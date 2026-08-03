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Romeo κατά Λιόλιου: Δυστυχώς κάποιοι επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους
Romeo κατά Λιόλιου: Δυστυχώς κάποιοι επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους
Δείτε την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Romeo στο Instagram, λίγες ημέρες μετά την τελευταία εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στο μαγαζί
Ανακοίνωση σχετικά με την πρόωρη ολοκλήρωση του καλλιτεχνικού του προγράμματος εξέδωσε το νυχτερινό μαγαζί, με το οποίο μέχρι πρότινος συνεργαζόταν η Κατερίνα Λιόλιου στην Αθήνα.
Τη Δεύτερα 3 Αυγούστου, στον λογαριασμό του Romeo στο Instagram αναρτήθηκε επίσημη ανακοίνωση, λίγες ημέρες μετά την τελευταία εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στο μαγαζί. Παρότι στην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται η τραγουδίστρια, γίνεται έμμεση αναφορά στη συνεργασία μαζί της, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου.
Η ανακοίνωση του Romeo δηλαδή έρχεται δύο εβδομάδες μετά το τέλος των εμφανίσεων της Κατερίνας Λιόλιου, το οποίο είχε ανακοινωθεί και με δελτίο Τύπου και μέσω των social media. Επίσης, πριν ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις της, έγινε γνωστό το νέο σχήμα του Romeo, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο (Χρήστος Σαντικάι και Εύη Κουλκουβίνη), ενώ πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η συνεργασία της Κατερίνας Λιόλιου με τον Σάκη Ρουβά τον χειμώνα στο Έναστρον.
Στην τοποθέτησή του πάντως, το νυχτερινό κέντρο υποστηρίζει ότι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί και προγραμματιστεί να συνεχιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027, ωστόσο ολοκληρώθηκε πρόωρα στα τέλη Ιουλίου.
Στην ανακοίνωση, σημειώνεται ακόμη ότι η εξέλιξη αυτή δεν αποτέλεσε επιλογή της επιχείρησης και αναφέρεται ότι από την πλευρά του μαγαζιού καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της καλλιτέχνιδας και να διατηρηθεί η μεταξύ τους συμφωνία. Παράλληλα, γίνεται λόγος για μη τήρηση δεσμεύσεων που είχαν ήδη συναφθεί, χωρίς πάντως, να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ολοκληρώθηκε η συνεργασία.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Romeo, το οποίο είχε συμφωνηθεί και προγραμματιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027, δυστυχώς ολοκληρώθηκε πρόωρα στο τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν ήταν δική μας επιλογή. Από την πρώτη στιγμή καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της καλλιτέχνιδας και να διατηρηθεί η συμφωνία που είχαμε. Δυστυχώς, όταν κάποιοι επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε μια επιχείρηση, στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για αυτήν και στις συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης. Το Romeo υπήρξε και θα συνεχίσει να λειτουργεί με συνέπεια, επαγγελματισμό και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες, το προσωπικό και το κοινό του. Αρχές Σεπτεμβρίου λοιπόν, το Romeo γυρίζει σελίδα με ένα νέο, δυναμικό καλλιτεχνικό σχήμα, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. “Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Όχι όμως να χτίζονται επί πτωμάτων. Γιατί στο τέλος, έρχεται ο λογαριασμός"».
Δείτε την ανακοίνωση
Η ανακοίνωση για τη συνεργασία Σάκη Ρουβά και Κατερίνας Λιόλιου
Τη Δεύτερα 3 Αυγούστου, στον λογαριασμό του Romeo στο Instagram αναρτήθηκε επίσημη ανακοίνωση, λίγες ημέρες μετά την τελευταία εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στο μαγαζί. Παρότι στην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται η τραγουδίστρια, γίνεται έμμεση αναφορά στη συνεργασία μαζί της, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου.
Η ανακοίνωση του Romeo δηλαδή έρχεται δύο εβδομάδες μετά το τέλος των εμφανίσεων της Κατερίνας Λιόλιου, το οποίο είχε ανακοινωθεί και με δελτίο Τύπου και μέσω των social media. Επίσης, πριν ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις της, έγινε γνωστό το νέο σχήμα του Romeo, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο (Χρήστος Σαντικάι και Εύη Κουλκουβίνη), ενώ πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η συνεργασία της Κατερίνας Λιόλιου με τον Σάκη Ρουβά τον χειμώνα στο Έναστρον.
Στην τοποθέτησή του πάντως, το νυχτερινό κέντρο υποστηρίζει ότι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί και προγραμματιστεί να συνεχιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027, ωστόσο ολοκληρώθηκε πρόωρα στα τέλη Ιουλίου.
Στην ανακοίνωση, σημειώνεται ακόμη ότι η εξέλιξη αυτή δεν αποτέλεσε επιλογή της επιχείρησης και αναφέρεται ότι από την πλευρά του μαγαζιού καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της καλλιτέχνιδας και να διατηρηθεί η μεταξύ τους συμφωνία. Παράλληλα, γίνεται λόγος για μη τήρηση δεσμεύσεων που είχαν ήδη συναφθεί, χωρίς πάντως, να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ολοκληρώθηκε η συνεργασία.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Romeo, το οποίο είχε συμφωνηθεί και προγραμματιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027, δυστυχώς ολοκληρώθηκε πρόωρα στο τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν ήταν δική μας επιλογή. Από την πρώτη στιγμή καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της καλλιτέχνιδας και να διατηρηθεί η συμφωνία που είχαμε. Δυστυχώς, όταν κάποιοι επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε μια επιχείρηση, στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για αυτήν και στις συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης. Το Romeo υπήρξε και θα συνεχίσει να λειτουργεί με συνέπεια, επαγγελματισμό και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες, το προσωπικό και το κοινό του. Αρχές Σεπτεμβρίου λοιπόν, το Romeo γυρίζει σελίδα με ένα νέο, δυναμικό καλλιτεχνικό σχήμα, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. “Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Όχι όμως να χτίζονται επί πτωμάτων. Γιατί στο τέλος, έρχεται ο λογαριασμός"».
Δείτε την ανακοίνωση
Η ανακοίνωση για τη συνεργασία Σάκη Ρουβά και Κατερίνας Λιόλιου
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