Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης & Λόγου «Νίκη Παπαθεοχάρη»: Διοργανώνει συναυλίες και δράσεις για μικρούς και μεγάλους στη Γλυφάδα
Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης & Λόγου «Νίκη Παπαθεοχάρη»: Διοργανώνει συναυλίες και δράσεις για μικρούς και μεγάλους στη Γλυφάδα
Στις εγκαταστάσεις του, στο συγκρότημα των «Αστεριών» της Γλυφάδας
Ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων και καλοκαιρινών δράσεων για μικρούς και μεγάλους, με τον τίτλο «Asteria Culture Festival», παρουσιάζει το Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης & Λόγου «Νίκη Παπαθεοχάρη», από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, στις εγκαταστάσεις του, στο συγκρότημα των «Αστεριών» της Γλυφάδας.
Μουσικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων συναυλίες με την Γιώτα Νέγκα και τα Κίτρινα Ποδήλατα, δρώμενα, εμπειρίες γαστρονομίας και γευσιγνωσίας, διαδραστικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες είναι οι βασικοί πυλώνες του φεστιβάλ.
Με φόντο τη θάλασσα, κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας δίνουν ένα ανοιχτό ραντεβού πολιτισμού, δημιουργίας και συμμετοχής. Στόχος του Πολιτιστικού Κέντρου είναι να δημιουργηθεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης στην παραλιακή Αθήνα - ένας χώρος πολιτισμού, γνώσης, εμπειρίας και ουσιαστικής επικοινωνίας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ
21 Ιουνίου
11:30 – 12:30 : Sun Tales: Μια Μέρα με τον Ήλιο -yoga για όλη την οικογένεια
19:00 – 20:30 : Flow into Sound: Ένα Ταξίδι Yoga & Ήχου στο Ηλιοβασίλεμα – Εμπειρία Yoga & Sound για το Θερινό Ηλιοστάσιο
26 Ιουνίου
18:00 – 21:00 : Wine & Clay – Βιωματικό Workshop Κεραμικής & Οίνου
27 Ιουνίου
18:00 – 20:00 : Βιωματικό Εργαστήριο Μαγειρικής για παιδιά
28 Ιουνίου
11:30 – 12:30 : Planet Physics – Βιωματικά Εργαστήρια Επιστήμης για Παιδιά
ΙΟΥΛΙΟΣ
Μουσικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων συναυλίες με την Γιώτα Νέγκα και τα Κίτρινα Ποδήλατα, δρώμενα, εμπειρίες γαστρονομίας και γευσιγνωσίας, διαδραστικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες είναι οι βασικοί πυλώνες του φεστιβάλ.
Με φόντο τη θάλασσα, κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας δίνουν ένα ανοιχτό ραντεβού πολιτισμού, δημιουργίας και συμμετοχής. Στόχος του Πολιτιστικού Κέντρου είναι να δημιουργηθεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης στην παραλιακή Αθήνα - ένας χώρος πολιτισμού, γνώσης, εμπειρίας και ουσιαστικής επικοινωνίας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ
21 Ιουνίου
11:30 – 12:30 : Sun Tales: Μια Μέρα με τον Ήλιο -yoga για όλη την οικογένεια
19:00 – 20:30 : Flow into Sound: Ένα Ταξίδι Yoga & Ήχου στο Ηλιοβασίλεμα – Εμπειρία Yoga & Sound για το Θερινό Ηλιοστάσιο
26 Ιουνίου
18:00 – 21:00 : Wine & Clay – Βιωματικό Workshop Κεραμικής & Οίνου
27 Ιουνίου
18:00 – 20:00 : Βιωματικό Εργαστήριο Μαγειρικής για παιδιά
28 Ιουνίου
11:30 – 12:30 : Planet Physics – Βιωματικά Εργαστήρια Επιστήμης για Παιδιά
ΙΟΥΛΙΟΣ
4 Ιουλίου
20:00 – 23:30 :
Γιώτα Νέγκα, “Μια νύχτα μουσικής κάτω από τα αστέρια”
11 Ιουλίου
11:00 – 12:30: Οι μικροί φύλακες των παραμυθιών
12 Ιουλίου
11:30 – 12:30 : Planet Physics – Βιωματικά Εργαστήρια Επιστήμης για Παιδιά
18 Ιουλίου
20:00 – 23:30 :
Τα Κίτρινα Ποδήλατα σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά
22 Ιουνίου – 10 Ιουλίου : Επισκέψεις από Summer Camps
20:00 – 23:30 :
Γιώτα Νέγκα, “Μια νύχτα μουσικής κάτω από τα αστέρια”
11 Ιουλίου
11:00 – 12:30: Οι μικροί φύλακες των παραμυθιών
12 Ιουλίου
11:30 – 12:30 : Planet Physics – Βιωματικά Εργαστήρια Επιστήμης για Παιδιά
18 Ιουλίου
20:00 – 23:30 :
Τα Κίτρινα Ποδήλατα σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά
22 Ιουνίου – 10 Ιουλίου : Επισκέψεις από Summer Camps
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