Βίντεο από τον άγριο καβγά σε ποντιακό γλέντι στη Θεσσαλονίκη: Πετούσαν καρέκλες και τραπέζια - «Θα μας σκοτώσουν» φώναζε ο κόσμος
«Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… ήταν σαν σφαγείο» λέει νεαρή μάρτυρας - Τέσσερις τραυματίες, δύο προσαγωγές

Στιγμιότυπα από τον άγριο καβγά που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης καταγράφει βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα.

Τουλάχιστον 20 άτομα εμπλέκονται στο περιστατικό, σύμφωνα με το ThessPost.gr που δημοσιεύει το εν λόγω βίντεο. Σε αυτό φαίνεται πως οι συμμετέχοντες εκτοξεύουν πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και άλλα αντικείμενα, ενώ ανταλλάσσουν κλωτσιές και μπουνιές, μετατρέποντας το γλέντι σε «πεδίο μάχης».

Επιπλέον, νεαρά κορίτσια που διασκέδαζαν στο χώρο ακούγονται να φωνάζουν «Θα μας σκοτώσουν» καθώς προσπαθούν να απομακρυνθούν από το σημείο.

ThessPost - Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη


Η μαρτυρία νεαρής που βρισκόταν στο γλέντι


«Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, είδα άτομα να σηκώνουν καρέκλες και τραπέζια και να τα χτυπάνε σε κεφάλια άλλων. Ένας άνδρας πήρε γυάλινο μπουκάλι και το βάρεσε στο μάτι ενός άλλου και άρχισε να αιμορραγεί. Ένας άλλος ήταν μεθυσμένος και χτύπησε μια κοπέλα με μπουνιά, γι’ αυτό και μπήκαν πολλά άτομα και άρχισαν να χτυπάνε αυτόν που έδωσε μπουνιά στην κοπέλα. Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… ήταν σαν σφαγείο», αναφέρει νεαρή στο τοπικό μέσο.

Στο γλέντι βρίσκονταν μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες με μικρά παιδιά που άρχισαν άρον – άρον να φεύγουν τη στιγμή της έντασης. «Είχε πολύ μικρά παιδιά, νέους και μεγάλους. Πρώτη φορά συμβαίνει περιστατικό τέτοιας έντασης σε ποντιακό γλέντι στην περιοχή μας», σημειώνει η ίδια. 

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., ομάδες της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ., ύστερα από τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών για επεισόδιο στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά τέσσερα τραυματισμένα άτομα: μία 18χρονη με τραύματα στο πρόσωπο και τρεις άνδρες ηλικίας 19, 26 και 36 ετών με εκδορές και τραύματα στο κεφάλι. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία τραυματίες φέρεται να προσπάθησαν να παρέμβουν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δυο προσαγωγές, ενώ στη συνέχεια οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.
