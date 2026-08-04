Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
«Καμπύλες μπροστά»: Η σέξι φωτογράφιση της Ριάνα για την εταιρεία εσωρούχων της
«Καμπύλες μπροστά»: Η σέξι φωτογράφιση της Ριάνα για την εταιρεία εσωρούχων της
«Ακόμα και έξω υπάρχουν κανόνες» έγραψε η Ριάνα στην ανάρτησή της
Μια από τις πιο σέξι φωτογραφίσεις της που έχουν δημοσιευθεί στον λογαριασμό της στο Instagram ανήρτησε το βράδυ της Δευτέρας η Ριάνα.
Απευθυνόμενη στους 145 εκατομμύρια followers της, η 38χρονη τραγουδίστρια, η οποία είναι και μητέρα τριών παιδιών, φόρεσε ένα κορμάκι με στρινγκ για τη νέα σειρά εσωρούχων της εταιρείας της Savage X Fenty.
Αν και έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τη γέννηση της κόρης της, Rocki Irish, η Ριάνα με τη φωτογράφισή της απέδειξε ότι παραμένει μια από τις πιο σέξι τραγουδίστριες.
Η ίδια, μάλιστα, φρόντισε να τονίσει ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» της, χρησιμοποιώντας στη φωτογράφιση και μια πινακίδα που έγραφε «καμπύλες μπροστά» με τη φιγούρα μιας γυναίκας.
«Ακόμα και έξω υπάρχουν κανόνες @savagexfenty» έγραψε η Ριάνα στη λεζάντα της φωτογράφισής της.
Απευθυνόμενη στους 145 εκατομμύρια followers της, η 38χρονη τραγουδίστρια, η οποία είναι και μητέρα τριών παιδιών, φόρεσε ένα κορμάκι με στρινγκ για τη νέα σειρά εσωρούχων της εταιρείας της Savage X Fenty.
Αν και έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τη γέννηση της κόρης της, Rocki Irish, η Ριάνα με τη φωτογράφισή της απέδειξε ότι παραμένει μια από τις πιο σέξι τραγουδίστριες.
Η ίδια, μάλιστα, φρόντισε να τονίσει ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» της, χρησιμοποιώντας στη φωτογράφιση και μια πινακίδα που έγραφε «καμπύλες μπροστά» με τη φιγούρα μιας γυναίκας.
«Ακόμα και έξω υπάρχουν κανόνες @savagexfenty» έγραψε η Ριάνα στη λεζάντα της φωτογράφισής της.
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