Εκτίναξη των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα τον Αύγουστο, φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω της ξηρασίας στον Δούναβη

Η ελληνική αγορά επηρεάζεται από την πτώση της αιολικής παραγωγής, όπου ανεβάζει στα ύψη τις τιμές της χονδρεμπορικής ενώ η κρίση στους πυρηνικούς σταθμούς του Δούναβη αυξάνει την ανησυχία για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα