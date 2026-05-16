Ουρές στο Golden Hall για το Royal Pop της Swatch και της Audemars Piguet που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει

Οι αντιδράσεις και το ρίσκο της πολυτέλειας

Η αγορά αντέδρασε με πολύ πιο σύνθετο τρόπο απ’ ό,τι οι καταναλωτές. Η μετοχή της Swatch υποχώρησε έως και 7,6%, καθώς αρκετοί αναλυτές εκτίμησαν ότι ένα ρολόι τσέπης δεν διαθέτει τη μαζική απήχηση που θα είχε ένα κλασικό wristwatch εμπνευσμένο από το Royal Oak.Ο αναλυτής της Oddo BHF, Jean Danjou, σχολίασε ότι η πραγματική είδηση είναι αυτό που δεν έγινε: η Audemars Piguet δεν επέτρεψε ποτέ μια κανονική εκδοχή wristwatch του Royal Oak σε τιμή Swatch.Κάποιοι συλλέκτες μίλησαν ακόμη και για πιθανή υποβάθμιση του luxury status της Audemars Piguet. Στο διαδίκτυο, memes και ειρωνικά σχόλια άρχισαν να κυκλοφορούν πριν καν ξεκινήσει η διάθεση του προϊόντος.Η ανησυχία είναι προφανής: όταν ένα αντικείμενο πολυτέλειας γίνεται υπερβολικά προσβάσιμο, κινδυνεύει να χάσει μέρος της αποκλειστικότητάς του.