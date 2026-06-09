Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
«Η σύγκρουση», το νέο θρίλερ της Freida McFadden
«Η σύγκρουση», το νέο θρίλερ της Freida McFadden
Ο εφιάλτης από τον οποίο προσπαθεί να ξεφύγει δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που την περιμένει
«Η σύγκρουση», το νέο βιβλίο της Freida McFadden, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα είναι μια συναρπαστική περιπέτεια, μια ιστορία για τη μητρότητα, τη μάχη επιβίωσης και τις διαστρεβλωμένες προσδοκίες. Η συγγραφέας των #1 μπεστ σέλερ των New York Times Freida McFadden μας χαρίζει ένα θρίλερ γεμάτο χιόνι που θα μας παγώσει το αίμα.
Η Τέγκαν είναι οκτώ μηνών έγκυος, μόνη, και θέλει απεγνωσμένα να αφήσει πίσω της μια ζωή που καταρρέει. Ξεκινάει με το αυτοκίνητο για το σπίτι του αδελφού της, όπου θα μείνει μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει στη συνέχεια. Δεν συνειδητοποιεί όμως ότι κατευθύνεται προς μια χιονοθύελλα.
Μετά από ένα ατύχημα, εγκλωβισμένη σε ένα χαλασμένο αυτοκίνητο με σπασμένο πόδι, η Τέγκαν νιώθει απελπισμένη. Τότε συμβαίνει ένα θαύμα: τη σώζει ένα ζευγάρι που της προσφέρει ένα δωμάτιο στο ζεστό τους σπίτι μέχρι να σταματήσει να χιονίζει.
Αλλά κάτι δεν πάει καλά και, καθώς ο χρόνος περνάει, η Τέγκαν συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Αυτό το ασφαλές καταφύγιο δεν είναι αυτό που νόμιζε. Και τώρα πρέπει να κάνει ό,τι χρειαστεί για να σώσει τον εαυτό της – και το αγέννητο παιδί της.
Η Freida McFadden, συγγραφέας των #1 μπεστ σέλερ σε New York Times, USA Today, Wall Street Journal, Publisher’s Weekly, είναι και γιατρός που ειδικεύεται στις εγκεφαλικές βλάβες. Η Freida έχει λάβει το International Thriller Writer Award για το Best Paperback Original, όσο και το Goodreads Choice Award για το καλύτερο θρίλερ. Τα μυθιστορήματά της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες.
Η Freida ζει με την οικογένειά της και την γκρίζα γάτα της σε ένα τριώροφο σπίτι με θέα στον ωκεανό. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν τα βιβλία της Η αγγελία, Το μυστικό της καμαριέρας, Η καμαριέρα σε βλέπει, Ποτέ μη λες ψέματα! και Αγαπητή Ντέμπι.
Η Τέγκαν είναι οκτώ μηνών έγκυος, μόνη, και θέλει απεγνωσμένα να αφήσει πίσω της μια ζωή που καταρρέει. Ξεκινάει με το αυτοκίνητο για το σπίτι του αδελφού της, όπου θα μείνει μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει στη συνέχεια. Δεν συνειδητοποιεί όμως ότι κατευθύνεται προς μια χιονοθύελλα.
Μετά από ένα ατύχημα, εγκλωβισμένη σε ένα χαλασμένο αυτοκίνητο με σπασμένο πόδι, η Τέγκαν νιώθει απελπισμένη. Τότε συμβαίνει ένα θαύμα: τη σώζει ένα ζευγάρι που της προσφέρει ένα δωμάτιο στο ζεστό τους σπίτι μέχρι να σταματήσει να χιονίζει.
Αλλά κάτι δεν πάει καλά και, καθώς ο χρόνος περνάει, η Τέγκαν συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Αυτό το ασφαλές καταφύγιο δεν είναι αυτό που νόμιζε. Και τώρα πρέπει να κάνει ό,τι χρειαστεί για να σώσει τον εαυτό της – και το αγέννητο παιδί της.
Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
Η Freida McFadden, συγγραφέας των #1 μπεστ σέλερ σε New York Times, USA Today, Wall Street Journal, Publisher’s Weekly, είναι και γιατρός που ειδικεύεται στις εγκεφαλικές βλάβες. Η Freida έχει λάβει το International Thriller Writer Award για το Best Paperback Original, όσο και το Goodreads Choice Award για το καλύτερο θρίλερ. Τα μυθιστορήματά της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες.
Η Freida ζει με την οικογένειά της και την γκρίζα γάτα της σε ένα τριώροφο σπίτι με θέα στον ωκεανό. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν τα βιβλία της Η αγγελία, Το μυστικό της καμαριέρας, Η καμαριέρα σε βλέπει, Ποτέ μη λες ψέματα! και Αγαπητή Ντέμπι.
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