Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ, μάχη Αστέρα Τρίπολης - Πανσερραϊκού για τη σωτηρία, δείτε τη βαθμολογία και τα γκολ
Η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά υποβιβάστηκε στη Super League 2 - Ο Αστέρας έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά στην Τρίπολη και παραμένει υποψήφιος για... πτώση - Θα σωθεί μαθηματικά, εάν αύριο ο Πανσερραϊκός δεν κερδίσει τον Παναιτωλικό
Η αναμέτρηση της Λάρισας, έμοιαζε περισσότερο με ένα… λαϊκό δικαστήριο των οπαδών της ΑΕΛ Novibet, αφού γνώριζαν μετά και την… μαχαιριά στο 95’ στο Αγρίνιο, πως η υπόθεση παραμονή ήταν κάτι το εξαιρετικά δύσκολο.
Οι «βυσσινί» με δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο (Μασόν, Τούπτα) επικράτησαν εύκολα με 2-1 του Ατρομήτου, αλλά η νίκη αυτή ήταν απλά το… κερασάκι σε μια πικρή τούρτα. Αυτή του υποβιβασμού, που ήρθε και μαθηματικά μετά την ισοπαλία στο ματς της Τρίπολης. Έτσι το «καμάρι του κάμπου» μόλις ένα χρόνο μετά την άνοδο στη Stoiximan Super League να επιστρέφει ξανά στα δύσβατα μονοπάτια της Super League 2.
Στην Τρίπολη ο Αστέρας απέναντι στην αδιάφορη Κηφισιά ήθελε μια νίκη για να ξεμπλέξει. Αυτή όμως δεν ήρθε, καθώς ο καταπληκτικός τερματοφύλακας της Κηφισιάς, Απόστολος Τσιλιγγίρης με μια σειρά καταπληκτικών επεμβάσεων κράτησε το 0-0 και πλέον οι Αρκάδες, αν ο Πανσερραϊκός νικήσει την Κυριακή τον Παναιτωλικό, παίζουν όλα για όλα την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο!
Στις Σέρρες, άνοιξαν οι ουρανοί λίγη ώρα πριν από την πρώτη σέντρα του αγώνα και ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε λίμνη. Ο ρέφερι του αγώνα, ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Παναιτωλικό, Πολυχρόνης έκανε τους καθιερωμένους ελέγχους με την μπάλα σε διάφορα σημεία του γηπέδου όμως η μπάλα δεν κυλούσε και έτσι το παιχνίδι θα γίνει την επόμενη μέρα, όπως ορίζει ο κανονισμός και συγκεκριμένα το μεσημέρι της Κυριακής, στις 3μμ.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός ΑΝΑΒΟΛΗ (θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 15:00)
Η βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής
9. Ατρόμητος 43
10.Κηφισιά 38
11. Παναιτωλικός 35
12. Αστέρας Τρίπολης 33
--------------------------------------------------
13. ΑΕΛ Novibet 30
14. Πανσερραϊκός 28
*Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο.
Η τελευταία (10η) αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
Πηγή: www.gazzetta.gr
