανακαλύψτε τι συνέβη πριν δημιουργηθεί η πρώτη κινηματογραφική μηχανή! Ποιοι κρύβονται πίσω από τα πρώτα κινηματογραφικά τρικ; Τι συμβαίνει όταν οι εικόνες περνούν γρήγορα μπροστά από τα μάτια μας; Ετοιμαστείτε να αναμετρηθείτε, παίζοντας Φιλμομαχίες και ανακαλύπτοντας, πόση φυσική ομορφιά χωράει σε ένα κινηματογραφικό κάδρο; Αυτά και άλλα πολλά! Και κυρίως… Χορέψτε στον ρυθμό του «Καλοκαίρι μου γλυκό μου 'χεις πάρει το μυαλό!». Εμψυχώτριες οι Ειρήνη Δελιδάκη και Μαρία Παπασωτήρη.
Πέμπτη, 25.06, 10.30 - 12.00
Ηλικίες: 9+ ετών
«Η Μέρα που Γίναμε Ήρωες» της Σελήνης Παπαγεωργίου
Μια ευκαιρία να δείτε μια ξεχωριστή ελληνική μικρού μήκους ταινία (διάρκειας 15 λεπτών) και να κουβεντιάσετε με τη σκηνοθέτιδα και τα παιδιά που πρωταγωνιστούν.
Υπόθεση: Με στόχο να γίνουν ήρωες, τρία εννιάχρονα αψηφούν τις προειδοποιήσεις των γονιών τους και αποφασίζουν να βοηθήσουν τον περιθωριοποιημένο του χωριού που βρίσκουν λιπόθυμο στο δάσος.
Σκηνοθεσία: Σελήνη Παπαγεωργίου, Παίζουν: Τάλια Αλκάν, Νικόλας Αλαφάκης, Δημήτρης Μπογδανίδης, Ιώκο Ιωάννης Κοττίδης, Νεφέλη Μαϊστράλη, Στέλιος Πέτσος, Ζακ Σούσης, Μαριάμ Ρουχάτζε | Διάρκεια: 15΄
Παρασκευή, 26.06, 10:30 - 12:00
Φτιάχνουμε τους δικούς μας σούπερ ήρωες του δάσους!
Ηλικίες: 7 ως 12 ετών
Σε αυτό το δημιουργικό εργαστήριο, τα παιδιά καλούνται να φανταστούν και να σχεδιάσουν τους δικούς τους σούπερ ήρωες, εμπνευσμένους από το δάσος και τον φυσικό κόσμο. Μέσα από βασικές αρχές character design, θα εξερευνήσουν πώς δημιουργείται ένας χαρακτήρας: από την εμφάνιση και τις υπερδυνάμεις του, μέχρι την προσωπικότητα και την ιστορία του. Με αφετηρία ζώα, φυτά και στοιχεία της φύσης, οι συμμετέχοντες θα δώσουν μορφή σε μοναδικούς ήρωες που προστατεύουν το περιβάλλον και ζουν τις δικές τους περιπέτειες. Το εργαστήριο ενισχύει τη φαντασία, την παρατηρητικότητα και τη δημιουργική έκφραση, ενώ παράλληλα εισάγει τα παιδιά στον κόσμο των κόμικς και της οπτικής αφήγησης. Εμψυχώνει η Βασιλεία Βαξεβάνη, αφηγήτρια και υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Athens Comics Library.
Η επιμέλεια του εργαστηρίου έγινε από το Comicdom και την Athens Comics Library.
Προβολή Σάββατο, 27 Ιουνίου, ώρα 21.30, θερινός κινηματογράφος Απόλλων
«It's a Wrap! - Φτιάξε το Ντοκιμαντέρ σου»
Ηλικίες: 10 έως 16 ετών
4 μέρες. Μία ιστορία. Η δική σου. Από την πρώτη ιδέα μέχρι τη στιγμή που θα δεις την ταινία σου σε μεγάλη οθόνη μπροστά σε κοινό - όλα θα τα φτιάξεις εσύ. Με την ομάδα σου. Με το κινητό σου ή με επαγγελματική κάμερα. Με οτιδήποτε σε εμπνέει: τη γειτονιά σου, ανθρώπους που κανείς δεν προσέχει, κάτι που σε αγανακτεί, κάτι που σε κάνει να σκέφτεσαι, το βιβλίο που αγαπάς, το αγαπημένο σου κατοικίδιο, τη θάλασσα… τα θέματα είναι πολλά. Δεν είναι μάθημα. Είναι παιχνίδι, η χαρά της δημιουργίας. Δοκιμάζεις, πειραματίζεσαι, κάνεις λάθη, γελάς, ξανακάνεις. Εδώ το «τέλειο» δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο το «δικό σου». Κανείς δεν θα σε κρίνει.
Και θα σε βοηθήσουν να το πεις όπως ακριβώς το νιώθεις. Θα δουλέψεις σε ομάδα. Θα τραβήξεις με την κάμερα, το κινητό, θα πάρεις συνεντεύξεις, θα μάθεις μοντάζ που κάνει τις ιδέες σου να ζωντανεύουν. Θα δεις πώς το κινητό που χρησιμοποιείς κάθε μέρα γίνεται εργαλείο δημιουργίας. Θα μιλήσουμε και για AI, πώς να το χρησιμοποιείς σωστά, χωρίς να χάσεις την αυθεντικότητά σου. Στο τέλος; Η ταινία σου παίζει σε κοινό. Θα είσαι έτοιμος για τις επόμενες ταινίες σου. Θα ξέρεις πώς να διηγηθείς τις ιστορίες σου. Στο τέλος όλοι μαζί θα πούμε «It’s a Wrap!». Εμψυχώνουν οι Γιώργος Αλεξανδράκης, Μάγδα Νένου, Αμαρίλντο Τοπάλλης.
Υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια: https://filmfestival.gr/el/efp/efp5-workshops/
Το Evia Film Project υλοποιείται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολύτιμη είναι η στήριξη της COSMOTE TELEKOM, Μεγάλου Χορηγού, και της Fischer, που στηρίζει σταθερά το Φεστιβάλ.
Με πρωταγωνιστές τους Βαγγέλη Μουρίκη και Αργύρη Πανταζάρα, το Digger είναι ένα σύγχρονο γουέστερν που εκτυλίσσεται στη καρδιά ενός άγριου τοπίου. Είναι η ιστορία του Νικήτα, που ζει αποτραβηγμένος στην κορυφή ενός ορεινού δάσους, δοσμένος ολόψυχα στη φύση και στο βουνό. Μια βιομηχανία επεκτείνεται επιθετικά διαταράσσοντας το οικοσύστημα και απειλώντας μια ολόκληρη κοινότητα. Η μεγαλύτερη απειλή όμως έρχεται όταν καταφθάνει αναπάντεχα ο γιος του Νικήτα, ο οποίος επιστρέφει για να διεκδικήσει το μερίδιο του κτήματος που κληρονόμησε μετά τον θάνατο της μητέρας του. Με φόντο μια κοινωνία σε ατμόσφαιρα εμφυλίου, οι δύο άνδρες συγκρούονται μετωπικά, με τη φύση ως τον μοναδικό και αμερόληπτο παρατηρητή. Μία από τις σπουδαιότερες και πιο πολυβραβευμένες ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών.
Ο λαβύρινθος του Πάνα του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (2006)
Πέμπτη 25/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30
Ισπανία, 1944. Επίσημα, ο εμφύλιος πόλεμος έχει τελειώσει πριν από πέντε χρόνια, όμως μια μικρή ομάδα επαναστατών αγωνίζεται αδιάκοπα στα βουνά, βόρεια της Ναβάρα. Η ονειροπόλα δεκάχρονη Οφέλια μετακομίζει στην περιοχή μαζί με την εύθραυστη, έγκυο μητέρα της για να γνωρίσει τον νέο πατριό της, στρατηγό Βιδάλ, έναν τυραννικό φασίστα αξιωματικό με εντολή να απαλλάξει την περιοχή από τους επαναστάτες. Ο στρατηγός, αυταρχικός και εκφοβιστικός, δεν κάνει καμία προσπάθεια να προσεγγίσει την προγονή του. Το μοναχικό παιδί αναζητά συντροφιά στη Μερθέντες, τη νεαρή μαγείρισσα του στρατού. Σύντομα, ανακαλύπτει έναν ερειπωμένο λαβύρινθο πίσω απ’ τον μύλο, στο κέντρο του οποίου συναντά τον αρχαίο σάτυρο Πάνα, που ισχυρίζεται ότι γνωρίζει και την πραγματική της ταυτότητα, αλλά και το πεπρωμένο της. Μια αψεγάδιαστη συνύπαρξη τρόμου, παραμυθιού και πολιτικής αλληγορίας, που τιμήθηκε με τρία βραβεία Όσκαρ και ισάριθμα βραβεία BAFTA.
H ταινία θα κυκλοφορήσει από τη Weirdwave σε επανέκδοση στις αίθουσες στις 20 Αυγούστου, στην επέτειο των είκοσι ετών από την πρώτη προβολή της.
Όταν ξέσπασε η βία του Τζον Μπούρμαν (1972)
Πέμπτη 25/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 23:30
Tέσσερις φίλοι από την πόλη φτάνουν στα Απαλάχια Όρη για μια φυσιοδιφική εκδρομή, με σκοπό να διαπλεύσουν με κανό έναν ανεξερεύνητο και κατά πάσα πιθανότητα επικίνδυνο ποταμό. Σύντομα η παρέα θα έρθει αντιμέτωπη με τις άγριες διαθέσεις των ορεσίβιων, με την κατάσταση να εκτραχύνεται πέρα από κάθε φαντασία. Μια αξέχαστη δημιουργία των κινηματογραφικών 70s και συνάμα μια σοκαριστική σπουδή στην ανθρώπινη βία, η οποια προκάλεσε τεράστιο ντόρο την εποχή που κυκλοφόρησε στις αίθουσες. Μία σπουδαία ταινία για τη σύγκρουση του ανθρώπου με την ίδια τη φύση (του), με πρωταγωνιστές τους Γιόν Βόιτ και Μπαρτ Ρέινολντς.
H ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Μοντάζ το 1972.
Λουόμενοι της Εύας Στεφανή (2008)
Πέμπτη 25/6, Δημοτική πλαζ Λουτρών Αιδηψού, 21:00 - 01:00 (προβολή σε λούπα)
Η ταινία παρακολουθεί τη ζωή μιας ομάδας λουόμενων σε διαφορετικές λουτροπόλεις της Ελλάδας στη διάρκεια ενός καλοκαιριού. Η ζωή στις ελληνικές λουτροπόλεις κυλάει αργά, με ρυθμούς που θυμίζουν παλαιότερες εποχές. Οι ηλικιωμένοι επισκέπτες είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των τόπων. Επηρεασμένοι από τη ράθυμη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, συμπεριφέρονται πολύ πιο ελεύθερα απ’ ό,τι στον συνηθισμένο κοινωνικό τους περίγυρο. Συχνά, αντί για ανθρώπους τρίτης ηλικίας, νομίζει κανείς ότι βρίσκεται ανάμεσα σε νέους σε εφηβική κατασκήνωση. Η ταινία θα προβληθεί δίπλα στις ιαματικές πηγές στα Λουτρά Αιδηψού.
Μέσα στο δάσος του Άγγελου Φραντζή (2009)
Παρασκευή 26/6, Κέντρο πολιτισμού «Μελίνα Μερκούρη», 18:00
Δύο αγόρια και ένα κορίτσι, αρχετυπικοί ήρωες σ’ ένα παγανιστικό ταξίδι όπου η φύση καθοδηγεί τις αισθήσεις και τα συναισθήματα. Μινιμαλιστικός διάλογος, σιωπή, ήχοι. Φόβος, ελευθερία, ένστικτο, επιθυμία, πανσεξουαλικότητα και, διαρκώς, η υπόνοια ότι κάτι παρατηρεί από ψηλά. Γυρισμένο με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και γεμάτο έντονες στιγμές και βίαιες μορφές, το Μέσα στο δάσος είναι ένα υπαρξιακό παραμύθι, κόκκινο σαν την αρχέγονη επιθυμία του αίματος, που αποτέλεσε σημείο τομής στο σύγχρονο ελληνικό σινεμά.
Ο Ταρζάν και η σύντροφός του του Σέντρικ Γκίμπονς (1934)
Παρασκευή 26/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 21:30
Η Τζέιν έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει τον πολιτισμό και να ζήσει στη ζούγκλα της Αφρικής μαζί με τον Ταρζάν. Η γαλήνια ζωή τους διαταράσσεται όταν ο Χάρι Χολτ (Νιλ Χάμιλτον), συνεργάτης του νεκρού πατέρα της Τζέιν, επιστρέφει στην Αφρική μαζί με τον φίλο του, Μάρτιν Άρλινγκτον. Ο Χολτ ηγείται μιας μεγάλης αποστολής για την εύρεση ελεφαντόδοντου και προσπαθεί να πείσει την Τζέιν να τον βοηθήσει να βρει το μυθικό «νεκροταφείο των ελεφάντων» και να επιστρέψει μαζί του στον πολιτισμό. Μια θρυλική ταινία που φέρνει στη μαγεία της μεγάλης οθόνης μία από τις σπουδαιότερες ιστορίες που γράφτηκαν ποτέ.
Jurassic Park του Στίβεν Σπίλμπεργκ (1993)
Παρασκευή 26/6, Πλατεία Ροβιών, 21:30
Σάββατο 27/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 22:00
Άνθρωποι εναντίον δεινοσαύρων στην άγρια φύση: ποιοι θα καταφέρουν να επιβιώσουν; Συνώνυμο με το είδος του χολιγουντιανού μπλοκμπάστερ, η πρώτη ταινία ενός κολοσσιαίου franchise παραμένει μια από τις κορυφαίες στιγμές στη φιλμογραφία του Στίβεν Σπίλμπεργκ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μπλοκμπάστερ στην ιστορία του σινεμά.
Παρασκευή και 13 του Σον Κάνιγχαμ (1980)
Παρασκευή 26/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 23:30
Ένα νεαρό αγόρι βρίσκει τραγικό θάνατο στην Κρυστάλλινη Λίμνη και η ιστορία του γίνεται θρύλος. Είκοσι χρόνια μετά, μια παρέα νέων αποφασίζει να επαναλειτουργήσει την κατασκήνωση στο διπλανό δάσος, όταν αρχίζουν να δολοφονούνται ένας ένας. Η ταινία που καθόρισε το είδος του νεανικού slasher και οδήγησε σε πολλές συνέχειες, θα προβληθεί σε μια μεταμεσονύκτια προβολή για γερά νεύρα.
Brave των Μαρκ Άντριους, Μπρέντα Τσάπμαν και Στιβ Πάρσελ (2012)
Σάββατο 27/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30
Αποφασισμένη να χαράξει το δικό της μονοπάτι, η πριγκίπισσα Μερίντα αψηφά ένα αρχαίο έθιμο, που θεωρείται απαράβατο από τους άρχοντες της χώρας. Όταν οι πράξεις της ακούσια προκαλούν χάος στο βασίλειο, η νεαρή ηρωίδα πρέπει να επιστρατεύσει όλες τις ικανότητές της, αλλά και κάθε διαθέσιμο σύμμαχο, προκειμένου να αντιστρέψει μια τερατώδη κατάρα και να ανακαλύψει το αληθινό νόημα του θάρρους, προτού είναι πλέον πολύ αργά. Η πιο χειραφετημένη ντισνεϊκή πριγκίπισσα σε μια συναρπαστική ταινία κινουμένων σχεδίων που μιλά για τη σχέση μητέρας και κόρης. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.
Το Σάββατο 27/6 στο Σινέ «Απόλλων» στα Λουτρά Αιδηψού θα προβληθούν στις 21:30 οι ταινίες των εφήβων που θα συμμετάσχουν στο εργαστήριο «It’s a wrap! - Φτιάξε το ντοκιμαντέρ σου».
Επίσης, καθημερινά στο Κύμα, στα Λουτρά Αιδηψού (12:00-15:00 και 17:00-21:00) θα προβληθούν όπως κάθε χρόνο ταινίες VR, για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Φορέστε το VR headset και απολαύστε μια βουτιά σε νέες διαστάσεις. Στη διάρκεια του EFP5 θα προβάλλονται τα έργα Απ’ το πουθενά των Κρις Χόφμαν και Αντρέας Βούτε, Μελωδικό πτηνό της Λούσι Γκρίνγουελ, Σμήνος του Μάαρτρν Ισαέκ ντε Χιρ, Peel Me της Μαρίας Λεωνίδα.
Ανοιχτές συζητήσειςΜε αφορμή τις προβολές θα πραγματοποιηθεί στα Λουτρά Αιδηψού μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων με τη συμμετοχή κοινού και φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά. Οι συζητήσεις θα διεξαχθούν στο Κέντρο Πολιτισμού «Μελίνα Μερκούρη» στα Λουτρά Αιδηψού.
Το πρόγραμμα των ανοιχτών συζητήσεων:
Από την ιδέα στον κόσμο: Η διαδρομή της ελληνικής ταινίας
Τετάρτη 24 Ιουνίου, 17:00 - 18:30
Επαγγελματίες του κινηματογράφου συζητούν για τη διαδρομή των ελληνικών ταινιών από τη γέννησή τους μέχρι την εξωστρέφεια και τη συνάντησή τους με το εγχώριο και το παγκόσμιο κοινό. Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Κωνσταντίνος Κοντοβράκης (παραγωγός, Kinestet), η Ιωάννα Μπολομύτη (παραγωγός, Αταλάντη) και ο Διονύσης Σαμιώτης (παραγωγός, Tanweer Productions).
Καλλιτεχνικό vs εμπορικό σινεμά: Έννοιες ασύμβατες;
Πέμπτη 25 Ιουνίου, 10:00 - 11:30
Τι θεωρούμε καλλιτεχνικό και τι εμπορικό σινεμά; Πότε οι δύο κόσμοι συγκρούονται ή συνυπάρχουν δημιουργικά; Στη συζήτηση συμμετέχουν οι Γιώργος Ζώης, (κινηματογραφιστής), Μαρία Καραγιαννάκη (παραγωγός, Chase the Cut), Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη (καθηγήτρια-σύμβουλος ΕΑΠ / επιμελήτρια τεκμηρίωσης filmography.gr), Αλέξανδρος Παπαγεωργίου (κριτικός κινηματογράφου / μεταφραστής).
Σοβαρά τώρα; Η οριακή τέχνη της κωμωδίας
Πέμπτη 25 Ιουνίου, 12:00 - 13:30
Πώς γεννιέται το αστείο; Πού συναντά η κωμωδία την κοινωνική κριτική, ποια η ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία; Και γιατί το γέλιο παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα και ουσιαστικά εργαλεία της κινηματογραφικής αφήγησης σήμερα; Στη συζήτηση συμμετέχουν οι Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος (κριτικός κινηματογράφου, klik.gr), Ήρα Κατσούδα (stand-up comedian), Θάνος Τοκάκης (ηθοποιός, σκηνοθέτης).
Αρρενωπότητα, βία και η εκδίκηση της φύσης
Παρασκευή 26 Ιουνίου, 10:00 - 12:00
Από την αμερικανική ερημιά έως την ελληνική περιφέρεια, οι ταινίες του EFP5 εξερευνούν πώς η φύση καθρεφτίζει τους έμφυλους ρόλους και την κατάρρευση των ανθρώπινων σχέσεων. Στην ενότητα 1 συμμετέχει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, σεναριογράφος και συγγραφέας, ενώ στην ενότητα 2 συμμετέχουν οι Τζώρτζης Γρηγοράκης, σκηνοθέτης, Δημήτρης Κανελλόπουλος, σκηνοθέτης, Βαγγέλης Μουρίκης, ηθοποιός-κινηματογραφιστής, Ελίνα Ψύκου, σκηνοθέτρια-παραγωγός.
Χτίζοντας μια διεθνή συμπαραγωγή: Πώς η Γέρμα συνάντησε την Ελλάδα
Σάββατο 27 Ιουνίου, 11:00 - 12:00
Πώς ένα ταξίδι αναζήτησης τοποθεσιών στη Βόρεια Εύβοια στη διάρκεια του 3ου Evia Film Project οδήγησε σε μια μεγάλη ελληνοϊσπανική συμπαραγωγή; Μια γυναικεία ομάδα παραγωγής θυμάται τα βήματα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Άννα Ζωγράφου, line producer, η Αμάντα Λιβανού, παραγωγός και η Κατερίνα Τζούρου, παραγωγός.
Το γεφύρι της Άρτας, ο Χάνιμπαλ Λέκτερ και ένα σπίτι στο δάσος
Σάββατο 27 Ιουνίου, 12:30 - 14:00
Πώς συνδέονται τα δημοτικά τραγούδια με το σπλάτερ και τις σύγχρονες ταινίες τρόμου; Υπάρχουν κοινοί κώδικες και ευθείες αναφορές; Τι παρακαταθήκη έχει αφήσει στο horror genre η λαϊκή παράδοση: Ομιλητής: Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Εργαστήρια για παιδιά και εφήβουςΤο Evia Film Project υποδέχεται και φέτος παιδιά και εφήβους σε μια σειρά από συναρπαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν στην Παιδική Νεανική Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιστιαίας Αιδηψού. Τα εργαστήρια θα σας συστήσουν κινηματογραφικούς θησαυρούς και θα σας οδηγήσουν στη δημιουργία των δικών σας ηρώων και ιστοριών
Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
Τετάρτη, 24.06, 10.30 - 13.30
CineValitsa και φύγαμε…!
Ηλικίες: 6 έως 12 ετών
«Ήρθες ξανά γλυκό καλοκαιράκι, αγκαλιά να πάμε για μπανάκι»
Απίστευτες, μυστηριώδεις και κυρίως διασκεδαστικές κινηματογραφικές εκπλήξεις σάς περιμένουν στο εκπαιδευτικό εργαστήριο για παιδιά. Το καλοκαιράκι έφτασε! Τι θα λέγατε να το καλωσορίσετε παρέα λύνοντας το μυστήριο της πιο μαγικής κινηματογραφικής βαλίτσας; Πιάστε τους φακούς σας, ξεσκονίστε τα πινέλα σας, ακονίστε τη φαντασία σας και ανακαλύψτε τι συνέβη πριν δημιουργηθεί η πρώτη κινηματογραφική μηχανή! Ποιοι κρύβονται πίσω από τα πρώτα κινηματογραφικά τρικ; Τι συμβαίνει όταν οι εικόνες περνούν γρήγορα μπροστά από τα μάτια μας; Ετοιμαστείτε να αναμετρηθείτε, παίζοντας Φιλμομαχίες και ανακαλύπτοντας, πόση φυσική ομορφιά χωράει σε ένα κινηματογραφικό κάδρο; Αυτά και άλλα πολλά! Και κυρίως… Χορέψτε στον ρυθμό του «Καλοκαίρι μου γλυκό μου 'χεις πάρει το μυαλό!». Εμψυχώτριες οι Ειρήνη Δελιδάκη και Μαρία Παπασωτήρη.
Πέμπτη, 25.06, 10.30 - 12.00
Ηλικίες: 9+ ετών
«Η Μέρα που Γίναμε Ήρωες» της Σελήνης Παπαγεωργίου
Μια ευκαιρία να δείτε μια ξεχωριστή ελληνική μικρού μήκους ταινία (διάρκειας 15 λεπτών) και να κουβεντιάσετε με τη σκηνοθέτιδα και τα παιδιά που πρωταγωνιστούν.
Υπόθεση: Με στόχο να γίνουν ήρωες, τρία εννιάχρονα αψηφούν τις προειδοποιήσεις των γονιών τους και αποφασίζουν να βοηθήσουν τον περιθωριοποιημένο του χωριού που βρίσκουν λιπόθυμο στο δάσος.
Σκηνοθεσία: Σελήνη Παπαγεωργίου, Παίζουν: Τάλια Αλκάν, Νικόλας Αλαφάκης, Δημήτρης Μπογδανίδης, Ιώκο Ιωάννης Κοττίδης, Νεφέλη Μαϊστράλη, Στέλιος Πέτσος, Ζακ Σούσης, Μαριάμ Ρουχάτζε | Διάρκεια: 15΄
Παρασκευή, 26.06, 10:30 - 12:00
Φτιάχνουμε τους δικούς μας σούπερ ήρωες του δάσους!
Ηλικίες: 7 ως 12 ετών
Σε αυτό το δημιουργικό εργαστήριο, τα παιδιά καλούνται να φανταστούν και να σχεδιάσουν τους δικούς τους σούπερ ήρωες, εμπνευσμένους από το δάσος και τον φυσικό κόσμο. Μέσα από βασικές αρχές character design, θα εξερευνήσουν πώς δημιουργείται ένας χαρακτήρας: από την εμφάνιση και τις υπερδυνάμεις του, μέχρι την προσωπικότητα και την ιστορία του. Με αφετηρία ζώα, φυτά και στοιχεία της φύσης, οι συμμετέχοντες θα δώσουν μορφή σε μοναδικούς ήρωες που προστατεύουν το περιβάλλον και ζουν τις δικές τους περιπέτειες. Το εργαστήριο ενισχύει τη φαντασία, την παρατηρητικότητα και τη δημιουργική έκφραση, ενώ παράλληλα εισάγει τα παιδιά στον κόσμο των κόμικς και της οπτικής αφήγησης. Εμψυχώνει η Βασιλεία Βαξεβάνη, αφηγήτρια και υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Athens Comics Library.
Η επιμέλεια του εργαστηρίου έγινε από το Comicdom και την Athens Comics Library.
Εφηβικό εργαστήριοΤετάρτη 24, Πέμπτη 25, Παρασκευή 26 Ιουνίου, 17.00 - 20.00
Προβολή Σάββατο, 27 Ιουνίου, ώρα 21.30, θερινός κινηματογράφος Απόλλων
«It's a Wrap! - Φτιάξε το Ντοκιμαντέρ σου»
Ηλικίες: 10 έως 16 ετών
4 μέρες. Μία ιστορία. Η δική σου. Από την πρώτη ιδέα μέχρι τη στιγμή που θα δεις την ταινία σου σε μεγάλη οθόνη μπροστά σε κοινό - όλα θα τα φτιάξεις εσύ. Με την ομάδα σου. Με το κινητό σου ή με επαγγελματική κάμερα. Με οτιδήποτε σε εμπνέει: τη γειτονιά σου, ανθρώπους που κανείς δεν προσέχει, κάτι που σε αγανακτεί, κάτι που σε κάνει να σκέφτεσαι, το βιβλίο που αγαπάς, το αγαπημένο σου κατοικίδιο, τη θάλασσα… τα θέματα είναι πολλά. Δεν είναι μάθημα. Είναι παιχνίδι, η χαρά της δημιουργίας. Δοκιμάζεις, πειραματίζεσαι, κάνεις λάθη, γελάς, ξανακάνεις. Εδώ το «τέλειο» δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο το «δικό σου». Κανείς δεν θα σε κρίνει.
Και θα σε βοηθήσουν να το πεις όπως ακριβώς το νιώθεις. Θα δουλέψεις σε ομάδα. Θα τραβήξεις με την κάμερα, το κινητό, θα πάρεις συνεντεύξεις, θα μάθεις μοντάζ που κάνει τις ιδέες σου να ζωντανεύουν. Θα δεις πώς το κινητό που χρησιμοποιείς κάθε μέρα γίνεται εργαλείο δημιουργίας. Θα μιλήσουμε και για AI, πώς να το χρησιμοποιείς σωστά, χωρίς να χάσεις την αυθεντικότητά σου. Στο τέλος; Η ταινία σου παίζει σε κοινό. Θα είσαι έτοιμος για τις επόμενες ταινίες σου. Θα ξέρεις πώς να διηγηθείς τις ιστορίες σου. Στο τέλος όλοι μαζί θα πούμε «It’s a Wrap!». Εμψυχώνουν οι Γιώργος Αλεξανδράκης, Μάγδα Νένου, Αμαρίλντο Τοπάλλης.
Υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια: https://filmfestival.gr/el/efp/efp5-workshops/
Το Evia Film Project υλοποιείται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολύτιμη είναι η στήριξη της COSMOTE TELEKOM, Μεγάλου Χορηγού, και της Fischer, που στηρίζει σταθερά το Φεστιβάλ.
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