Ο αγώνας που κάναμε τόσα χρόνια βγήκε σε καλό, λέει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου για την απόφαση
Ο αγώνας που κάναμε τόσα χρόνια βγήκε σε καλό, λέει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου για την απόφαση
Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία, πήρε μια σωστή απόφαση βάσει των νόμων, τόνισε ο πατέρας του μικρού
Δικαιωμένος έπειτα από δικαστικό αγώνα που κράτησε εννιά χρόνια δηλώνει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου από το Μενίδι που είχε σκοτωθεί από αδέσποτη σφαίρα.
Το δικαστήριο σήμερα επέβαλε την ποινή των ισοβίων σε έναν από τους δύο κατηγορούμενους. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο.
Στη δήλωσή του στους δημοσιογράφους ο πατέρας του Μάριου είπε ότι «με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του παιδιού μας και έχοντας χρέος απέναντι σε όλα τα παιδιά της πόλης μας, ξεκινήσαμε μια δικαστική διαδικασία πριν εννέα χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρός θα διαρκέσει».
Πρόσθεσε ότι «η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία, πήρε μια σωστή απόφαση βάσει των νόμων και αυτή, αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε».
Σχετικά με την απόφαση ο πατέρας του 11χρονου είπε: «Σίγουρα αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι κάτι που θα είναι για όλη την πόλη μας ένα κάτι καλό. Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε και εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους και όχι με το άγχος μην μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά».
Τέλος, επισήμανε ότι «τα παιδιά και συγκεκριμένα οι φίλοι του Μάριου πέρασαν όλο αυτόν τον καιρό πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τα παιδιά έχασαν τον φίλο τους. Δεν υπήρχε καμία παρηγοριά γι αυτούς».
Το δικαστήριο σήμερα επέβαλε την ποινή των ισοβίων σε έναν από τους δύο κατηγορούμενους. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο.
Στη δήλωσή του στους δημοσιογράφους ο πατέρας του Μάριου είπε ότι «με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του παιδιού μας και έχοντας χρέος απέναντι σε όλα τα παιδιά της πόλης μας, ξεκινήσαμε μια δικαστική διαδικασία πριν εννέα χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρός θα διαρκέσει».
Πρόσθεσε ότι «η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία, πήρε μια σωστή απόφαση βάσει των νόμων και αυτή, αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε».
Σχετικά με την απόφαση ο πατέρας του 11χρονου είπε: «Σίγουρα αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι κάτι που θα είναι για όλη την πόλη μας ένα κάτι καλό. Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε και εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους και όχι με το άγχος μην μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά».
Τέλος, επισήμανε ότι «τα παιδιά και συγκεκριμένα οι φίλοι του Μάριου πέρασαν όλο αυτόν τον καιρό πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τα παιδιά έχασαν τον φίλο τους. Δεν υπήρχε καμία παρηγοριά γι αυτούς».
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