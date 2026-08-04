Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν των 550.000 ευρώ, δείτε φωτογραφίες

Η σχεδίαση με τον Παρθενώνα και τη θεά Αθηνά

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εξωτερική εμφάνιση του νέου πούλμαν. Στο αμάξωμα δεσπόζουν το έμβλημα του Παναθηναϊκού, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά, στοιχεία που παραπέμπουν στην ιστορική ταυτότητα του συλλόγου.Τη σχεδίαση ολοκληρώνει ο εμβληματικός στίχος του ύμνου, «Σύλλογος Μεγάλος», ο οποίος είναι αποτυπωμένος στην οροφή, ενώ στο εσωτερικό ο διακριτικός πράσινος φωτισμός και ο ίδιος κεντημένος στίχος στα καθίσματα δημιουργούν ένα περιβάλλον απόλυτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της ομάδας.Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τονίζει ότι το νέο Volvo B13R Irizar i8 συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία, υψηλή αισθητική και απόλυτη άνεση, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες μετακίνησης στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ένα όχημα τελευταίας γενιάς, πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, σχεδιασμένο με γνώμονα τις ανάγκες μιας ομάδας κορυφαίου επιπέδου.Η ΠΑΕ υπογραμμίζει επίσης ότι με την απόκτηση του νέου πούλμαν πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επένδυση στις υποδομές της, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο ένα μέσο μεταφοράς υψηλών προδιαγραφών.