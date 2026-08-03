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Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις φωτιές στη δυτική Αττική, στο 100% η στήριξη για πρώτη και δεύτερη κατοικία λέει ο Κατσαφάδος
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά στη Δυτική Αττική Κώστας Κατσαφάδος Αποζημιώσεις Έκτακτα μέτρα

Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις φωτιές στη δυτική Αττική, στο 100% η στήριξη για πρώτη και δεύτερη κατοικία λέει ο Κατσαφάδος

Με διαδικασίες εξπρές οι αυτοψίες - Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ και πλήρης αποζημίωση, τι θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις - Το απόγευμα η εξειδίκευση των μέτρων

Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις φωτιές στη δυτική Αττική, στο 100% η στήριξη για πρώτη και δεύτερη κατοικία λέει ο Κατσαφάδος
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Η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε τρεις ημέρες. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος.

Οπως ανέφερε, η κρατική αρωγή για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών που υπέστησαν ζημιές καλύπτει πλέον το 100% του σχετικού κόστους, τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες.

«Σε έναν μήνα από σήμερα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, ο πυρόπληκτος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβει για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία», ανέφερε συγκεκριμένα.

Πρόσθεσε πως θα ξεκινήσουν άμεσα τα πρώτα – έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους για την ενίσχυσή τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση της οικοσκευής και την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών. Το ύψος του βοηθήματος μπορεί να φτάσει έως τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση των ζημιών.

Για τα κτίρια που θα κριθούν προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση, προβλέπεται επίσης επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ, με το ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Ο Υφυπουργός, μιλώντας στο ΕΡΤnews  εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πιλότων των ελικοπτέρων BELL στην Ψάθα, καθώς και των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.



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Ψηφιοποίηση των διαδικασιών

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνοντας ότι με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να παρακολουθούν την πορεία των διαδικασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Στήριξη στις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ανέφερε ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Οι ζημιές στις κτιριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και στις κατοικίες, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς.

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, το απόγευμα.

Αποζημιώσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον αγροτικό κόσμο, καθώς πολλές πληγείσες περιοχές είναι αγροτοδασικές. Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι ο ΕΛΓΑ θα αναλάβει την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο, ενώ θα εξεταστούν και οι αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα και περιουσιακά στοιχεία.

Οι τελικές αποφάσεις για αγρότες και επιχειρήσεις αναμένονται μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

«Στόχος μας είναι η άμεση αποζημίωση των πληγέντων και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των περιοχών στην κανονικότητα», υπογράμμισε ο Υφυπουργός.
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