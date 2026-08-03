Η Panik Records διαψεύδει το Romeo για την Κατερίνα Λιόλιου: Η έγγραφη συμφωνία συνεργασίας τους είχε διάρκεια έως και τις 25 Ιουλίου 2026
Η Panik Records διαψεύδει το Romeo για την Κατερίνα Λιόλιου: Η έγγραφη συμφωνία συνεργασίας τους είχε διάρκεια έως και τις 25 Ιουλίου 2026
Το νυχτερινό κέντρο υποστηρίζει ότι η συνεργασία τους θα συνεχιζόταν μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, με το περιβάλλον της τραγουδίστριας να τονίζει πως πρόκειται για αδικαιολόγητη επίθεση
Τη δική της απάντηση στο Romeo έδωσε η Panik Records, στο δυναμικό της οποίας ανήκει η Κατερίνα Λιόλιου, διαψεύδοντας όσα υποστηρίζει το νυχτερινό κέντρο στην ανακοίνωσή του για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την τραγουδίστρια.
Η Panik Records τονίζει σε ανάρτησή της στα social media ότι η συνεργασία της τραγουδίστριας με το νυχτερινό κέντρο είχε συμφωνηθεί εγγράφως για το διάστημα από τις 17 Απριλίου έως τις 25 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώθηκε κανονικά, απορρίπτοντας ως ψευδείς τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας έως τον Ιανουάριο του 2027.
Η ανάρτηση της Panik Records
Παράλληλα, επισήμανε ότι η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε όλες τις υποχρεώσεις της με συνέπεια και επαγγελματισμό, ενώ επισημαίνει ότι η σεζόν ολοκληρώθηκε με μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει δημόσια αντιπαράθεση, αλλά ότι θεωρεί υποχρέωσή της να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η ίδια και οι συνεργάτες της.
Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Panik Records αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Romeo, διευκρινίζουμε ότι η συνεργασία για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί εγγράφως να διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως και τις 25 Ιουλίου 2026 και υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί. Οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν συμφωνημένη διάρκεια της συνεργασίας έως τον Ιανουάριο του 2027 είναι αβάσιμη και ψευδής. Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό. Η επαγγελματική της ηθική έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όλη την πορεία της και οποιοσδήποτε αντίθετος υπαινιγμός είναι αβάσιμος και προσβλητικός. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, για την οποία ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και το κοινό».
Τέλος, επισημαίνεται ότι: «Η Panik Records δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση. Οφείλει, όμως, να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η εταιρεία και οι συνεργάτες της. Οι συμφωνίες είναι σαφείς: έχουν συγκεκριμένη έναρξη και λήξη. Καταγράφονται και τηρούνται. Δεν αλλάζουν, ούτε ερμηνεύονται εκ των υστέρων».
Yπενθυμίζεται ότι το Romeo, χωρίς να κατονομάζει την Κατερίνα Λιόλιου, είχε κάνει έμμεση αναφορά σε εκείνη, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία τους έληξε νωρίτερα από ότι είχε συμφωνηθεί. Αν και, όπως ισχυρίζεται, εκείνη θα συνέχιζε τις εμφανίσεις της μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, η ίδια ανακοίνωσε πως τον χειμώνα θα συνεργαστεί με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον.
Μετά τις τοποθετήσεις του Romeo για «κάποιους που επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους», το περιβάλλον της Κατερίνας Λιόλιου τόνισε πως πρόκειται για αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση.
Η Panik Records τονίζει σε ανάρτησή της στα social media ότι η συνεργασία της τραγουδίστριας με το νυχτερινό κέντρο είχε συμφωνηθεί εγγράφως για το διάστημα από τις 17 Απριλίου έως τις 25 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώθηκε κανονικά, απορρίπτοντας ως ψευδείς τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας έως τον Ιανουάριο του 2027.
Η ανάρτηση της Panik Records
Παράλληλα, επισήμανε ότι η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε όλες τις υποχρεώσεις της με συνέπεια και επαγγελματισμό, ενώ επισημαίνει ότι η σεζόν ολοκληρώθηκε με μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει δημόσια αντιπαράθεση, αλλά ότι θεωρεί υποχρέωσή της να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η ίδια και οι συνεργάτες της.
Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Panik Records αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Romeo, διευκρινίζουμε ότι η συνεργασία για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί εγγράφως να διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως και τις 25 Ιουλίου 2026 και υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί. Οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν συμφωνημένη διάρκεια της συνεργασίας έως τον Ιανουάριο του 2027 είναι αβάσιμη και ψευδής. Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό. Η επαγγελματική της ηθική έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όλη την πορεία της και οποιοσδήποτε αντίθετος υπαινιγμός είναι αβάσιμος και προσβλητικός. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, για την οποία ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και το κοινό».
Τέλος, επισημαίνεται ότι: «Η Panik Records δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση. Οφείλει, όμως, να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η εταιρεία και οι συνεργάτες της. Οι συμφωνίες είναι σαφείς: έχουν συγκεκριμένη έναρξη και λήξη. Καταγράφονται και τηρούνται. Δεν αλλάζουν, ούτε ερμηνεύονται εκ των υστέρων».
Yπενθυμίζεται ότι το Romeo, χωρίς να κατονομάζει την Κατερίνα Λιόλιου, είχε κάνει έμμεση αναφορά σε εκείνη, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία τους έληξε νωρίτερα από ότι είχε συμφωνηθεί. Αν και, όπως ισχυρίζεται, εκείνη θα συνέχιζε τις εμφανίσεις της μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, η ίδια ανακοίνωσε πως τον χειμώνα θα συνεργαστεί με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον.
Μετά τις τοποθετήσεις του Romeo για «κάποιους που επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους», το περιβάλλον της Κατερίνας Λιόλιου τόνισε πως πρόκειται για αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση.
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