Άγριο έγκλημα στην Ινδία: Σκότωσε τη γυναίκα του με ψαλίδι και είπε ότι εμπνεύστηκε από σειρά του HBO

Ο Καμάλ Σινγκ φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του τραυματίζοντας την θανάσιμα με ψαλίδι στο σπίτι τους στο Δελχί την Πέμπτη μετά από καβγά για την περιουσία τους





Ο Καμάλ Σινγκ φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του τραυματίζοντας την θανάσιμα με















Ο 53χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα έχοντας στην κατοχή του περίπου 13.400 δολάρια σε μερητά καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε τρένο.



H σειρά του ΗΒΟ που προσπάθησε να μιμηθεί ο δολοφόνος

Κλείσιμο The Staircase», που προβλήθηκε το 2022 με πρωταγωνιστές τους Κόλιν Φερθ, Τόνι Κολέτ, Ζιλιέτ Μπινός και Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ.



Η σειρά βασίζεται στην πραγματική υπόθεση του 2001, όταν η Κάθλιν Πίτερσον βρέθηκε νεκρή στη βάση της σκάλας του σπιτιού της στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας και ο σύζυγός της, ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Μάικλ Πίτερσον, συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία της.







Σάλο έχει προκαλέσει στην Ινδία δολοφονία μιας 50χρονης δασκάλας με δράστη τον 53χρονο σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι εμπνεύστηκε για το φονικό από σειρά του HBO Ο Καμάλ Σινγκ φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του τραυματίζοντας την θανάσιμα με ψαλίδι στο σπίτι τους στο Δελχί την Πέμπτη μετά από καβγά για την περιουσία τους. Μετά το φονικό, δε, έκανε ανάληψη περίπου 7.300 δολαρίων από τραπεζικό λογαριασμό και διέφυγε με σκούτερ, σύμφωνα με την Hindustan Times.Το άψυχο σώμα της γυναίκας εντόπισε το ίδιο βράδυ ο γιος του ζευγαριού με αξιωματικό της αστυνομίας να περιγράφει ότι η σορός έφερε «πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές στον λαιμό και την πλάτη», ενώ μέσα σε τσάντα που βρέθηκε στο σπίτι εντοπίστηκε και «ένα ψαλίδι με ίχνη αίματος».Σύμφωνα με τους Times of India, βίντεο από κάμερες ασφαλείας της κατοικίας έχουν καταγράψει κραυγές λίγο πριν ο 53χρονος δράστης να διαφύγει.Ο 53χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα έχοντας στην κατοχή του περίπου 13.400 δολάρια σε μερητά καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε τρένο.Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 53χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι εμπνεύστηκε το σχέδιο της δολοφονίας από τη σειρά του HBO «», που προβλήθηκε το 2022 με πρωταγωνιστές τουςκαιΗ σειρά βασίζεται στην πραγματική υπόθεση του 2001, όταν ηβρέθηκε νεκρή στη βάση της σκάλας του σπιτιού της στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας και ο σύζυγός της, ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία της.

Ο Πίτερσον καταδικάστηκε το 2003 σε ισόβια κάθειρξη αλλά το 2011 η καταδίκη του ακυρώθηκε λόγω παρατυπιών κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το 2017, δε, έκανε συμφωνία χωρίς να παραδεχθεί ουσιαστικά την ενοχή του με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος, καθώς είχε ήδη εκτίσει περισσότερα από επτά χρόνια στη φυλακή.



Σύμφωνα με τους Ινδούς αστυνομικούς, ο Καμάλ πίστευε ότι αν κατάφερνε να εξαφανίσει το όπλο του εγκλήματος, όπως έκανε ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Κόλιν Φερθ στη σειρά, θα μπορούσε να αποφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο δεν ξεφορτώθηκε το ψαλίδι, αλλά το άφησε μέσα σε μια τσάντα στο σπίτι, γεγονός που συνέβαλε στην εξιχνίαση της υπόθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.



Μετά τη σύλληψή του, ο Καμάλ φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του εξαιτίας της διαμάχης για την περιουσία τους και αποκάλυψε ότι είχε αγοράσει το ψαλίδι που χρησιμοποίησε στη δολοφονία λίγες ημέρες νωρίτερα.