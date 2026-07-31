Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Ιερέας τραγούδησε «της Γερακίνας γιος» σε πανηγύρι στις Σέρρες και συνάδελφός του χόρευε ζεϊμπέκικο, δείτε βίντεο
Ιερέας τραγούδησε «της Γερακίνας γιος» σε πανηγύρι στις Σέρρες και συνάδελφός του χόρευε ζεϊμπέκικο, δείτε βίντεο
Και οι δύο ιερωμένοι επιδοκιμάστηκαν για τις επιδόσεις τους στο τραγούδι και τον χορό
Μοναδικές στιγμές χάρισαν πριν λίγες ημέρες δύο ιερείς σε όσους βρέθηκαν σε πανηγύρι στις Σέρρες.
Ο πρώτος ιερέας έπιασε το μικρόφωνο στο πανηγύρι στην Τριανταφυλλιά Σερρών και τραγούδησε το «της Γερακίνας γιος» του Βασίλη Τσιτσάνη.
Ο δεύτερος ιερωμένος στο άκουσμα της μελωδίας το έριξε στο ζεϊμπέκικο με τους παριστάμενους να του χτυπούν παλαμάκια και να του πετάνε χαρτοπετσέτες για τον χορό του.
Δείτε το βίντεο:
Ο πρώτος ιερέας έπιασε το μικρόφωνο στο πανηγύρι στην Τριανταφυλλιά Σερρών και τραγούδησε το «της Γερακίνας γιος» του Βασίλη Τσιτσάνη.
Ο δεύτερος ιερωμένος στο άκουσμα της μελωδίας το έριξε στο ζεϊμπέκικο με τους παριστάμενους να του χτυπούν παλαμάκια και να του πετάνε χαρτοπετσέτες για τον χορό του.
Δείτε το βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα