Μια τεράστια νίκη και πολλαπλά κέρδη για την ΑΕΚ

Σε ένα… αρχαίο αλλά ιστορικό γήπεδο που ήταν σπίτι για παίκτες όπως ο Μπάτζιο κι ο Μπατιστούτα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα της Ιταλίας που έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο η ΑΕΚ έκανε παραπάνω από αυτά που έπρεπε και πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα διπλά της League Phase του Conference League. Έκανε το come back που χρώσταγε στον εαυτό της και τον κόσμο της μετά το σοκ με την Σάμροκ Ρόβερς. Το μεγάλο διπλό που τριγύριζε στο μυαλό από την ημέρα της κλήρωσης ήρθε στο ματς που φάνταζε και ήταν το δυσκολότερο και ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Η πρόκριση που και αυτή ήταν αμφίβολη μετά το σοκ με τους Ιρλανδούς μοιάζει πλέον κλειδωμένη και η ΑΕΚ έχει δυο αγώνες για να κυνηγήσει ξανά την οκτάδα που ζωντάνεψε ως στόχος…

Αποδείχτηκε περίτρανα χθες το βράδυ στο Αρτέμιο Φράνκι πως η πρόοδος που έδειξε η ΑΕΚ στα δύο προηγούμενα ματς δεν ήταν τυχαία. Χθες ήταν ματς αποδείξεων και οι αποδείξεις ήρθαν. Η ομάδα του Νίκολιτς έχει ανεβάσει τις εντάσεις της, έχει βελτιώσει το συνδυαστικό παιχνίδι της και ανεξάρτητα από αντίπαλο τρώει από 0 έως 2 μεγάλες ή καλές ευκαιρίες ανά παιχνίδι οπότε λογικό είναι το ένα γκολ παθητικό με ανύπαρκτο πέναλτι στα τελευταία πέντε ματς. Είναι η αμυντική λειτουργία, είναι η τετράδα της άμυνας αλλά είναι και ο Στρακόσια. Μην το ξεχνάμε αυτό ιδίως μετά από Ευρωπαϊκά ματς αφού ένας βασικός λόγος που η ΑΕΚ παίζει και θα συνεχίσει να παίζει στην Ευρώπη φέτος είναι ο Θωμάς. Η εντεκάδα του Νίκολιτς και οι επιλογές Πηλίου, Γκατσίνοβιτς πυροδότησαν την γούρικη πρώιμη γκρίνια και η θεά μπάλα απάντησε με νικητήριο γκολ Γκατσίνοβιτς από ασίστ Πηλιου. Η ΑΕΚ ήταν άριστη τακτικά, πνευματικά, αθλητικά και βέβαια ποδοσφαιρικά. Μόνο έτσι μπορεί μια ομάδα να κάνει τέτοιες νίκες και η ΑΕΚ είχε τα πάντα στον μέγιστο βαθμό. Μπήκε στο παιχνίδι για να το ελέγξει και όχι για να τρέχει πίσω από αυτό. Και το πέτυχε. Είναι σημαντικό αλλά και πολύ δύσκολο να έχεις τον έλεγχο ακόμη κι όταν δεν έχεις την μπάλα και η ομάδα του Νίκολιτς το πέτυχε σε εντυπωσιακό βαθμό χθες. Και βέβαια έδωσε ρεσιτάλ… εξαφάνισης των καθυστερήσεων στο τέλος. Η μπάλα κρύφτηκε και το ματς τελείωσε στη γωνία του κόρνερ της δικής τους περιοχής. Βέβαια σύμφωνα με την μόδα της εποχής πρέπει να έμειναν πολύ ικανοποιημένοι οι Βιόλα που ανάγκασαν την ΑΕΚ να κάνει καθυστερήσεις. Είναι μονάδα μέτρησης επιτυχίας και αυτό…

Ο τραυματισμός του Ζίνι χάλασε την διάθεση όμως ευτυχώς η δήλωση του Νίκολιτς ήταν καθησυχαστική. Αρκουσαν 15 λεπτά για να ανατινάξει το παιχνίδι ο Αγκολέζος κι αν έμενε στο παιχνίδι δύσκολα θα γλίτωνε η Φιορεντίνα το δεύτερο. Θα είναι μεγάλη απουσία όμως για το ντέρμπι. Έφτασε Παρασκευή. Όλη την εβδομάδα σκεφτόμασταν την Φλωρεντία και ξαφνικά έρχεται ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ δεν έχει πολυτέλεια χρόνου και ξεκούρασης. Όμως έχει βρεθεί σε καλή φόρμα. Καλύτερη από παιχνίδι σε παιχνίδι. Πρέπει να τα καταφέρει και την Κυριακή. Δυστυχώς εκτός τους Ζίνι και των άλλων γνωστών απουσιών δεν θα έχει και τον λαό της. Που χθες ήταν φανταστικός. Στην πόλη, μέσα και έξω από το γήπεδο. Και επίσης χθες η ΑΕΚ ήταν ενωμένη σαν γροθιά. Μέσα και έξω από το γήπεδο. Πριν, στην διάρκεια και μετά τον αγώνα. Όλα αυτά μετράνε πάρα πολύ. Έρχεται η Κυριακή. Και η ΑΕΚ είναι ξανά ΕΥΡΩΠΗ! Καλή επιστροφή να έχουμε. Έγινε πόλη μας και η Φλωρεντία.