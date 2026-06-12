Helmos Mountain Festival: Αγγελάκας, Χαρούλης, Ιωαννίδης, Πασχαλίδης και Παυλίδης δίνουν ραντεβού στο βουνό
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Helmos Mountain Festival ΄συναυλίες

Helmos Mountain Festival: Αγγελάκας, Χαρούλης, Ιωαννίδης, Πασχαλίδης και Παυλίδης δίνουν ραντεβού στο βουνό

Από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου - Δείτε το πρόγραμμα  του Φεστιβάλ

Helmos Mountain Festival: Αγγελάκας, Χαρούλης, Ιωαννίδης, Πασχαλίδης και Παυλίδης δίνουν ραντεβού στο βουνό
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Η μουσική και τα τραγούδια δίνουν, και το φετινό καλοκαίρι, ραντεβού στη φύση. Το Helmos Mountain Festival επιστρέφει, από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου, με ένα πρόγραμμα γεμάτο ποικιλία και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες.
Helmos Mountain Festival 2025

Γιάννης Αγγελάκας, Γιάννης Χαρούλης, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μίλτος Πασχαλίδης, Παύλος Παυλίδης, Πυξ Λαξ, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινοί Θνητοί, , Mikro,, Βέβηλος και Anser, , Σκιαδαρέσες, Νεφέλη Φασούλη, Δημήτρης Μυστακίδης και Χατζηφραγκέτα θα συναnτηθούν με το κοινό στο πανέμορφο ορεινό τοπίο των Καλαβρύτων και θα μοιραστούν μοναδικές εμπειρίες.

Για πρώτη φορά φέτος η διοργάνωση αποκτά και μια τρίτη μουσική σκηνή η οποία θα στηθεί στα 2.340 μέτρα, στην κορυφή της Στύγας.

Ο Valeron, οι Klangphonics και η Korolova αναλαμβάνουν τα νυχτερινά sessions. Η βουνοπλαγιά του Χελμού καλωσορίζει τους ηλεκτρονικούς ήχους και μετατρέπεται στο πιο απρόσμενο dancefloor της χώρας.

Και φυσικά εκτός από τις συναυλίες οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πολλές ακόμη δραστηριότητες όπως πεζοπορίες στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Χελμού–Βουραϊκού, διαδρομές στη Μαυρολίμνη, e-bike tours, canoe στη Λίμνη Τσιβλού, τοξοβολία, εργαστήρια, περιβαλλοντικές δράσεις κ.α.

Πρόγραμμα συναυλιών
Παρασκευή 19 Ιουνίου

Main Stage
Κοινοί Θνητοί • Γιάννης Χαρούλης • Ιουλία Καραπατάκη
Κλείσιμο
Dj set by Valeron

Σάββατο 20 Ιουνίου

Στύγα Spot
Γιάννης Αγγελάκας • Νίκος Βελιώτης
Alpine stage
Σκιαδαρέσες • Νεφέλη Φασούλη
Main Stage
Mikro • Αλκίνοος Ιωαννίδης • Παύλος Παυλίδης • Klangphonics

Κυριακή 21 Ιουνίου

Alpine stage
Χατζηφραγκέτα • Δημήτρης Μυστακίδης
Main Stage
ΒΕΒΗΛΟΣ - ANSER (Eversor) • Μίλτος Πασχαλίδης • ΠΥΞ ΛΑΞ
Dj set by Korolova

Δευτέρα 22 Ιουνίου

Μεσημεριανό Γλέντι στην Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων
με τον Γρηγόρη Σαμόλη
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