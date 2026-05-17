Καναδός βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τα τρία θύματα

Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι, αφότου έφυγε από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκε εστία του στελέχους των Άνδεων του ιού.Είχε υποβληθεί σε εξετάσεις σε νοσοκομείο στη Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας, στο νησί Βανκούβερ, αφούΕίναι ένας από τους τέσσερις Καναδούς που βρίσκονται σε απομόνωση στο νησί μετά την αναχώρησή τους από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.Η ομάδα περιλαμβάνει δύο ζευγάρια, ένα από το Γιούκον και ένα άλλο από τη Βρετανική Κολομβία. Ο άνθρωπος που βρέθηκε θετικός είναι από το Γιούκον, δήλωσαν αξιωματούχοι.Το ζευγάρι από το Γιούκον υποβάλλεται σε εξετάσεις στη Βρετανική Κολομβία καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία στην επαρχία τους.Οι τέσσερις δεν ήρθαν σε επαφή με άλλους ανθρώπους όταν μεταφέρθηκαν από την πτήση τους στη Βικτώρια. Ο άνθρωπος που βρέθηκε θετικός, ανέφερε.Το στέλεχος τουπου εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο, μπορεί να προκαλέσειη οποία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα έως και στο 50% των περιπτώσεων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.Οι χανταϊοί είναι μια ομάδα ιών που συνήθως μεταδίδονται από τρωκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι υγειονομικές αρχές έχουν δηλώσει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού είναι χαμηλός.