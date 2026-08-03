Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις φωτιές στη δυτική Αττική, στο 100% η στήριξη για πρώτη και δεύτερη κατοικία λέει ο Κατσαφάδος

Με διαδικασίες εξπρές οι αυτοψίες - Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ και πλήρης αποζημίωση, τι θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις - Το απόγευμα η εξειδίκευση των μέτρων