Ο Τσικίνιο κέρδισε Λεβαδειακό, τρομάρα και αστειότητες

Κάθε άλλο… Οι Βοιωτοί μπήκαν στο «Καραϊσκάκης» και δικαίωσαν την φήμη τους για την πιο ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει φτιάξει ένα σύνολο, που δεν παραδίδεται ποτέ, παίζει μπάλα και δεν κλείνεται στο καβούκι του, ενώ αν σε βρει μπόσικο θα σε περιποιηθεί. Ολυμπιακός και ΑΕΚ γλίτωσαν, ο Παναθηναϊκός όχι, ενώ ο ΠΑΟΚ έφαγε τεσσάρα στο κύπελλο.Η αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Λιβαδειά, έγινε λίγα 24ωρα πριν την επίσκεψη των νταμπλούχων της χώρας στο Λονδίνο για το παιχνίδι με την Άρσεναλ. Ο Μεντιλίμπαρ όμως ήξερε ότι αυτό το Σαββατιάτικο απόγευμα δεν θα ήταν εύκολο. Και δεν του έφτανε του Ολυμπιακού η ισχυρότατη αντίσταση του αντιπάλου, που ισοφάρισε δυο φορές παρακαλώ, του «έκατσαν» (όπως και του αντιπάλου του) οι αστειότητες με το var και τις συνεχείς διακοπές του αγώνα. Η χειρότερη όλων; Όταν ο Γκούμας, έβαλε το δεύτερο τέρμα της Λιβαδειάς. Κοντά στα 17 λεπτά καθυστέρηση και μάλιστα προ την δύση του ματς. Σκότωμα για τους παίκτες. Ειδικά του Ολυμπιακού. Και πριν παρεξηγηθώ να εξηγήσω γιατί το «ειδικά του Ολυμπιακού». Γιατί αυτοί θα αποτύγχαναν αν δεν κέρδιζαν, αυτοί είχαν δεχθεί το γκολ, αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να αντιδράσουν. Καταλαβαίνω ότι μπορεί αυτά να συμβαίνουν, αλλά είμαστε και στο 2025 δεν γίνεται ένας αγώνας να γελοιοποιείται τόσο από λάθη τεχνολογίας. Δεν ξέρω τι άλλο να σας γράψω…Ο Τσικίνιο, ο πιο πολύτιμος παίκτης από πέρυσι σε αριθμούς και υπόσταση, ήταν αυτός που έδωσε τις λύσεις. Μάλιστα το έκανε δυο φορές, διώχνοντας και την όποια τρομάρα εμφανιζόταν μετά τα γκολ των φιλοξενουμένων. Μόλις ο Λεβαδειακός ισοφάρισε ο Τσικίνιο απάντησε με γκολ. Ειδικά η δεύτερη φορά, ήταν σωτήρια. Πήρε την μπάλα, εκμεταλλεύτηκε την πολύ κακή αντίδραση της άμυνας της Λιβαδειάς και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.Ο Ολυμπιακός έβαλε το πρώτο γκολ στην καλύτερη στιγμή. Λίγο πριν πάνε οι ομάδες να ξεκουραστούν για ημίχρονο, Όμως ο Λεβαδειακός είπαμε, δεν είναι ομαδούλα. Βγήκε από τα αποδυτήρια, βρήκε ισοφάριση και ξαναβρήκε ακόμη και μετά το 2- 1.Όμως ο Παπαδόπουλος και οι παίκτες του, έπεσαν πάνω στον Τσικίνιο, που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν θέλω να βιαστώ να γράψω για τις σκέψεις του Μεντιλίμπαρ ενόψει Άρσεναλ, σε σχέση με τις επιλογές του απέναντι στον Λεβαδειακό και τις αλλαγές που έκανε. Γιατί πολύ απλά η εξέλιξη της αναμέτρησης του απαγόρευσε κάθε άλλη διαδικασία. Ο Ταρέμι μπήκε στο βάθος των καθυστερήσεων ίσως να τον δούμε περισσότερο στο Εμιρέιτς, το ίδιο και Ροντινέι- Ζέλσον που επίσης ήρθαν από τον πάγκο. Εικασίες όμως είναι και αυτά.Ο Ολυμπιακός έβγαλε ένα δύσκολο ματσάκι και συνεχίζει καλά στην Super League με μοναδική απώλεια τους δυο βαθμούς στην Λεωφόρο. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να απασχολήσει πολύ όλο αυτό που συνέβη με το var.Μπορεί να γίνει ξανά σε μεγάλο αγώνα ή σε κάποιο άλλο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός είχε τρία δοκάρια, εκ των οποίων τα δυο κατέληξαν σε γκολ. Ένα φάουλ του Ποντένσε (ξεκίνησε πλευρές με τον Στρεφέτσα) ήταν το ένα. Δεύτερο δοκάρι η κεφαλιά του Ρέτσου, που η μπάλα έσκασε μέσα από την γραμμή. Τρίτο δοκάρι η σουτάρα του Μουζακίτη μετά το 1- 1, ο Λοντίγκιν την έβγαλε, η μπάλα πήγε δοκάρι για να πάρει το ριμπάουντ ο Τσικίνιο και να κάνει το 2- 1.