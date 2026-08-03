Ο δήμαρχος Στυλίδας ο ένας από τους δύο που συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία
Ο δήμαρχος Στυλίδας ο ένας από τους δύο που συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, η κατασκευαστική εταιρεία του Ιωάννη Αποστόλου φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά
Ο δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και, μέσα σε λίγες ώρες, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις φθάνοντας μέχρι την Αττική.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η κατασκευαστική εταιρεία του δημάρχου φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά.
Το δίκτυο μετέφερε ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Όπως διαπιστώθηκε όμως από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που ανέλαβαν την έρευνα, το έργο παρουσίαζε αστοχίες με τους ερευνητές να καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από σπινθηρισμούς που προκάλεσαν δύο αγωγοί του δικτύου.
Άλλωστε, όπως τονίζουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός ότι στην ίδια ακριβώς γραμμή είχε εκδηλωθεί και δεύτερο περιστατικό πριν από περίπου έναν μήνα (27 Ιουνίου). Τότε, η φωτιά είχε ξεσπάσει μόλις 100 μέτρα μακριά από το «σημείο μηδέν» της πρόσφατης καταστροφής και είχε τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι.
Η φωτογραφία- ντοκουμέντο από τη φωτιά της 27ης Ιουνίου
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη ένα άτομο, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών (αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου).
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ στη δικογραφία πρόκειται να προστεθεί και το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η κατασκευαστική εταιρεία του δημάρχου φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά.
Το δίκτυο μετέφερε ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Όπως διαπιστώθηκε όμως από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που ανέλαβαν την έρευνα, το έργο παρουσίαζε αστοχίες με τους ερευνητές να καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από σπινθηρισμούς που προκάλεσαν δύο αγωγοί του δικτύου.
Άλλωστε, όπως τονίζουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός ότι στην ίδια ακριβώς γραμμή είχε εκδηλωθεί και δεύτερο περιστατικό πριν από περίπου έναν μήνα (27 Ιουνίου). Τότε, η φωτιά είχε ξεσπάσει μόλις 100 μέτρα μακριά από το «σημείο μηδέν» της πρόσφατης καταστροφής και είχε τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι.
Η φωτογραφία- ντοκουμέντο από τη φωτιά της 27ης Ιουνίου
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη ένα άτομο, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών (αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου).
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ στη δικογραφία πρόκειται να προστεθεί και το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.
Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια μετά την πυρκαγιά του Ιουνίου, αν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και εάν η κατασκευή του δικτύου πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.
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