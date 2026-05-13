Καλύτερος ο Ολυμπιακός, συνεχίζει να χάνει γκολ αβέρτα

Αυτή την φορά ένα γκολ ήταν αρκετό για να χαρίσει τους τρεις βαθμούς και την μοναξιά στην δεύτερη θέση, μέχρι την Κυριακή που θα μάθουμε την τελική βαθμολογία. Καταλαβαίνω πως οι ‘φίλοι του Ολυμπιακού δεν είναι μαθημένοι να γίνονται συζητήσεις περί δεύτερης θέσης ή πλασαρίσματος, αλλά από την στιγμή που χάθηκε το πρωτάθλημα στο λιμάνι θέλουν να παίξουν στα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαΪκής διοργάνωσης και όχι σε αυτά του Europa.Ο αγώνας στο «Καραϊσκάκης» δεν μας έκανε σοφότερους. Όμως κάποιοι παίκτες που πήραν χρόνο έδειξαν ότι μπορούν να υπολογίζονται για περισσότερο. Την ίδια ώρα, το… μάγκωμα και ο γρίφος στο σκοράρισμα καλά κρατούν. Κι αν δεν σου βάζουν γκολ οι επιθετικοί είναι ζήτημα. Τις δυο φορές που μπήκε γκολ (μια μέτρησε) τα σουτ ήταν από δυο ακραία μπακ. Τον Ονιομαέτσι και τον Ροντινέι που πλέον παίζει χαφ. Δεν χρειάζεται πάντως να γίνει βαθυστόχαστη ανάλυση για αυτό το παιχνίδι. Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός από τον «αιώνιο» αντίπαλό του. Πολλές φορές όμως φέτος οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι, αλλά δεν κέρδισαν. Το βασικό τους πρόβλημα, για να τα λέμε όλα, δηλαδή η δυσκολία στο σκοράρισμα, δεν τους εγκατέλειψε και σε αυτή την αναμέτρηση. Απλά στο πρώτο μέρος, μπόρεσαν να βρουν δυο φορές δίχτυα, πρώτη δεν μέτρησε από το VAR, ενώ στο δεύτερο είχαν και κάποιες κραυγαλέες ευκαιρίες, αλλά γκολ γιοκ. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν δούλεψε καλά στην μετατόπιση και αυτό έδωσε ευκαιρία στους Πειραιώτες να έχουν ελεύθερους παίκτες στο δεύτερο δοκάρι. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, πότε άουτ, πότε Λαφόντ.Στο πρώτο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» λειτούργησαν ορθολογικά, δεν είχαν πρόβλημα από το 4- 4- 2 του Μπενίτεθ (λογικά δεν το περίμεναν, τελευταία φορά που έπαιξε έτσι ο Ισπανός ήταν στις 25/1 κόντρα στον Ατρόμητο). Αμύνθηκαν όπως έπρεπε, ενώ και ο Σιπιόνι μπήκε αναγκαστικά νωρίς στην θέση του Έσε και έδειξε πανέτοιμος. Χάρη στην πίεση και στις σωστές τοποθετήσεις όλων, ήρθαν τα γκολ, δεν ήταν κακή η ομάδα (για τέτοια εποχή και για τέτοιο στόχο) ούτε στο δεύτερο 45λεπτο, απλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αναθεωρήσει πολλά και να ετοιμαστεί ξανά για να βάζει την επόμενη σεζόν τα γκολ που του αναλογούν. Και με τον ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, αλλά δεν κέρδισε. Τουλάχιστον αυτή την φορά τους πήρε τους τρεις βαθμούς και θα πάει στην Νέα Φιλαδέλφεια τελευταία αγωνιστική για να μάθουμε αν θα παίζει την νέα σεζόν στο Champions League ή στο Europa. Είδαμε κάμποσο και Αντρέ Λουίζ σε αυτό το ματς. Ο παίκτης έχει φουλ ενέργεια. Φάνηκε από τον τρόπο που κινήθηκε τόσο επιθετικά, όσο και ανασταλτικά. Και σίγουρα σε ένα σύνολο με χαμηλή ένταση το τελευταίο δίμηνο, αξίζει να παίζει περισσότερο, όπως και ο Σιπιόνι που ήταν δυναμικός και τον αισθάνθηκαν τα χαφ του «τριφυλλιού».