Ο συγγραφέας Γκεόργκι Γκοσποντίνοφ στην Αθήνα

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Τοκαι τοσυνεργάζονται για πρώτη φορά για να φέρουν τον διάλογο στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο τουΣε μια παράδοξη και μεταβατική εποχή, που ο διάλογος συρρικνώνεται ενώ τα αιτήματα για διάλογο αυξάνονται, μια νέα σειρά υπό τον γενικό τίτλοδίνει τον λόγο στους ανθρώπους της λογοτεχνίας, των επιστημών και των τεχνών, με στόχο την ανάδειξη της πρωτοτυπίας, της αυθεντικότητας, της αφήγησης, της έρευνας, της τέχνης της συζήτησης και της προφορικότητας.Στην τέταρτη εκδήλωση της σειράς, ο Βούλγαρος συγγραφέας και ποιητής Γκεόργκι Γκοσποντίνοφ συνομιλεί με τη δημοσιογράφο Κυριακή Μπεϊόγλου για το πλέον πρόσφατο μυθιστόρημά του Ο κηπουρός και ο θάνατος (Градинарят и смъртта 2024, στα ελληνικά: Ίκαρος 2025, μτφρ: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου) και συνολικά για το συγγραφικό του έργο.Ένας άντρας κάθεται δίπλα στο κρεβάτι του άρρωστου πατέρα του καταγράφοντας πότε αμείλικτα και πότε τρυφερά τη ζωή του. Μέχρι την αυγή εκείνου του τελευταίου πρωινού που περνάνε μαζί. Ενός πατέρα που γεννήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Βουλγαρία. Ενός αθεράπευτου καπνιστή και επαναστάτη. Ενός άντρα που ήξερε πώς να αποτυγχάνει με ηρωικό αυτοσαρκασμό. Ο κήπος που δημιούργησε στην άγονη αυλή του χωριού που πρώτα τον έσωσε και μετά τον σκότωσε σήμερα παραμένει η ζωντανή κληρονομιά του: παιώνιες και πατάτες, τριαντάφυλλα και κερασιές – πάνω απ’ όλα, ατελείωτες ιστορίες. Χωρίς αυτόν ωστόσο το παρελθόν του γιου του αρχίζει να ραγίζει σιωπηλά. Γιατί το τέλος των πατέρων μας είναι και τέλος ενός κόσμου. Ο Γκεόργκι Γκοσποντίνοφ παρουσιάζει μια σπαρακτική προσωπική ιστορία· έναν ύμνο στον πιο στενό οικογενειακό δεσμό, με τη μελαγχολική ματιά ενός ποιητή και τη γλώσσα ενός σπουδαίου συγγραφέα.ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΧΑΡΤΗΣ» 2025PREMIO DE LA CRITICA 2025 – ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ(Георги Господинов) γεννήθηκε το 1968 στη Βουλγαρία. Είναι πολυβραβευμένος συγγραφέας και ποιητής. Το πρώτο του βιβλίο, Φυσικό μυθιστόρημα (1999, στα ελληνικά: Ίκαρος, 2020), έγινε διεθνές μπεστσέλερ, μεταφράστηκε σε 24 γλώσσες και χαρακτηρίστηκε από το New Yorker «αναρχικό-πειραματικό ντεμπούτο». Το δεύτερο μυθιστόρημά του, Περί φυσικής της μελαγχολίας (2012, στα ελληνικά: Ίκαρος, 2018), διακρίθηκε διεθνώς. Κέρδισε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος στη Βουλγαρία (2013), το ελβετικό βραβείο Jan Michalski Preis (2016) και το πολωνικό βραβείο Angelus (2019) και μεταφράστηκε σε περισσότερες από 15 γλώσσες. Το τρίτο του μυθιστόρημα, Χρονοκαταφύγιο (2020, στα ελληνικά: Ίκαρος, 2021), τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος στη Βουλγαρία (2021), το βραβείο Strega Europeo (2021) και το διεθνές βραβείο Μπούκερ (2023), ενώ μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 χώρες. Το πιο πρόσφατο έργο του, Ο κηπουρός και ο θάνατος, βραβεύτηκε ως το Καλύτερο Βιβλίο Ξένης Λογοτεχνίας από την Ισπανική Ένωση Κριτικών Λογοτεχνίας και έχει ήδη γίνει πανευρωπαϊκό μπεστσέλερ.είναι δημοσιογράφος, podcaster, συγγραφέας, και ιδρυτικό μέλος του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Έχει γράψει αμέτρητα κριτικά κείμενα, και τα βιβλία Η προίκα της Ευανθίας (Μετρονόμος), Λίγο ακόμα μαζί (Eύμαρος) και Η ιστορία μιας στιγμής (Εύμαρος).Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ)Φωτoγραφία Γκεόργκι Γκοσποντίνοφ: © Tzvetelina Belutova