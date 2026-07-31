Eurostat: Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Eurostat: Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Ενα μήνα πριν, o δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν στο 3,9% - Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη - Ενέργεια, υπηρεσίας και τρόφιμα είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο του 2026, από 2,8% τον Ιούνιο.
Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια εκτιμάται ότι θα καταγράψει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης (10,0%, έναντι 8,5% τον Ιούνιο), ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες (3,3%, έναντι 3,2% τον Ιούνιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (1,2%, έναντι 1,5% τον Ιούνιο) και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (0,9%, έναντι 0,7% τον Ιούνιο).
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο του 2026, από 2,8% τον Ιούνιο.
Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια εκτιμάται ότι θα καταγράψει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης (10,0%, έναντι 8,5% τον Ιούνιο), ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες (3,3%, έναντι 3,2% τον Ιούνιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (1,2%, έναντι 1,5% τον Ιούνιο) και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (0,9%, έναντι 0,7% τον Ιούνιο).
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