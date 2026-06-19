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Μοιάζει με φούστα φλαμένκο και «χορεύει» στον βυθό: Ο θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας που εντυπωσιάζει τους δύτες, δείτε βίντεο
Μοιάζει με φούστα φλαμένκο και «χορεύει» στον βυθό: Ο θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας που εντυπωσιάζει τους δύτες, δείτε βίντεο
Ζει κυρίως σε τροπικές περιοχές του Ινδο-Ειρηνικού και συχνά βρίσκεται σε κοραλλιογενείς υφάλους
Οι ωκεανοί φιλοξενούν εντυπωσιακά πλάσματα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πρόκειται να αντικρίσουν ποτέ. Ένα από τα εντυπωσιακότερα, είναι οι θαλάσσιοι γυμνοσάλιαγκες «Ισπανοί Χορευτές» (Hexabranchus sanguineus).
Το συγκεκριμένο είδος είναι μεγάλο γυμνοβράγχιο (nudibranch), δηλαδή θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας χωρίς κέλυφος. Ζει κυρίως σε τροπικές περιοχές του Ινδο-Ειρηνικού και συχνά βρίσκεται σε κοραλλιογενείς υφάλους.
Όσο για το όνομά του, δεν είναι τυχαίο. Όταν κολυμπά, ξεδιπλώνει τις πλευρικές πτυχές του σώματός του και κινείται με κυματισμούς που θυμίζουν φούστα φλαμένκο και σαν να χορεύει. Είναι από τα λίγα γυμνοβράγχια που μπορούν να κολυμπήσουν ενεργά και όχι μόνο να σέρνονται.
Παρότι φαίνεται μαλακό και ευάλωτο, δεν είναι καθόλου ακίνδυνο για τους εχθρούς του. Τρέφεται με σφουγγάρια και «κλέβει» τις τοξίνες τους, μπορεί να τις αποθηκεύει και να τις χρησιμοποιεί ως χημική άμυνα ενώ εκκρίνει ουσίες που αποθαρρύνουν τα ψάρια.
Όσο για την αναπαραγωγή του, γεννά αυγά σε εντυπωσιακές σπειροειδείς «κορδέλες» που συχνά μοιάζουν με ροζ ή κόκκινες ταινίες τυλιγμένες πάνω σε κοράλλια ή βράχια.
Το συγκεκριμένο είδος είναι μεγάλο γυμνοβράγχιο (nudibranch), δηλαδή θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας χωρίς κέλυφος. Ζει κυρίως σε τροπικές περιοχές του Ινδο-Ειρηνικού και συχνά βρίσκεται σε κοραλλιογενείς υφάλους.
Όσο για το όνομά του, δεν είναι τυχαίο. Όταν κολυμπά, ξεδιπλώνει τις πλευρικές πτυχές του σώματός του και κινείται με κυματισμούς που θυμίζουν φούστα φλαμένκο και σαν να χορεύει. Είναι από τα λίγα γυμνοβράγχια που μπορούν να κολυμπήσουν ενεργά και όχι μόνο να σέρνονται.
Τα χρώματά του είναι συνήθως έντονα, όπως κόκκινο, πορτοκαλί και ροζ και λευκά και κίτρινα περιγράμματα. Τα χρώματα λειτουργούν ως προειδοποίηση για τους θηρευτές ότι δεν είναι «εύκολο γεύμα».
On the ocean floor, real Aladdin-style “flying carpets” are drifting — Spanish dancers— NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2026
These are sea slugs with extremely vivid pigmentation and unique patterns.
Despite their incredible beauty, Spanish dancers should not be touched, as they are highly poisonous. pic.twitter.com/ygIWagYoUs
Παρότι φαίνεται μαλακό και ευάλωτο, δεν είναι καθόλου ακίνδυνο για τους εχθρούς του. Τρέφεται με σφουγγάρια και «κλέβει» τις τοξίνες τους, μπορεί να τις αποθηκεύει και να τις χρησιμοποιεί ως χημική άμυνα ενώ εκκρίνει ουσίες που αποθαρρύνουν τα ψάρια.
Όσο για την αναπαραγωγή του, γεννά αυγά σε εντυπωσιακές σπειροειδείς «κορδέλες» που συχνά μοιάζουν με ροζ ή κόκκινες ταινίες τυλιγμένες πάνω σε κοράλλια ή βράχια.
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