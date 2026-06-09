Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Κωστής Μαραβέγιας: Θα δώσει και δεύτερη συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου
Κωστής Μαραβέγιας: Θα δώσει και δεύτερη συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου
Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων της πρώτης
Η υποδοχή του καλοκαιριού στον Κήπο του Μεγάρου με τα τραγούδια του Κωστή Μαραβέγια έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια τα τελευταία χρόνια. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο να εξαντληθούν τα εισιτήρια για την προγραμματισμένη για τις Παρασκευή 12 Ιουνίου φετινή συναυλία του. Προκειμένου, λοιπόν, να μην μείνουν κάποιοι παραπονεμένοι αποφασίστηκε να δοθεί και μια δεύτερη συναυλία, λίγες ημέρες αργότερα, την Δευτέρα 22 Ιουνίου,
Με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και το ξεχωριστό, ανάλαφρο και ταδιάρικο μουσικό ύφος του, ο Κωστής Μαραβέγιας υπόσχεται να χαρίσει δύο υπέροχος βραδιές στο κοινό τραγουδλωντας καινούργια αλλά και παλαιότερα τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία του.
Δύο συναυλίες-γιορτή με πανηγυρικό χαρακτήρα, με μουσική και ελπίδα, και με μια διάχυτη διάθεση αντίστασης στον αρνητισμό, τον κυνισμό και την αβεβαιότητα της εποχής. Γιατί ο Κωστής Μαραβέγιας αποδεικνύει σε κάθε παράσταση κάτι σπάνιο: ότι χαίρεται τη συναυλία εξίσου με το κοινό που τον παρακολουθεί
Με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και το ξεχωριστό, ανάλαφρο και ταδιάρικο μουσικό ύφος του, ο Κωστής Μαραβέγιας υπόσχεται να χαρίσει δύο υπέροχος βραδιές στο κοινό τραγουδλωντας καινούργια αλλά και παλαιότερα τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία του.
Δύο συναυλίες-γιορτή με πανηγυρικό χαρακτήρα, με μουσική και ελπίδα, και με μια διάχυτη διάθεση αντίστασης στον αρνητισμό, τον κυνισμό και την αβεβαιότητα της εποχής. Γιατί ο Κωστής Μαραβέγιας αποδεικνύει σε κάθε παράσταση κάτι σπάνιο: ότι χαίρεται τη συναυλία εξίσου με το κοινό που τον παρακολουθεί
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