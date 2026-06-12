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Ο Γιάννης Χατζηλοΐζου και το Athens Philharmonic International Peace Concert ενώνουν Μπετόβεν, παγκόσμια ειρήνη και πολιτιστική διπλωματία
Ο Γιάννης Χατζηλοΐζου και το Athens Philharmonic International Peace Concert ενώνουν Μπετόβεν, παγκόσμια ειρήνη και πολιτιστική διπλωματία
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026 στο μαγευτικό Δάσος των Πλατρών στην Κύπρο, αναδεικνύοντας την περιοχή σε παγκόσμια σκηνή πολιτισμού
Ανήμερα της Ημέρας της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε το Athens Philharmonic International Peace Concert, μια διεθνής παραγωγή της Φιλαρμονικής Αθηνών («ΦΑ») σε συνεργασία με την European Broadcasting Union (EBU), η οποία μετέφερε μήνυμα ειρήνης, πολιτισμού και διεθνούς διαλόγου σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις Πλάτρες της Κύπρου, τον τόπο όπου ο Νομπελίστας ποιητής Γιώργος Σεφέρης συνέλαβε και έγραψε το εμβληματικό ποίημα «Ελένη».
Η Μιμή Ντενίση απήγγειλε το ποίημα του Σεφέρη κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών σκηνών αφιερωμένων στην Κύπρο, συνδέοντας την ποίηση, τη μουσική και τη συλλογική ιστορική μνήμη.
Καλλιτεχνικός διευθυντής της παραγωγής ήταν ο μαέστρος Γιάννης Χατζηλοΐζου, ενώ την εκτέλεση παραγωγής ανέλαβε η Petra Palenyik-Hadjiloizou σε συνεργασία με την Emilie de Schaetzen και τον Laurent Frat της EBU, τον Tonmeister Benedikt Schröder και το Teldex Studio Berlin, τον Roland Tscherne του Consulting Atelier Vienna, τον σκηνοθέτη Andreas Morell και τον set designer Γιάννη Τζιωρτζή.
Οι ρίζες του πρότζεκτ ανάγονται στο 2010, όταν ο Μαέστρος ίδρυσε το Cyprus Peace Concert Project σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Colonel Gerard Hughes, με την πρώτη ιστορική συναυλία να πραγματοποιείται στον Διεθνή Αερολιμένα Λευκωσίας την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης.
Το πρόγραμμα άνοιξε με τη «Χορωδιακή Φαντασία» του Ludwig van Beethoven, με σολίστ τους Βάσια Αλάτι, Μαρία Κοσοβίτσα, Ελένη Βουδουράκη, Χρήστο Δεληζώνα, Ιωάννη Καλύβα και Γιώργο Ιωάννου, ενώ ο ίδιος ο Γιάννης Χατζηλοΐζου διηύθυνε το έργο από τη θέση του σολίστ στο πιάνο.
Ακολούθησε αφιέρωμα στη μουσική του διακεκριμένου Κύπριου συνθέτη Μιχάλη Χατζηλοΐζου. Η πιανίστρια Μαίρη Αλεξανδράτου ερμήνευσε το έργο «Ώρα Καλή», έργο για σόλο πιάνο αρ. 3, ενώ η Matea Leko απέδωσε το ορχηστρικό μέρος στα αποσπάσματα από τις έξι όπερες του συνθέτη: «Ελευθερία» (η πρώτη κυπριακή όπερα), «9η Ιουλίου 1821», «Επιτάφιος», «Επική Ραψωδία», «Ζήδρος» και «Κύπρος Εάλω». Η χορωδιακή φούγκα «Επί Γης Ειρήνη» σφράγισε το παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης της συναυλίας και προετοίμασε το έδαφος για το μεγάλο φινάλε.
Η βραδιά κορυφώθηκε με τη Συμφωνία αρ. 9 του Beethoven. Σε μία ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, η χορωδία αντικατέστησε τη λέξη «Freude» («Χαρά») με τη λέξη«Frieden» («Ειρήνη»), μετατρέποντας την εμβληματική «Ωδή στη Χαρά» σε ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της ανθρώπινης συνύπαρξης.
Η διεθνής απήχηση της παραγωγής επιβεβαιώθηκε από την επιλογή της για μετάδοση από την Αυστριακή Ραδιοτηλεόραση ORF, δίπλα στην ιστορική κινηματογραφική μεταφορά του Jean-Pierre Ponnelle της όπερας «Le nozze di Figaro» των Wolfgang Amadeus Mozart και Lorenzo Da Ponte, με τη Wiener Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Karl Böhm, μια παραγωγή που θεωρείται ένα από τα μεγάλα διαμάντια της ευρωπαϊκής τηλεοπτικής οπερατικής ιστορίας.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις Πλάτρες της Κύπρου, τον τόπο όπου ο Νομπελίστας ποιητής Γιώργος Σεφέρης συνέλαβε και έγραψε το εμβληματικό ποίημα «Ελένη».
Η Μιμή Ντενίση απήγγειλε το ποίημα του Σεφέρη κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών σκηνών αφιερωμένων στην Κύπρο, συνδέοντας την ποίηση, τη μουσική και τη συλλογική ιστορική μνήμη.
Καλλιτεχνικός διευθυντής της παραγωγής ήταν ο μαέστρος Γιάννης Χατζηλοΐζου, ενώ την εκτέλεση παραγωγής ανέλαβε η Petra Palenyik-Hadjiloizou σε συνεργασία με την Emilie de Schaetzen και τον Laurent Frat της EBU, τον Tonmeister Benedikt Schröder και το Teldex Studio Berlin, τον Roland Tscherne του Consulting Atelier Vienna, τον σκηνοθέτη Andreas Morell και τον set designer Γιάννη Τζιωρτζή.
Οι ρίζες του πρότζεκτ ανάγονται στο 2010, όταν ο Μαέστρος ίδρυσε το Cyprus Peace Concert Project σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Colonel Gerard Hughes, με την πρώτη ιστορική συναυλία να πραγματοποιείται στον Διεθνή Αερολιμένα Λευκωσίας την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης.
Το πρόγραμμα άνοιξε με τη «Χορωδιακή Φαντασία» του Ludwig van Beethoven, με σολίστ τους Βάσια Αλάτι, Μαρία Κοσοβίτσα, Ελένη Βουδουράκη, Χρήστο Δεληζώνα, Ιωάννη Καλύβα και Γιώργο Ιωάννου, ενώ ο ίδιος ο Γιάννης Χατζηλοΐζου διηύθυνε το έργο από τη θέση του σολίστ στο πιάνο.
Ακολούθησε αφιέρωμα στη μουσική του διακεκριμένου Κύπριου συνθέτη Μιχάλη Χατζηλοΐζου. Η πιανίστρια Μαίρη Αλεξανδράτου ερμήνευσε το έργο «Ώρα Καλή», έργο για σόλο πιάνο αρ. 3, ενώ η Matea Leko απέδωσε το ορχηστρικό μέρος στα αποσπάσματα από τις έξι όπερες του συνθέτη: «Ελευθερία» (η πρώτη κυπριακή όπερα), «9η Ιουλίου 1821», «Επιτάφιος», «Επική Ραψωδία», «Ζήδρος» και «Κύπρος Εάλω». Η χορωδιακή φούγκα «Επί Γης Ειρήνη» σφράγισε το παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης της συναυλίας και προετοίμασε το έδαφος για το μεγάλο φινάλε.
Η βραδιά κορυφώθηκε με τη Συμφωνία αρ. 9 του Beethoven. Σε μία ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, η χορωδία αντικατέστησε τη λέξη «Freude» («Χαρά») με τη λέξη«Frieden» («Ειρήνη»), μετατρέποντας την εμβληματική «Ωδή στη Χαρά» σε ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της ανθρώπινης συνύπαρξης.
Η διεθνής απήχηση της παραγωγής επιβεβαιώθηκε από την επιλογή της για μετάδοση από την Αυστριακή Ραδιοτηλεόραση ORF, δίπλα στην ιστορική κινηματογραφική μεταφορά του Jean-Pierre Ponnelle της όπερας «Le nozze di Figaro» των Wolfgang Amadeus Mozart και Lorenzo Da Ponte, με τη Wiener Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Karl Böhm, μια παραγωγή που θεωρείται ένα από τα μεγάλα διαμάντια της ευρωπαϊκής τηλεοπτικής οπερατικής ιστορίας.
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