Ανδρέας Παπανδρέου - Κωνσταντίνος Καραμανλής: Έγινε τηλεφώνημα μεταξύ τους που γέννησε το «Βυθίσατε το Χόρα»;

Το παρασκήνιο μιας ιστορικής δήλωσης του Παπανδρέου - Την ήξερε από πριν ο Καραμανλής; Οι μαρτυρίες Μολυβιάτη, Κανελλόπουλου και Μητσοτάκη

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