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Κατέστρεψαν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη Μαγούλα - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
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Κατέστρεψαν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη Μαγούλα - Δείτε φωτογραφίες

«Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;» γράφουν σε ανάρτησή τους στο Facebook οι εποχικοί πυροσβέστες

Κατέστρεψαν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη Μαγούλα - Δείτε φωτογραφίες
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Σε μια καταγγελία που δύσκολα χωρά ο ανθρώπινος νους προχώρησαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα της Κυριακής (3/8).

Όπως καταγγέλλουν ότι άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα στη Μαγούλα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές.

Την καταγγελία δημοσιοποίησε στο Facebook η σελίδα «Εποχικοί Πυροσβέστες», σύμφωνα με την οποία το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που τα πληρώματα έδιναν μάχη με τις φλόγες σε Αττική και Βοιωτία.

Στην ανάρτησή τους εκφράζουν την οργή τους για το συμβάν, σημειώνοντας ότι ενώ οι ίδιοι βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους για να προχωρήσουν στις συγκεκριμένες πράξεις.


Αναλυτικά η ανάρτηση: 

«Την ώρα που οι Πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι-κοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;».

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204 ΣΧΟΛΙΑ

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