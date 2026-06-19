H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του 2028: «Επιτέλους θα αγωνιστώ μπροστά στους Έλληνες», είπε ο Πετρούνιας
Στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του 2028: «Επιτέλους θα αγωνιστώ μπροστά στους Έλληνες», είπε ο Πετρούνιας
Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Μαΐου 2028 και θα είναι η τελευταία ευκαιρία πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες
Στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών - γυναικών του 2028.
Οι αγώνες των ανδρών θα διεξαχθούν από τις 24 έως τις 28 Μαΐου 2028, ενώ των γυναικών από την 1η έως τις 4 Ιουνίου. Έτσι οι Έλληνες θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε μια τόσο σπουδαία διοργάνωση και τον Λευτέρη Πετρούνια.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των κρίκων πανηγύρισε την ανάληψη της διοργάνωσης από την Ελλάδα και δήλωσε: «Πάντα ονειρευόμουν να αγωνιστώ σε μια μεγάλη διοργάνωση μπροστά στους Έλληνες στην Ελλάδα. Επιτέλους ήρθε η ώρα».
Το πρωτάθλημα θα αποτελεί και τελευταία ευκαιρία πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας
«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Γυμναστικής.
Η ανάθεση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ελληνική Γυμναστική, αναγνώριση της οργανωτικής εμπειρίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.
Το 2028, η Αθήνα θα υποδεχθεί τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της Ευρώπης, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να ζήσει από κοντά στιγμές υψηλού αθλητισμού, έμπνευσης και υπερηφάνειας.
Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ευχαριστεί την European Gymnastics για την εμπιστοσύνη και δεσμεύεται να διοργανώσει ένα πρωτάθλημα αντάξιο της ιστορίας της χώρας μας και των αξιών του αθλήματος».
Οι αγώνες των ανδρών θα διεξαχθούν από τις 24 έως τις 28 Μαΐου 2028, ενώ των γυναικών από την 1η έως τις 4 Ιουνίου. Έτσι οι Έλληνες θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε μια τόσο σπουδαία διοργάνωση και τον Λευτέρη Πετρούνια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των κρίκων πανηγύρισε την ανάληψη της διοργάνωσης από την Ελλάδα και δήλωσε: «Πάντα ονειρευόμουν να αγωνιστώ σε μια μεγάλη διοργάνωση μπροστά στους Έλληνες στην Ελλάδα. Επιτέλους ήρθε η ώρα».
Το πρωτάθλημα θα αποτελεί και τελευταία ευκαιρία πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας
«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Γυμναστικής.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάθεση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ελληνική Γυμναστική, αναγνώριση της οργανωτικής εμπειρίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.
Το 2028, η Αθήνα θα υποδεχθεί τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της Ευρώπης, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να ζήσει από κοντά στιγμές υψηλού αθλητισμού, έμπνευσης και υπερηφάνειας.
Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ευχαριστεί την European Gymnastics για την εμπιστοσύνη και δεσμεύεται να διοργανώσει ένα πρωτάθλημα αντάξιο της ιστορίας της χώρας μας και των αξιών του αθλήματος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα