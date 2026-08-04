Εκτίναξη των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα τον Αύγουστο, φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω της ξηρασίας στον Δούναβη
Εκτίναξη των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα τον Αύγουστο, φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω της ξηρασίας στον Δούναβη
Η ελληνική αγορά επηρεάζεται από την πτώση της αιολικής παραγωγής, όπου ανεβάζει στα ύψη τις τιμές της χονδρεμπορικής ενώ η κρίση στους πυρηνικούς σταθμούς του Δούναβη αυξάνει την ανησυχία για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα
Με ανοδικές τιμές που ξυπνούν μνήμες άλλων εποχών και έντονο προβληματισμό για τις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησε ο Αύγουστος για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια του μήνα αποδείχθηκαν τελικά μικρότερες των αρχικών εκτιμήσεων, καθώς οι μεγάλοι προμηθευτές απορρόφησαν σημαντικό μέρος των ανατιμήσεων στη χονδρεμπορική αγορά, η εικόνα στις διεθνείς αγορές προκαλεί νέα ανησυχία. Η παρατεταμένη ξηρασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη περιορίζει την πυρηνική παραγωγή, εντείνει τις πιέσεις στο περιφερειακό ηλεκτρικό σύστημα και τροφοδοτεί φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων το επόμενο διάστημα.
Αν και η άνοδος των χονδρεμπορικών τιμών στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες αποδίδεται κυρίως σε εγχώριους παράγοντες, όπως η σημαντική υποχώρηση της αιολικής παραγωγής, οι εξελίξεις στον ενεργειακό άξονα Ουγγαρίας – Ρουμανίας έχουν θέσει σε επιφυλακή τόσο την κυβέρνηση όσο και παράγοντες της αγοράς.
Οι πιέσεις αποτυπώνονται ήδη στις τιμές της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Ο Αύγουστος έκανε πρεμιέρα το Σάββατο με μέση τιμή 92 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό για ημέρα χαμηλής ζήτησης. Την Κυριακή η τιμή αυξήθηκε περαιτέρω στα 97,7 ευρώ/MWh, ενώ από τη Δευτέρα ακολούθησε ισχυρό ανοδικό ξέσπασμα, διατηρώντας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα τη μέση τιμή πάνω από τα 155 ευρώ/MWh. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, από την Κυριακή έως σήμερα, η άνοδος προσεγγίζει σωρευτικά το 60%, επαναφέροντας την αγορά σε συνθήκες έντονης μεταβλητότητας.
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Παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια του μήνα αποδείχθηκαν τελικά μικρότερες των αρχικών εκτιμήσεων, καθώς οι μεγάλοι προμηθευτές απορρόφησαν σημαντικό μέρος των ανατιμήσεων στη χονδρεμπορική αγορά, η εικόνα στις διεθνείς αγορές προκαλεί νέα ανησυχία. Η παρατεταμένη ξηρασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη περιορίζει την πυρηνική παραγωγή, εντείνει τις πιέσεις στο περιφερειακό ηλεκτρικό σύστημα και τροφοδοτεί φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων το επόμενο διάστημα.
Αν και η άνοδος των χονδρεμπορικών τιμών στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες αποδίδεται κυρίως σε εγχώριους παράγοντες, όπως η σημαντική υποχώρηση της αιολικής παραγωγής, οι εξελίξεις στον ενεργειακό άξονα Ουγγαρίας – Ρουμανίας έχουν θέσει σε επιφυλακή τόσο την κυβέρνηση όσο και παράγοντες της αγοράς.
Οι πιέσεις αποτυπώνονται ήδη στις τιμές της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Ο Αύγουστος έκανε πρεμιέρα το Σάββατο με μέση τιμή 92 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό για ημέρα χαμηλής ζήτησης. Την Κυριακή η τιμή αυξήθηκε περαιτέρω στα 97,7 ευρώ/MWh, ενώ από τη Δευτέρα ακολούθησε ισχυρό ανοδικό ξέσπασμα, διατηρώντας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα τη μέση τιμή πάνω από τα 155 ευρώ/MWh. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, από την Κυριακή έως σήμερα, η άνοδος προσεγγίζει σωρευτικά το 60%, επαναφέροντας την αγορά σε συνθήκες έντονης μεταβλητότητας.
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