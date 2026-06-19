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Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι προσφέρουν διετές συμβόλαιο 6 εκατ. ευρώ στον Ντε Φράι, γράφει ο Ντι Μάρτζιο
Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι προσφέρουν διετές συμβόλαιο 6 εκατ. ευρώ στον Ντε Φράι, γράφει ο Ντι Μάρτζιο
Ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο ανεβάζει την προσφορά του Παναθηναϊκού και υπογραμμίζει ότι ο Ολλανδός στόπερ της Ίντερ είναι θετικός
Άμεσα εξελίξεις στο θέμα του Στεφάν Ντε Φράι περιμένουν στον Παναθηναϊκό.
Οι πράσινοι έχουν καταθέσει πρόταση για διετές συμβόλαιο στον Ολλανδό στόπερ ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ίντερ και περιμένουν άμεσα την απάντησή του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πρόταση που έχει κατατεθεί στον 34χρονο Ολλανδό η οποία αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο.
Στην Ιταλία όμως ο έγκυρος δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε ότι η προσφορά του Παναθηναϊκού στον παίκτη φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο.
Μάλιστα αναφέρει ότι ο Ντε Φράι που έμεινε 7 χρόνια στην Ίντερ είναι θετικός στη μετακίνησή του από το Μιλάνο στην Αθήνα.
Οι πράσινοι έχουν καταθέσει πρόταση για διετές συμβόλαιο στον Ολλανδό στόπερ ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ίντερ και περιμένουν άμεσα την απάντησή του.
Il @paofc_ vuole Stefan de Vrij: offerti due anni di contratto al giocatore a 3 milioni di euro netti. L'olandese è attratto— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 19, 2026
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πρόταση που έχει κατατεθεί στον 34χρονο Ολλανδό η οποία αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο.
Στην Ιταλία όμως ο έγκυρος δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε ότι η προσφορά του Παναθηναϊκού στον παίκτη φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο.
Μάλιστα αναφέρει ότι ο Ντε Φράι που έμεινε 7 χρόνια στην Ίντερ είναι θετικός στη μετακίνησή του από το Μιλάνο στην Αθήνα.
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