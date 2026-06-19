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Μουντιάλ 2026: Το εντυπωσιακό γκράφιτι στο Πράσινο Ακρωτήρι προς τιμήν του ήρωα του ματς με την Ισπανία, Βοζίνια
Μουντιάλ 2026: Το εντυπωσιακό γκράφιτι στο Πράσινο Ακρωτήρι προς τιμήν του ήρωα του ματς με την Ισπανία, Βοζίνια
Οι συμπατριώτες του επέλεξαν να τον τιμήσουν με αυτό τον τρόπο και πλέον υπάρχει εκεί κάτω ένα κομμάτι μοναδικής ιστορίας από τη στιγμή που η ομάδα πήρε τον πρώτο της βαθμό σε Μουντιάλ
Από ψηλά μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. Από κοντά, όμως, κρύβει ένα κομμάτι ιστορίας.
Στους δρόμους του Πράσινου Ακρωτηρίου δεσπόζει πλέον ένα εντυπωσιακό γκράφιτι προς τιμήν του Βοζίνια, τον τερματοφύλακα που με την ηρωική του εμφάνιση απέναντι στην Ισπανία στο Μουντιάλ 2026 κέρδισε τον θαυμασμό εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.
Μόλις πριν από λίγες ημέρες ετοιμαζόταν για το σημαντικότερο παιχνίδι της καριέρας του.
Σήμερα, έχει μετατραπεί σε σύμβολο υπερηφάνειας, αντοχής και πίστης για ολόκληρο το Πράσινο Ακρωτήριο.
Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο που ξεπερνούν τους τίτλους και τα τρόπαια. Στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία ενός λαού. Ο Βοζίνια και όσα πέτυχε απέναντι στην Ισπανία αποτελούν πλέον μέρος της ιστορίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.
Το απίστευτο είναι ότι πριν το ματς με τους Ισπανούς ο Βοζίνια είχε μόλις 50.000 ακόλουθους και τώρα πλέον, τρεις μέρες μετά την ιστορική του εμφάνιση, έχει περισσότερους από 14 εκ.
Στους δρόμους του Πράσινου Ακρωτηρίου δεσπόζει πλέον ένα εντυπωσιακό γκράφιτι προς τιμήν του Βοζίνια, τον τερματοφύλακα που με την ηρωική του εμφάνιση απέναντι στην Ισπανία στο Μουντιάλ 2026 κέρδισε τον θαυμασμό εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.
Μόλις πριν από λίγες ημέρες ετοιμαζόταν για το σημαντικότερο παιχνίδι της καριέρας του.
Σήμερα, έχει μετατραπεί σε σύμβολο υπερηφάνειας, αντοχής και πίστης για ολόκληρο το Πράσινο Ακρωτήριο.
Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο που ξεπερνούν τους τίτλους και τα τρόπαια. Στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία ενός λαού. Ο Βοζίνια και όσα πέτυχε απέναντι στην Ισπανία αποτελούν πλέον μέρος της ιστορίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.
Το απίστευτο είναι ότι πριν το ματς με τους Ισπανούς ο Βοζίνια είχε μόλις 50.000 ακόλουθους και τώρα πλέον, τρεις μέρες μετά την ιστορική του εμφάνιση, έχει περισσότερους από 14 εκ.
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