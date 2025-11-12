Ο Ολυμπιακός και οι στόπερ!

Πρώτα απ’ όλα μιλάμε για Ολυμπιακό, που ποτέ δεν κάθεται ήσυχος. Και ο κόσμος γουστάρει την ενίσχυση , υπάρχουν καλοκαίρια που επικρατεί …παράνοια ως προς την προσπάθεια ενίσχυσης. Ωστόσο στην παρούσα φάση γεννάται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα: Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται μεταγραφές τον Γενάρη; Ο Μεντιλίμπαρ είναι από αυτούς που δεν τρελαίνονται να του χαλάνε την αγωνιστική ζαχαρένια. Ειδικά όταν όλα πάνε καλά, όταν υπάρχει πληρότητα, όταν οι ποδοσφαιριστές κάνουν αυτό που πραγματικά θέλει ο προπονητής.Με αφορμή την… νέκρα των ημερών και δίχως καμία άλλη διάθεση, θα ήθελα να μοιραστώ μια σκέψη μου που έχει να κάνει με την θέση του στόπερ. Ξεκαθαρίζω ότι κατά την γνώμη μου οι νταμπλούχοι έχουν το καλύτερο ντουέτο στην Super League. Ο Ρέτσος διατηρεί ψηλά τις μετοχές του, ενώ ο Πιρόλα πολύ απλά είναι ασύγκριτος και αν συνεχίσει έτσι «θα σκάσει» στο λιμάνι μεγάλη πρόταση από το εξωτερικό. Δεν συζητάμε λοιπόν για το αν υπάρχει ανάγκη βασικού- βασικού, με τους δυο αυτούς υγιείς και δυνατούς. Πάμε όμως και στους υπόλοιπους.Ο Μάνσα δείχνει άγουρος. Μπορεί το παιδί να έχει πηγαίο ταλέντο και στοιχεία που αν τα δουλέψει, να πάει πολύ ψηλά. Στην παρούσα φάση είναι δύσκολο να τα δείξει και με τόσα δύσκολα παιχνίδια που βρίσκονται στο κόκκινο καλεντάρι. Ο Μπιανκόν έζησε τον εφιάλτη της Τούμπας, γύρισε καλύτερος, είναι με τις βραδιές του , έχει πάθος, «ανάβει τα λαμπάκια» του Μεντιλίμπαρ, οπότε αναζητά μονίμως την σταθερότητα. Και αφήνω -όχι τυχαία- τελευταίο τον Καλογερόπουλο, γιατί αυτά που λέγονται στου Ρέντη είναι πάρα- πάρα πολύ καλά για έναν παίκτη που στα 17 χρόνια του μπήκε επι Μίτσελ σε ματς Champions League έχει γεμάτες συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Κι επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν ξεχνάει ποτέ ποδοσφαιριστές και ειδικά όσους εργάζονται σκληρά, θα πρέπει να περιμένουμε σύντομα να δούμε την ευκαιρία που θα πάρει ο Καλογερόπουλος. Όσο παράξενο κι αν φαίνεται λοιπόν, πιστεύω ότι η απόδοση του Καλογερόπουλου θα παίξει ρόλο στο αν περάσει η σκέψη στον Πειραιά για ερχομό παίκτη για το κέντρο της άμυνας. Που ακόμη κι αυτό μην το θεωρείται δεδομένο, γιατί οι νταμπλούχοι μπορεί να πάνε ως το τέλος με την πεντάδα που προανέφερα. Για να δούμε…