Προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ για το 1821 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Την Πέμπτη 11/6/2026 και ώρα 19.00, θα προβληθεί στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών στην αίθουσα «Αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας» το ιστορικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Όλων αι καρδίαι καταφλέγονται». Πρόκειται για μια κινηματογραφική παρουσίαση των κυριοτέρων γεγονότων και ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.



Είναι βασισμένο σε ιδέα, έρευνα και κείμενο του δικηγόρου και Προέδρου της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων Δημήτρη Γκαβέλα και σκηνοθεσία του Βασίλη Τσικάρα. Η σύγχρονη ερευνητική και σκηνοθετική ματιά επιχειρεί να φωτίσει πτυχές του Αγώνα, να αναδείξει τη διαχρονική σημασία της Επανάστασης του 1821 και να καταδείξει ότι, όταν το «εγώ γίνεται εμείς», τότε έννοιες όπως ελευθερία και ανεξαρτησία εμπραγματώνονται.



Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσουν οι:



Άγγελος Συρίγος νομικός, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής

Αλέξης Στεφανάκης δικηγόρος

Σταύρος Καραγιάννης ηθοποιός, σκηνοθέτης

Δημήτρης Γκαβέλας δικηγόρος

Βασίλης Τσικάρας σκηνοθέτης, σεναριογράφος

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου



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