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Ιερέας τραγούδησε «της Γερακίνας γιος» σε πανηγύρι στις Σέρρες και συνάδελφός του χόρευε ζεϊμπέκικο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ιερέας Σέρρες Ζεϊμπέκικο Τραγούδι

Ιερέας τραγούδησε «της Γερακίνας γιος» σε πανηγύρι στις Σέρρες και συνάδελφός του χόρευε ζεϊμπέκικο, δείτε βίντεο

Και οι δύο ιερωμένοι επιδοκιμάστηκαν για τις επιδόσεις τους στο τραγούδι και τον χορό

Ιερέας τραγούδησε «της Γερακίνας γιος» σε πανηγύρι στις Σέρρες και συνάδελφός του χόρευε ζεϊμπέκικο, δείτε βίντεο
48 ΣΧΟΛΙΑ
Μοναδικές στιγμές χάρισαν πριν λίγες ημέρες δύο ιερείς σε όσους βρέθηκαν σε πανηγύρι στις Σέρρες.

Ο πρώτος ιερέας έπιασε το μικρόφωνο στο πανηγύρι στην Τριανταφυλλιά Σερρών και τραγούδησε το «της Γερακίνας γιος» του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ο δεύτερος ιερωμένος στο άκουσμα της μελωδίας το έριξε στο ζεϊμπέκικο με τους παριστάμενους να του χτυπούν παλαμάκια και να του πετάνε χαρτοπετσέτες για τον χορό του.

Δείτε το βίντεο:

48 ΣΧΟΛΙΑ

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