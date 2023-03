Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Μπολόνια

Η Ελλάδα θα είναι η Τιμώμενη Αγορά στην, μέρος της 60ης Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου της, που ανοίγει τις πύλες της σήμερα.Έλληνες συγγραφείς, εικονογράφοι και εκδότες θα δώσουν το παρών στη Μπολόνια για να μοιραστούν το όραμα και το έργο τους, τη δημιουργικότητα και τον λογοτεχνικό πλούτο της χώρας μας. Στο ελληνικό περίπτερο θα παρουσιαστούν επίσης εργαλεία και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν με σκοπό την υποστήριξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής λογοτεχνίας, όπως το πρόγραμμα επιχορήγησης μεταφράσεων GreekLit που λειτουργεί από το 2021.Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα εκδόσεων καθώς συνολικάθα συμμετάσχουν στην Έκθεση Παιδικού Βιβλίου και 63 στην έκθεση BolognaBookPlus, αριθμός ρεκόρ για την παρουσία της Ελλάδας στην ιστορική αυτή έκθεση. Το πρόγραμμα της ελληνικής παρουσίας στη Μπολόνια σχεδιάστηκε από Ομάδα Εργασίας η οποία απαρτίζεται από στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και εκπροσώπους εκδοτών, της επιτροπής GreekLit και του ΙΒΒΥ Ελλάς. Το ελληνικό περίπτερο θα εγκαινιάσει στις 6 Μαρτίου ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης.Την ελληνική συμμετοχή απαρτίζουν Έλληνες συγγραφείς, πεζογράφοι και ποιητές καθώς και εικονογράφοι, μεταξύ των οποίων η Αγγελική Δαρλάση, ο Χρήστος Οικονόμου, ο Δημήτρης Αναστασίου, η Έρση Σωτηροπούλου, ο Πέτρος Μάρκαρης, η Στέργια Κάββαλου, ο Θωμάς Τσαλαπάτης, η Ούρσουλα Φώσκολου, ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, ο Soloúp, o Δημήτρης Σωτάκης, η Φωτεινή Στεφανίδη, η Κέλλυ Ματαθία-Κόβο, και ο Αχιλλέας Ραζής. Παράλληλα με το πρόγραμμα της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις για την προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας, εκτός του εκθεσιακού χώρου, όπως ένα αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, κατά τη διάρκεια του οποίου θα προβληθούν ταινίες βασισμένες σε ελληνικά έργα. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνεργασία της Ταινιοθήκης της Ελλάδος με την Ταινιοθήκη της Μπολόνια. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για τα παιδιά της ελληνικής κοινότητας της Μπολόνια από Έλληνες δημιουργούς που συμμετέχουν στην ελληνική αποστολή.Η οπτική ταυτότητα της ελληνικής συμμετοχής σχεδιάστηκε από τη Beetroot Design Group με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι Beetroot άντλησαν έμπνευση από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και την παράδοση του ex libris. Η διττή έννοια του λογότυπου και οι διαφορετικές ερμηνείες του, επιτρέπουν τη χρήση του τόσο στο παιδικό τμήμα της Έκθεσης Βιβλίου της Μπολόνια, όσο και στη BBPlus. Η Beetroot έχει κερδίσει μεταξύ άλλων τη διάκριση Δημιουργικό Γραφείο της Χρονιάς στα βραβεία Red Dot Communication Design Awards το 2011, καθώς και πολλά διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Δημιουργικού Γραφείου της Χρονιάς το 2008 στα European Design Awards.H ελληνική συμμετοχή υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.Δευτέρα 6 Μαρτίου11:30: Συζήτηση - παρουσίαση: Η Ιταλική Αγορά Βιβλίου - Δεδομένα και Αριθμοί και ηΕλληνική Αγορά ΒιβλίουΓεωργανδρέας Ζάννος, Διευθυντής ΟΣΔΕΛ και Λαμπρινή Κουζέλη, βιβλιοκριτικός13:00: Εγκαίνια Ελληνικού Περιπτέρου14:30: Συνέντευξη Τύπου IBBY (International Board on Books for Young People - Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου)17:00: Συζήτηση/Σεμινάριο: Ψηφιοποίηση και Καινοτομία στον Εκδοτικό χώρο στην ΕλλάδαΜιχάλης Καλαμαράς, Σύμβουλος ψηφιακών εκδόσεων και Κατερίνα Κρις, Creative Director, Social Media Expert

Συντονίζει ο Ed Nawodka, Senior Editor του Publishers Weekly17:30: Εργαστήριο για παιδιά: Είμαι ένα βιβλίο, διάβασέ μεΒαγγέλης Ηλιόπουλος, συγγραφέας και Φωτεινή Στεφανίδη, εικονογράφος (δημιουργοί της αφίσας του IBBY για το 2023)(Σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Κοινότητα της Emilia Romagna)Τρίτη 7 Μαρτίου12:15: Σεμινάριο: Επάγγελμα λογοτεχνικός πράκτορας: Ο Γύρος του κόσμου με – ή χωρίς – πράκτορεςΕλληνική συμμετοχή: Κατερίνα Φράγκου, Literary Agency IRIS14:00: «Γνωρίστε τους Συγγραφείς»Συμμετέχουν: Αγγελική Δαρλάση, Δημήτρης Αναστασίου, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Στέργια Κάββαλου, Πέτρος Μάρκαρης, Χρήστος Οικονόμου, Soloúp, Δημήτρης Σωτάκης, Έρση Σωτηροπούλου, Θωμάς Τσαλαπάτης, Ούρσουλα Φωσκόλου, και οι εικονογράφοι Φωτεινή Στεφανίδη, Κέλλυ Ματαθία-Κόβο, Αχιλλέας Ραζής.Συντονίζει η Λαμπρινή Κουζέλη, βιβλιοκριτικός16:00: Πέραν της Σελίδας: προώθηση, διαφήμιση και in vivo εκδηλώσειςΕλληνική συμμετοχή: Έρση Σωτηροπούλου, συγγραφέας17:00: Εργαστήριο για παιδιάΣυμμετέχουν: Στέργια Κάββαλου, Η Ντουλάπα, για παιδιά 4 ετών και άνωΑχιλλέας Ραζής, Είναι Τέρας ; για παιδιά 6-9 ετώνΚέλλυ Ματαθία-Κόβο, Τα Κίτρινα Καπέλα, για παιδιά 6 ετών και άνω(Σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Κοινότητα της Emilia Romagna)20:00: Πέτρος Μάρκαρης: Παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο “Το κίνημα της αυτοκτονίας” από τον μεταφραστή του στα ιταλικά Andrea Di Gregorio και τον Alberto Sebastiani(Σε συνδιοργάνωση με τον ιταλικό εκδοτικό οίκο La Nave Di Teseo)Τετάρτη 8 Μαρτίου10:00: Σεμινάριο: Φόρουμ λογοτεχνικής μετάφρασης. Η δύναμη των βραβείων και των επιχορηγήσεωνΕλληνική συμμετοχή: Νίκος Μπακουνάκης, Καθηγητής Πρακτικής της Δημοσιογραφίας και Τεχνικών Αφήγησης Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του Μεταφραστικού Προγράμματος GreekLit13:00: Συζήτηση: Ελληνικά Graphic Novels σε Διεθνείς ΕκδόσειςΔημήτρης Αναστάσιου και SoloúpΣυντονίζει ο Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου, Διοργανωτής του Comicdom CON Athens14:00: «Γνωρίστε τους Συγγραφείς»Συμμετέχουν: Αγγελική Δαρλάση, Δημήτρης Αναστασίου, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Στέργια Κάββαλου, Πέτρος Μάρκαρης, Χρήστος Οικονόμου, Soloúp, Δημήτρης Σωτάκης, Έρση Σωτηροπούλου, Θωμάς Τσαλαπάτης, Ούρσουλα Φωσκόλου, και οι εικονογράφοι Φωτεινή Στεφανίδη, Κέλλυ Ματαθία-Κόβο, Αχιλλέας Ραζής.Συντονίζει η Λαμπρινή Κουζέλη, βιβλιοκριτικός15:00: Παρουσίαση - Ανακοίνωση βραβείων : “Jacket Design”: Best of the Best - Ελλάδα Τιμώμενη Αγορά 2023.17:00: Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία στα ιταλικά. Προκλήσεις, προοπτικές και νέες προσεγγίσειςΣυμμετέχουν οι Συγγραφείς: Στέργια Κάββαλου, Πέτρος Μάρκαρης, Χρήστος Οικονόμου, Δημήτρης Σωτάκης, Έρση Σωτηροπούλου, Θωμάς Τσαλαπάτης, Ούρσουλα Φωσκόλου, και οι Μεταφραστές Maria Rosa Caracausi, Andrea Di Gregorio, Paola Maria Minucci, Francesca Zaccone, Viviana Sebastio.Συντονίζουν ο Ιωάννης Δημ.Τσόλκας, Καθηγητής Ιταλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο Maurizio De Rosa, Μεταφραστής τιμημένος με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης.Πέμπτη 9 Μαρτίου11:00- Αφιέρωμα στην Άλκη Ζέη στα πλαίσια του “2023 Λογοτεχνικού Έτους Άλκη Ζέη”Χαιρετισμοί: Camillo Neri, Καθηγητής Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια , Salvatore Cosentino, Καθηγητής Βυζαντινού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια , Σίσσυ Παπαθανασίου, Ιστορικός, Μεταφράστρια, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και ΑθλητισμούΣυμμετέχουν: Maria Rosa Caracausi, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο , Caterina Carpinato, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας, Lucia Marcheselli-Loukas, Πανεπιστήμιο της Τεργέστης, Tiziana Cavasino, Μεταφράστρια των έργων της Άλκης Ζέη στα ιταλικά.- Λογοτεχνικά Comics. Η Λογοτεχνία στην 9η ΤέχνηΕπιμέλεια: Comicdom CON Athens- Χρειάζεστε έναν ήρωα; - Έκθεση εικονογράφωνΕπιμέλεια: illustradays TeamΑφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο στην Ταινιοθήκη της Μπολόνια:4 Μαρτίου - 16:00Ο Ψύλλος του Δημήτρη Σπύρου, 1990 (108’)5 Μαρτίου - 17:30Ο θάνατος του ιερού ελαφιού του Γιώργου Λάνθιμου, 2017 (121’)Χαιρετισμός: Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού6 Μαρτίου- 17:30Ζ του Κώστα Γαβρά, 1969 (127’)Εισαγωγική ομιλία: Μαρία Κομνηνού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών7 Μαρτίου- 20:00Το βλέμμα του Οδυσσέα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, 1995 (176’)Εισαγωγική ομιλία: Πέτρος Μάρκαρης, συγγραφέας, Μαρία Κομνηνού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Φοίβη Οικονομοπούλου, παραγωγός8 Μαρτίου- 22:15Νύφες του Παντελή Βούλγαρη, 2004 (110’)9 Μαρτίου- 22:00Πλατεία Αμερικής του Γιάννη Σακαρίδη, 2016 (96’)10 Μαρτίου- 17:45Αλέξης Ζορμπάς του Μιχάλη Κακογιάννη, 1964 (142’)