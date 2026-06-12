Helmos Mountain Festival: Αγγελάκας, Χαρούλης, Ιωαννίδης, Πασχαλίδης και Παυλίδης δίνουν ραντεβού στο βουνό

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Η μουσική και τα τραγούδια δίνουν, και το φετινό καλοκαίρι, ραντεβού στη φύση. Τοεπιστρέφει,, με ένα πρόγραμμα γεμάτο ποικιλία και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες., Πυξ Λαξ, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινοί Θνητοί, , Mikro,, Βέβηλος και Anser, , Σκιαδαρέσες, Νεφέλη Φασούλη, Δημήτρης Μυστακίδης και Χατζηφραγκέτα θα συναnτηθούν με το κοινό στο πανέμορφο ορεινό τοπίο των Κααβρύτων και θα μοιραστούν μοναδικές εμπειρίες.Για πρώτη φορά φέτος η διοργάνωση αποκτά και μια τρίτη μουσική σκηνή η οποία θα στηθεί στα 2.340 μέτρα, στην κορυφή της Στύγας.Ο Valeron, οι Klangphonics και η Korolova αναλαμβάνουν τα νυχτερινά sessions. Η βουνοπλαγιά του Χελμού καλωσορίζει τους ηλεκτρονικούς ήχους και μετατρέπεται στο πιο απρόσμενο dancefloor της χώρας.Και φυσικά εκτός από τις συναυλίες οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πολλές ακόμη δραστηριότητες όπως πεζοπορίες στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Χελμού–Βουραϊκού, διαδρομές στη Μαυρολίμνη, e-bike tours, canoe στη Λίμνη Τσιβλού, τοξοβολία, εργαστήρια, περιβαλλοντικές δράσεις κ.α.Main StageΚοινοί Θνητοί • Γιάννης Χαρούλης • Ιουλία ΚαραπατάκηDj set by ValeronΣτύγα SpotΓιάννης Αγγελάκας • Νίκος ΒελιώτηςAlpine stage