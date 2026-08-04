«Καμπύλες μπροστά»: Η σέξι φωτογράφιση της Ριάνα για την εταιρεία εσωρούχων της
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Ριάνα Rihanna Instagram

«Καμπύλες μπροστά»: Η σέξι φωτογράφιση της Ριάνα για την εταιρεία εσωρούχων της

«Ακόμα και έξω υπάρχουν κανόνες» έγραψε η Ριάνα στην ανάρτησή της

«Καμπύλες μπροστά»: Η σέξι φωτογράφιση της Ριάνα για την εταιρεία εσωρούχων της
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Μια από τις πιο σέξι φωτογραφίσεις της που έχουν δημοσιευθεί στον λογαριασμό της στο Instagram ανήρτησε το βράδυ της Δευτέρας η Ριάνα.

Απευθυνόμενη στους 145 εκατομμύρια followers της, η 38χρονη τραγουδίστρια, η οποία είναι και μητέρα τριών παιδιών, φόρεσε ένα κορμάκι με στρινγκ για τη νέα σειρά εσωρούχων της εταιρείας της Savage X Fenty.

Αν και έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τη γέννηση της κόρης της, Rocki Irish, η Ριάνα με τη φωτογράφισή της απέδειξε ότι παραμένει μια από τις πιο σέξι τραγουδίστριες.



Η ίδια, μάλιστα, φρόντισε να τονίσει ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» της, χρησιμοποιώντας στη φωτογράφιση και μια πινακίδα που έγραφε «καμπύλες μπροστά» με τη φιγούρα μιας γυναίκας.

«Ακόμα και έξω υπάρχουν κανόνες @savagexfenty» έγραψε η Ριάνα στη λεζάντα της φωτογράφισής της.

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