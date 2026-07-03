Δεν είναι ακριτική η Θράκη, κατά τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κύριο Νικόλαο Ταχιάο!

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Ας δούμε τα πράγματα από την αρχή. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. Ιλχάν Αχμέτ με επίκαιρη ερώτησή του που είχε θέμα τη «διατήρηση καθεστώτος δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης καθώς και για κάθε δικαιούμενο ιδιώτη ως ίσχυε έως σήμερα», ζήτησε να εξακολουθήσει να ισχύει αυτό το καθεστώς, καθώς πλέον, λόγω της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού σε ανάδοχο εταιρεία (Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε.), θα πάψει να ισχύει για τους επαγγελματίες της Θράκης, ενώ σε 3 χρόνια, θα τερματιστεί η ισχύς του για όλους τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης.Όταν διάβασα σε τοπικό σάιτ της Θράκης, την απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κυρίου Νίκου Ταχιάου, εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενου, σκέφτηκα ότι πρόκειται για λάθος ή υπερβολή του σάιτ. Σταδιακά διαπίστωσα, μπαίνοντας και σε άλλα σάιτ ότι, δυστυχώς, ο κύριος Ταχιάος υπέπεσε σε μια σοβαρά ατοπήματα κατά την απάντησή του στον κύριο Ιλχάν Αχμέτ. Καθώς στη Βουλή υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη, παρακολουθώντας το σχετικό απόσπασμα πείστηκα οριστικά για όσα διάβασα. Ο κύριος Ταχιάος είπε διάφορα, θα τα δούμε στη συνέχεια, αλλά το πλέον απαράδεκτο όλων είναι αυτό που τόνισε, ότι "η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή!!!". Συγκεκριμένα είπε τα εξής: "Μια περιοχή η οποία έρχεται αυτή τη στιγμή και συνορεύει με μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σημ: Βουλγαρία) δεν είναι ακριτική περιοχή, πώς να το κάνουμε αυτό; Δεν είναι ακριτική περιοχή. Τεχνικά δεν θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει ακριτική περιοχή...". Υπάρχουν δηλαδή τεχνικά και άτεχνα ακριτικές περιοχές; Πώς ορίζεται το «τεχνικά ακριτική περιοχή»; Κάλεσε δε τους επαγγελματίες της Θράκης, να χρησιμοποιούν το 'παράπλευρο οδικό δίκτυο", για να μην πληρώνουν διόδια!Κατά τον κύριο Ταχιάο δηλαδή, η Θράκη συνορεύει μόνο με τη Βουλγαρία, που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακριτική περιοχή! Γνωρίζει ο κύριος Ταχιάος ότι η Θράκη συνορεύει και με την Τουρκία; Αυτό δεν την καθιστά αυτόματα ακριτική περιοχή; Και πού υπάρχει γραμμένο ότι αν μια περιοχή της χώρας μας συνορεύει με χώρα μέλος της Ε.Ε. αυτόματα γίνεται μη ακριτική περιοχή; Πώς ορίζει ο κύριος Ταχιάος τις ακριτικές περιοχές; Έχει περάσει η κυβέρνηση κάποιον νόμο, που αγνοούμε οι περισσότεροι Έλληνες, ότι η Θράκη, λόγω μερικής γειτνίασης με τη Βουλγαρία δεν είναι ακριτική περιοχή; Οι νομοί της Μακεδονίας που συνορεύουν με τη «Βόρεια Μακεδονία» και την Αλβανία, είναι ή δεν είναι ακριτικοί; Οι νομοί (Περιφερειακές Ενότητες) Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, που συνορεύουν με την Αλβανία, χώρα που δεν ανήκει στην Ε.Ε., όπως και η «Β. Μακεδονία», είναι ακριτικοί;Ο κύριος Ταχιάος, δεν είναι κάποιος νέος στην πολιτική. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962, σπούδασε Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός στο ΑΠΘ και εντάχθηκε στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Την περίοδο 1987-1990 ήταν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης, ενώ από το 1987 ως το 2006 υπήρξε Δημοτικός Σύμβουλος της Συμπρωτεύουσας. Ήταν υποψήφιος για τη Δημαρχία Θεσσαλονίκης το 2019, ηττήθηκε όμως από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, που εκλέχθηκε Δήμαρχος. Λίγους μήνες αργότερα (Ιούλιος 2019) έθεσε υποψηφιότητα για βουλευτής της Ν.Δ. στην Α' Θεσσαλονίκης, δεν κατάφερε όμως να εκλεγεί. Συνεπώς, η πολυετής εμπειρία του και βέβαια, η θεσμική του ιδιότητα, ως Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών από το 2023 καταρρίπτουν κάθε δικαιολογία (που όπως θα δούμε πρόβαλε την επόμενη μέρα), για όσα είπε στη Βουλή.Ο κύριος Ταχιάος επίσης, έριξε τις ευθύνες για την κατάργηση των "προνομίων" των Θρακιωτών στη Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφηκε το 2017, από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πήρε επίσης θέση υπέρ της παραχωρησιούχου εταιρείας και τόνισε ότι αν διατηρηθούν τα "προνόμια" αυτά, θα πρέπει να τα πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο. Παράλληλα είπε ότι σε κανέναν άλλο οδικό άξονα της Ελλάδας δεν ισχύουν όσα ζητάει ο κύριος Ιλχάν, εκπροσωπώντας τους Θρακιώτες, εξομοιώνοντας τη Θράκη π.χ. με την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία ή τη Δυτική Ελλάδα.Συγγνώμη κύριε Ταχιάο, γνωρίζετε πόσο εθνικά ευαίσθητη περιοχή είναι η Θράκη; Γνωρίζετε τις τουρκικές βλέψεις στην περιοχή; Έχει καμία σχέση π.χ. η Ορεστιάδα, με την Πάτρα, το Αγρίνιο ή τα Τρίκαλα; Γνωρίζετε τη δράση του τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή και τη συνεχή τουρκική προπαγάνδα μέσω αυτού στη Θράκη; Η Τουρκία, όπως έχω γράψει δεκάδες φορές, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει στα θέματα της ελληνικής (θρησκευτικής) μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.Όταν όμως ακούν οι γείτονες, ανάλογες δηλώσεις από τα χείλη Υφυπουργού της κυβέρνησης και μάλιστα, μέσα στη Βουλή, αποθρασύνονται. Η Θράκη δεν είναι ακριτική, δεν διαφέρει από άλλες περιοχές, είπε ουσιαστικά ο κύριος Ταχιάος. Είναι σαν να λέει κάποιος ότι π.χ. η Λήμνος, η Κάλυμνος και το Αγαθονήσι, δεν έχουν καμία διαφορά από την Ύδρα, τον Πόρο και τις Σπέτσες. Νησιά και τα μεν, νησιά και τα δε. Ιδιαίτερα τα διαδικτυακά ΜΜΕ της Θράκης ανέδειξαν σχεδόν αμέσως τις δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου, σε αντίθεση με τα αθηναϊκά που έδειξαν σχετική αδράνεια. Ο κύριος Ταχιάος αντιλήφθηκε το σοβαρό ατόπημά του, όπως του επισήμανε και ο κύριος Αχμέτ και προσπάθησε, ίσως και λόγω άνωθεν επιπλήξεων, να συμμαζέψει, την επομένη, τα ασυμμάζευτα, ξεκινώντας με το κλασικό: "Παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις μου". Ειλικρινά, θα παραδεχτώ έναν ή μία πολιτικό, που θα παραδεχτεί δημόσια ότι: "Ναι, έκανα γκάφα, ναι είπα κάτι λανθασμένο και απαράδεκτο". Και συνέχισε μιλώντας για "ακριτικότητα" (με μια πρόχειρη ματιά δεν βρήκα τη λέξη σε κάποιο από τα ελληνικά λεξικά που διαθέτω), για ανάπτυξη της Θράκης κ.λπ. Ό,τι και να είπε εκ των υστέρων ο κύριος Ταχιάος, δεν μπορεί να καλύψει την απαράδεκτη και επίμονη δήλωσή του περί "μη ακριτικής" Θράκης.Παραθέτω μερικά από όσα δήλωσε την επόμενη ημέρα: "Ο κ. Ταχιάος προχώρησε αρχικά σε διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτησή του στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι ανατρέχοντας στα πρακτικά διαπίστωσε πως «από την πρότασή μου έλειψε η λέξη ‘‘αποκλειστικά’’, γεγονός που δικαιολογεί την παρερμηνεία σχετικά με τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής. Η αίσθηση της ακριτικότητας υπάρχει σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα και σε όλο τον άξονα που διατρέχει η Εγνατία Οδός. Η αναφορά μου οφειλόταν στο ότι η ακριτικότητα, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη και με σαφέστατες ιδιαιτερότητες στην περίπτωση της Θράκης, μπορεί να έχει πολλές και πολύ διαφορετικές διαστάσεις σε κάθε περιοχή, και για αυτό δεν μπορεί να αποτελεί αντικειμενικό λόγο για εξαιρέσεις, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση των οδικών υποδομών...Όσον αφορά στην κατάργηση της απαλλαγής για τα επαγγελματικά οχήματα ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι δεν αποτελεί νέα κυβερνητική απόφαση, αλλά εφαρμογή των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή είχε σχεδιαστεί ήδη από το 2017, που ξεκίνησε ο σχετικός διαγωνισμός" (αυτούσιες οι δηλώσεις του από το empros.gr). Δεν θα έλεγα ότι ήταν και πολύ σαφής, ενώ και πάλι, φταίνε οι κυβερνώντες το 2017...Προς τιμήν του, ο κύριος Αχμέτ Ιλχάν, ένας μετριοπαθής Μουσουλμάνος πολιτικός, που έχει πολλές φορές καταφερθεί εναντίον της δράσης του τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή, είπε στη δευτερολογία του στον κύριο Ταχιάο ότι "στη Θράκη φυλάμε Θερμοπύλες"! Ο κύριος Ιλχάν έχει τεράστια "απήχηση" στη Ροδόπη, όπου τον ψηφίζουν όχι μόνο Έλληνες Μουσουλμάνοι, αλλά και Έλληνες Χριστιανοί, και καλά κάνουν, αφού τους εκπροσωπεί επάξια στη Βουλή. Αν και είχε εκλεγεί βουλευτής αρχικά με τη ΝΔ και στη συνέχεια με το "Ποτάμι", από το 2017 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του οποίου είναι μέχρι σήμερα.Ο κύριος Ταχιάος είχε στα τέλη Απριλίου 2026, "θερμό επεισόδιο", στη Βουλή, για παρεμφερές θέμα, με τον κυβερνητικό βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα (δείτε άρθρο του protothema.gr, 29/4/2026). Φαίνεται ότι δεν τα πάει καλά με τις ακριτικές περιοχές και δυστυχώς, το ατόπημά του για τη Θράκη που θα τον "ακολουθεί" για πολύ καιρό ακόμα, μάλλον δικαιώνει αυτή την άποψη...ΥΓ. Στο διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε όλη τη συζήτηση για την ερώτηση του Ιλχάν Αχμέτ, την οποία, ήταν πρακτικά αδύνατο να μεταφέρουμε εδώ.