«Ήταν πολύ περήφανος για το ελικόπτερο»: Η ιστορία του Δανού πιλότου που σκοτώθηκε στη Δυτική Αττική και η τελευταία φωτογραφία πριν τη μοιραία πτήση



Η φωτογραφία πριν το δυστύχημα: «Ήταν πολύ περήφανος»

Η φωτογραφία του Ρούνε μία ημέρα πριν το δυστύχημα

Η οικογένεια είναι σε επαφή με τις Αρχές της Δανίας και της Ελλάδας για να επαναπατριστεί η σορός του Ρούνε που αφήνει πίσω του μια στενή φίλη στην πόλη Τέρας του Καναδά. Η γυναίκα έχει δύο μικρά παιδιά, τα οποία αποτελούσαν σημαντικό μέρος της ζωής του, όπως ανέφερε ο αδελφός του.

Δυστυχώς, το αποτέλεσμα ήταν μοιραίο, καθώς τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν και ο Ρούνε έχασε τη ζωή του μαζί με τον Έλληνα συντονιστή. Ο Τούε είχε μιλήσει μία ημέρα πριν το δυστύχημα με τον αδερφό του και του είχε στείλει φωτογραφία με το ελικόπτερο που θα πετούσε.«Ήταν πολύ περήφανος που πιλοτάριζε αυτό το ελαφρώς μεγαλύτερο και ελαφρώς πιο ισχυρό ελικόπτερο» λέει ο Τούε Κίνταλ.Σύμφωνα με τον αδελφό του, ο Ρούνε ήταν ένας εξαιρετικά ικανός και σεβαστός πιλότος ελικοπτέρου. Χρησιμοποίησε μάλιστα τις γνώσεις που απέκτησε κατά την εκπαίδευσή του ως μηχανικός για να εφεύρει νέες μεθόδους πτήσης με ελικόπτερο.«Όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης, έλαβε ένα βραβείο από την καναδική αεροπορική αρχή, το οποίο απονέμεται σε όλους όσους έχουν πετάξει 5.000 ώρες με ελικόπτερο χωρίς ατύχημα. Αυτό το βραβείο το έδωσε στη μητέρα μας. Το έχει τοποθετημένο στο ράφι πάνω από το τζάκι στο σπίτι μας», συνεχίζει ο Τούε.