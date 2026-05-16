«Τα διαζύγια στην παράταξη δεν πήγαν ποτέ καλά»: Ποια στελέχη της ΝΔ ζήτησαν επιστροφή Σαμαρά και Καραμανλή
Δεν έχει το δικαίωμα να λείψει κανείς, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος - Ενωτικά μηνύματα και από Χατζηδάκη, Γεωργιάδη - Τι τόνισε ο Δένδιας, για «συγκρούσεις που λύνονται με ένα τηλέφωνο, με μία συνάντηση» μίλησε ο συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρης Γιάννος
Με δεδομένη την απουσία των πρώην πρωθυπουργών από το συνέδριο της ΝΔ, του Αντώνη Σαμαρά που έχει διαγραφεί και του Κώστα Καραμανλή που επέλεξε να μην δώσει το «παρών», μια σειρά στελεχών της ΝΔ ζήτησε την επιστροφή των «πρώην», σε μια λογική πανστρατιάς για μια μεγάλη νίκη στις εκλογές του 2027.
Τον βασικό τόνο έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. «Η μάχη που θα δώσουμε δεν θα είναι εύκολη, θα είναι η πιο δύσκολη που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει το δικαίωμα να λείψει κανείς και αυτό για να είμαι σαφής αφορά τους πάντες και ιδιαίτερα ανθρώπους και προσωπικότητες που έχουν ιστορική σχέση με την παράταξη. Η ΝΔ ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι τους. Γιατί δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με την απουσία ή με τα πολιτικά διαζύγια που δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη. Αυτό ας το σκεφτούν όλοι καλά, γιατί υπάρχει χρόνος» είπε με νόημα.
Στα πηγαδάκια σχολιάστηκε αρκετά και η ομιλία του Δημήτρη Γιάννου, μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς». «Δεν μου αρέσει που σε αυτό το συνέδριο δεν βλέπω τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Δύο πυλώνες της παράταξης, που έχουν δώσει αγώνες, δύο πρώην πρωθυπουργούς που, αντί να αποτελούν το πλεονέκτημά μας, αντιμετωπίστηκαν σαν βάρος. Αντί να ζητάμε τη γνώμη τους, τους περιθωριοποιήσαμε. Αντί να τους σεβαστούμε έμπρακτα, τους θεωρήσαμε αναλώσιμους» είπε.
Και προσέθεσε: «Η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά ήταν και παραμένει ένα μεγάλο λάθος, γιατί οι απόψεις του αγγίζουν την καρδιά της βάσης μας, όπως εξάλλου θυμόμαστε από τα προηγούμενα συνέδρια. Οι διαφορές, οι αντιθέσεις ακόμη και οι συγκρούσεις δεν λύνονται με διαγραφές ούτε με διαμεσολαβητές. Λύνονται με ένα τηλέφωνο, με μία συνάντηση, με προσωπική, ανθρώπινη και γενναία πρωτοβουλία».
«Τα γινάτια δεν συνιστούν πολιτική. Οποιος περιορίζεται στο μικρό και προσωπικό θα είναι υπόλογος» είπε από διαφορετική οπτική ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και κορυφαία στελέχη της ΝΔ όμως ζήτησαν πανστρατιά εν όψει της κάλπης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου και μίλησε για την ανάγκη «να γυρίσουν όλοι σπίτι τους», ενώ σε αντίστοιχα ενωτικό κλίμα κινήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης.
Και ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε «να πάμε όλοι μαζί», υπεραμύνθηκε της παρακαταθήκης του Κώστα Καραμανλή. «Αποδεικνύουμε ότι διατηρούμε δυναμισμό. Ότι μπορούμε, επιτέλους, να πραγματοποιήσουμε την επανίδρυση του κράτους. Το μέγα πρόταγμα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή» είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος επίσης αναφέρθηκε στην εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής που έγινε επί κυβέρνησης Σαμαρά, με τον ίδιο τότε στο υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.
