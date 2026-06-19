Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι προσφέρουν διετές συμβόλαιο 6 εκατ. ευρώ στον Ντε Φράι, γράφει ο Ντι Μάρτζιο
SPORTS
Παναθηναϊκός Στεφάν Ντε Φράι ΄Ιντερ

Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι προσφέρουν διετές συμβόλαιο 6 εκατ. ευρώ στον Ντε Φράι, γράφει ο Ντι Μάρτζιο

Ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο ανεβάζει την προσφορά του Παναθηναϊκού και υπογραμμίζει ότι ο Ολλανδός στόπερ της Ίντερ είναι θετικός

Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι προσφέρουν διετές συμβόλαιο 6 εκατ. ευρώ στον Ντε Φράι, γράφει ο Ντι Μάρτζιο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Άμεσα εξελίξεις στο θέμα του  Στεφάν Ντε Φράι περιμένουν στον Παναθηναϊκό. 

Οι πράσινοι έχουν καταθέσει πρόταση για διετές συμβόλαιο στον Ολλανδό στόπερ ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ίντερ και περιμένουν άμεσα την απάντησή του. 



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πρόταση που έχει κατατεθεί στον 34χρονο Ολλανδό η οποία αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο. 

Στην Ιταλία όμως ο έγκυρος δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε ότι η προσφορά του Παναθηναϊκού στον παίκτη φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο. 

Μάλιστα αναφέρει ότι ο Ντε Φράι που έμεινε 7 χρόνια στην Ίντερ είναι θετικός στη μετακίνησή του από το Μιλάνο στην Αθήνα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης