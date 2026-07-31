Eurostat: Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ενα μήνα πριν, o δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν στο 3,9% - Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη - Ενέργεια, υπηρεσίας και τρόφιμα είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις