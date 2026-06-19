Η αντιπολίτευση των διαπιστώσεων και του «δώσε και μένα μπάρμπα..»

Κλείσιμο

Κι αν συνεχίσουμε έτσι, θα ξαναδούμε τις σεισάχθειες, τον διαμοιρασμό των κερδών των πλουσίων και όλα αυτά με ένα άρθρο και έναν νόμο. Τη γνωστή παλιά συνταγή, που όλοι ξέρουμε πώς δουλεύει, αλλά αρκετοί δείχνουν να έχουν λησμονήσει που καταλήγει .Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης, όταν ξεκίνησαν την «παροχολογία» τους με το δωρεάν εισιτήριο στα ΜΜΜ , αν και ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, η αλήθεια είναι, ήταν και παραμένει πιο κουβαρντάς από όλους , απλώς κρύβουν κάτι απλό. Μην έχοντας τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και να προτείνουν λύσεις για το πραγματικό πρόβλημα, πετούν μια μπαρούφα, θεωρώντας ότι έτσι θα χαϊδέψουν αυτιά.Διότι το πρόβλημα των πολιτών στην Αθήνα δεν είναι μόνο τα τριάντα ευρώ τον μηνα που θα δώσουν για τη μετακίνησή τους με τα ΜΜΜ. Το πρόβλημά τους είναι ότι, ακόμη και δωρεάν να έχουν αυτή την υπηρεσία, δεν τους εξυπηρετεί. Διότι οι συγκοινωνίες απέχουν κατά πολύ από το να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών. Καθυστερήσεις, «τυφλές» περιοχές, έλλειψη σύνδεσης με μεγάλους κόμβους και έτσι, αναπόφευκτα, καταλήγουμε στο τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζιο, το οποίο διαλύει την ψυχολογία των πολιτών, καταπίνει εκατομμύρια εργατοώρες, μολύνει το περιβάλλον και τελικά διαβρώνει το επίπεδο ζωής των πολιτών.Τα 300 εκατομμύρια τα οποία ελαφρά τη καρδία θα διαθέσει ο κ. Τσίπρας , αν και λόγω της προηγούμενης εμπειρίας καλό θα ήταν να κοιτάξει κανείς και δεύτερη φορά αυτόν τον λογαριασμό , θα λείψουν από τα ταμεία των ΜΜΜ. Θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό και θα αφαιρεθούν προφανώς από κάποιον άλλο κωδικό. Θα είναι αυτός της Παιδείας; Της Υγείας; Της Άμυνας; Η μήπως και αυτά θα βγουν με την φορολόγηση των …πολυεθνικών ;Έχουν άραγε υπολογίσει πόσες πολυεθνικές ,πόσα κέρδη ,πόσο φόρος ,τι βγάζει τέλος η σούμα; Η απλώς αυτή είναι η συνταγή δια πάσαν νόσον…. Και κάτι ακομη. Γιατί να επιδοτηθούν με δωρεάν μετακινήσεις μόνο οι πολίτες της Αθήνας; Όχι της Θεσσαλονίκης η του Ηρακλείου ,της Πάτρας . Και όσοι δεν έχουν αστικές συγκοινωνίες στην πόλη τους να μην πάρουν τα έξοδα τους για βενζίνη;Σε μια σοβαρή χώρα και με μια σοβαρή αντιπολίτευση, η καμπάνια δεν θα αφορούσε το δωρεάν εισιτήριο, το οποίο δεν λύνει το πρόβλημα καθως θα μοιράζεις οριζόντια το ισόποσο του εισιτηρίου και απλώς θα ψάχνεις να τα πάρεις από αλλού.Θα μπορούσε η αντιπολιτευση να επικρίνει την κυβέρνηση και σωστά ότι σε μια επταετία, όπου έχει επιδεινωθεί δραματικά το κυκλοφοριακό στην πρωτεύουσα, δεν προσπάθησε να μειώσει τα ελλείμματα από την εισιτηριοδιαφυγή, δεν κατέστρωσε καλύτερο προγραμματισμό και σχεδιασμό των συγκοινωνιών και δεν σχεδιάζει έργα για το μέλλον, ώστε να ανακουφιστεί ο έρμος πολίτης που τρώει τις ώρες του στο μποτιλιάρισμα, είτε στο Ι.Χ. είτε στο λεωφορείο, ακόμη κι αν αυτό είναι τσάμπα.Το να υπάρχουν εκπτωτικές κάρτες για ειδικές ευάλωτες κατηγορίες, ακόμη και για εργαζομένους με αποδεδειγμένη καθημερινή μετακίνηση από και προς την εργασία τους, ή για τους νέους, είναι μια άλλη συζήτηση. Η οποία, και πάλι, θα πρέπει να γίνεται μέσα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων για τη διάθεση των εσόδων του προϋπολογισμού.Είναι όμως η εύκολη αντιπολιτευση των διαπιστώσεων. Χωρίς προτάσεις για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων…Ξεκίνησαν με τα εισιτήρια, ακούμε τώρα ότι για την αντιμετώπιση του στεγαστικού φλερτάρουν και με τη φθηνή στέγη...Θυμίζουν τις γνωστές διαφημίσεις στην δεκαετία του 80 που μεσουρανούσε το αυθαίρετο: «Όλα τσάμπα ,με φως, νερό, τηλέφωνο..». Μέχρι τις εκλογές μπορεί να τα δίνουν και επιπλωμένα…