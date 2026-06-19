Το κοινοβούλιο της Πορτογαλίας απέρριψε νομοσχέδιο για τα εργασιακά

Η κυβέρνηση είχε προτείνει αλλαγές σε πάνω από 100 άρθρα του κώδικα εργατικού δικαίου όμως συνδικάτα υποστήριξαν πως συνολικά ευνοεί τους εργοδότες σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων





Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κρίθηκε, προς έκπληξη όλων, από τις αρνητικές ψήφους της άκρας δεξιάς, η οποία είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο υιοθέτησης του κειμένου, υπό την προϋπόθεση διαπραγμάτευσης ορισμένων παραχωρήσεων με την κυβέρνηση.







«Το Chega δεν είναι προς πώληση», δήλωσε ο Βεντούρα, λίγο μετά την ψηφοφορία, σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.





O Governo e as suas muletas têm de perceber que o CHEGA não se vende, nem verga. Ou aceitam proteger quem trabalha, ou aceitam corrigir a imoralidade da idade da reforma e das reformas milionárias, ou não contam connosco! pic.twitter.com/Ly3i428NoG — André Ventura (@AndreCVentura) June 19, 2026

Αντιδρώντας από τις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της πορτογαλικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε πως μια συμφωνία με το Chega θα μπορούσε να επιτευχθεί με τρόπο «σχετικά εύκολο» στην «πλειονότητα των θεμάτων» όμως οι διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν «μέχρι την τελευταία στιγμή» σκόνταψαν στην απαίτηση του ακροδεξιού κόμματος να συμπεριληφθεί στη μεταρρύθμιση η μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης.



«Η Πορτογαλία έχει μια μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσει μια πιο ανταγωνιστική οικονομία και μια δυναμικότερη αγορά εργασίας», είπε.



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Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας Μαρία ντο Ροζάριο Πάλμα Ραμάλχο είχε καλέσει τους βουλευτές «να επιλέξουν ανάμεσα στις συνταγές του παρελθόντος και της βούλησης για αλλαγή», προκειμένου να εγγυηθούν μια παραγωγικότερη εργασία και ανταγωνιστικότερες εταιρείες.



Η κυβέρνηση είχε προτείνει αλλαγές σε περισσότερα από 100 άρθρα του κώδικα εργατικού δικαίου με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική ανάπτυξη, όμως συνδικάτα υποστήριξαν πως συνολικά ευνοεί τους εργοδότες σε βάρος των



Ο υπουργός Λουίς Μοντενέγκρο παρουσίασε το περασμένο καλοκαίρι ένα ευρύ σχέδιο μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας, που στόχευε μεταξύ άλλων να απλοποιήσει τις διαδικασίες απολύσεων, να παρατείνει τη διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, να προσφέρει περαιτέρω ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας και να διευρύνει την ελάχιστη υπηρεσία σε περίπτωση απεργίας.



Το πορτογαλικό κοινοβούλιο απέρριψε σήμερα ένα σχέδιο μεταρρύθμισης του κώδικα εργατικού δικαίου, το οποίο προωθεί εδώ και έναν χρόνο η δεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας, όμως η αριστερή αντιπολίτευση και συνδικαλιστικές ενώσεις αμφισβητούν.Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κρίθηκε, προς έκπληξη όλων, από τις αρνητικές ψήφους της άκρας δεξιάς, η οποία είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο υιοθέτησης του κειμένου, υπό την προϋπόθεση διαπραγμάτευσης ορισμένων παραχωρήσεων με την κυβέρνηση.Ο πρόεδρος του κόμματος Chega Αντρέ Βεντούρα είχε αρχικά επιβεβαιώσει πως ο σχηματισμός αυτός θα καταψήφιζε το νομοσχέδιο, ωστόσο αργότερα ενεπλάκη σε απευθείας συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο, οι οποίες φαινόταν να καρποφορούν.«Το Chega δεν είναι προς πώληση», δήλωσε ο Βεντούρα, λίγο μετά την ψηφοφορία, σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.Αντιδρώντας από τις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της πορτογαλικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε πως μια συμφωνία με το Chega θα μπορούσε να επιτευχθεί με τρόπο «σχετικά εύκολο» στην «πλειονότητα των θεμάτων» όμως οι διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν «μέχρι την τελευταία στιγμή» σκόνταψαν στην απαίτηση του ακροδεξιού κόμματος να συμπεριληφθεί στη μεταρρύθμιση η μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης.«Η Πορτογαλία έχει μια μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσει μια πιο ανταγωνιστική οικονομία και μια δυναμικότερη αγορά εργασίας», είπε.«Αυτό το σχέδιο θα εγκριθεί» διαβεβαίωνε χθες ο βουλευτής Ούγκο Σοάρες, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του Μοντενέγκρο.Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας Μαρία ντο Ροζάριο Πάλμα Ραμάλχο είχε καλέσει τους βουλευτές «να επιλέξουν ανάμεσα στις συνταγές του παρελθόντος και της βούλησης για αλλαγή», προκειμένου να εγγυηθούν μια παραγωγικότερη εργασία και ανταγωνιστικότερες εταιρείες.Η κυβέρνηση είχε προτείνει αλλαγές σε περισσότερα από 100 άρθρα του κώδικα εργατικού δικαίου με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική ανάπτυξη, όμως συνδικάτα υποστήριξαν πως συνολικά ευνοεί τους εργοδότες σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων . Μονάχα οι 91 βουλευτές από τον κυβερνώντα συνασπισμό και εννέα μέλη του κόμματος Φιλελεύθερη Πρωτοβουλία στήριξαν το νομοσχέδιο, με τους υπόλοιπους βουλευτές από το σώμα των 230 εδρών να το καταψηφίζουν, μεταξύ αυτών οι 60 βουλευτές του Chega και οι 58 του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η απόρριψη του νομοσχεδίου έγινε δεκτή με θερμά χειροκροτήματα στην αίθουσα.Ο υπουργός Λουίς Μοντενέγκρο παρουσίασε το περασμένο καλοκαίρι ένα ευρύ σχέδιο μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας, που στόχευε μεταξύ άλλων να απλοποιήσει τις διαδικασίες απολύσεων, να παρατείνει τη διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, να προσφέρει περαιτέρω ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας και να διευρύνει την ελάχιστη υπηρεσία σε περίπτωση απεργίας.

Η κυβέρνηση είχε καταθέσει το νομοσχέδιό της στο κοινοβούλιο αφού απέτυχε να καταλήξει σε μια συμφωνία κοινωνικής συναίνεσης, παρά τις διαπραγματεύσεις μηνών με τους εκπροσώπους των εργοδοτών και μια πιο μετριοπαθή ιστορικά συνδικαλιστική συνομοσπονδία.



Για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη μεταρρύθμιση, οι συνδικαλιστικές ενώσεις οργάνωσαν δύο γενικές απεργίες, τον Δεκέμβριο κατόπιν τον Ιούνιο, στο πλαίσιο πρωτόγνωρων τα τελευταία δέκα χρόνια κινητοποιήσεων, όταν η Πορτογαλία χρειάστηκε να υλοποιήσει ένα σχέδιο λιτότητας ως αντάλλαγμα για μα διεθνή οικονομική βοήθεια.