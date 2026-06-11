Κλασικές ταινίες, ανοιχτές συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά στο 5ο Evia Film Project

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο σε Αιδηψό, Λίμνη και Ροβιές - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα