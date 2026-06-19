Μουντιάλ 2026: Το εντυπωσιακό γκράφιτι στο Πράσινο Ακρωτήρι προς τιμήν του ήρωα του ματς με την Ισπανία, Βοζίνια

Οι συμπατριώτες του επέλεξαν να τον τιμήσουν με αυτό τον τρόπο και πλέον υπάρχει εκεί κάτω ένα κομμάτι μοναδικής ιστορίας από τη στιγμή που η ομάδα πήρε τον πρώτο της βαθμό σε Μουντιάλ