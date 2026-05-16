«Αν δεν το πάρουμε εμείς δώστε το στην Ντάρα»: Το ελληνικό Χ αποθέωσε τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην Eurovision, δείτε βίντεο
Η εκπρόσωπος της χώρας λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός σκαρφάλωσε την τρίτη θέση των στοιχημάτων

Γεωργία Κοτζιά
Χαμό έκανε η Βουλγαρία στον τελικό της Eurovision, με τους θεατές να σχολιάζουν στο X πως αν δεν κερδίσει η Ελλάδα, θα πρέπει να πάρει το έπαθλο εκείνη.

Η Ντάρα ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το «Bangaranga» και κατάφερε να πείσει με την ερμηνεία της αλλά και την χορογραφία της. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει μάλιστα ο διαγωνισμός το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, η ίδια ανέβηκε στην τρίτη θέση των στοιχημάτων, ρίχνοντας τον Ακύλα και την Ελλάδα στην τέταρτη θέση.

Δείτε βίντεο με την εμφάνιση της Βουλγαρίας στον τελικό της Eurovision

DARA - Bangaranga (LIVE) | Bulgaria 🇧🇬 | Grand Final | Eurovision 2026


Τα σχόλια στο X για την Ντάρα



Τι σημαίνει το «Bangaranga»

Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται τι σημαίνει ο τίτλος του τραγουδιού της Ντάρα, όμως η ίδια έχει δώσει την απάντηση σε συνέντευξή της στο BBC, επισημαίνοντας: «Είναι ένα συναίσθημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά. Δίνω μία μάχη με το άγχος και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα "ποια είναι η αξία σου;" και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο ισχυρό πράγμα. Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στυλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα αν πει "δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ"».

@bbc

Baffled over Bangaranga? Bulgaria's Eurovision act DARA is here to explain the meaning behind the banger! Follow all the #Eurovision2026 action on Radio 2 on BBC Sounds 🧡 #Eurovision

♬ original sound - BBC
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
