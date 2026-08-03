Ο δήμαρχος Στυλίδας ο ένας από τους δύο που συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, η κατασκευαστική εταιρεία του Ιωάννη Αποστόλου φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά