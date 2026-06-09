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Συνάντηση εργασίας της Λίνας Μενδώνη με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ' στην Αθήνα
Συνάντηση εργασίας της Λίνας Μενδώνη με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ' στην Αθήνα
Τον διαβεβαίωσε για τη στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και για την άμεση έναρξη του προγράμματος τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης των ιερών κειμηλίων των Μετοχίων του παλαιφάτου Πατριαρχείου στην Ελλάδα
Mε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ΄ συναντήθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας του Πατριαρχείου με τα υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού για την προστασία, συντήρηση και τεκμηρίωση των κειμηλίων και των χειρογράφων του πρεσβυγενούς Πατριαρχείου, που έλαβε χώρα στο υπουργείο Εξωτερικών.
Η υπουργός Πολιτισμού και ο Πατριάρχης Θεόφιλος συζήτησαν τα επόμενα βήματα της υπογραφής του Μνημονίου, ώστε να ξεκινήσει αμέσως η υλοποίησή του.
Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στην ανάγκη έργων προστασίας και αποκατάστασης του συγκροτήματος του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα, και του Γούμενου στην Ηλεία, βυζαντινού ναού ιδιαίτερα σημαντικού, ο οποίος χρήζει αποκατάστασης μετά τις ζημίες που έχει υποστεί από πρόσφατο σεισμό στην περιοχή.
Η Λίνα Μενδώνη διαβεβαίωσε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Θεόφιλο για τη στήριξη και τη μέριμνα του υπουργείου Πολιτισμού, όπως και για την άμεση έναρξη του προγράμματος τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης των ιερών κειμηλίων των Μετοχίων του παλαιφάτου Πατριαρχείου, στην Ελλάδα.
Παρόντες στη συνάντηση εργασίας ήταν ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης, έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα π. Ιερώνυμος, ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης και γραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου π. Χριστόδουλος, ο πρέσβης Δημήτρης Αγγελοσόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα, και συνεργάτες της υπουργού Πολιτισμού.
Η υπουργός Πολιτισμού και ο Πατριάρχης Θεόφιλος συζήτησαν τα επόμενα βήματα της υπογραφής του Μνημονίου, ώστε να ξεκινήσει αμέσως η υλοποίησή του.
Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στην ανάγκη έργων προστασίας και αποκατάστασης του συγκροτήματος του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα, και του Γούμενου στην Ηλεία, βυζαντινού ναού ιδιαίτερα σημαντικού, ο οποίος χρήζει αποκατάστασης μετά τις ζημίες που έχει υποστεί από πρόσφατο σεισμό στην περιοχή.
Η Λίνα Μενδώνη διαβεβαίωσε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Θεόφιλο για τη στήριξη και τη μέριμνα του υπουργείου Πολιτισμού, όπως και για την άμεση έναρξη του προγράμματος τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης των ιερών κειμηλίων των Μετοχίων του παλαιφάτου Πατριαρχείου, στην Ελλάδα.
Παρόντες στη συνάντηση εργασίας ήταν ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης, έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα π. Ιερώνυμος, ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης και γραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου π. Χριστόδουλος, ο πρέσβης Δημήτρης Αγγελοσόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα, και συνεργάτες της υπουργού Πολιτισμού.
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