Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε το δεύτερο παιδικό βιβλίο της, η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ
Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ έκανε η Σία Κοσιώνη. Η δημοσιογράφος εκφώνησε πριν από δύο εβδομάδες το τελευταίο δελτίο ειδήσεων ως anchorwoman στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου. Το Σάββατο 16 Μαΐου, ανήμερα των γενεθλίων της, παρουσίασε το δεύτερο παιδικό βιβλίο της με τίτλο.
Το «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ» αποτελεί μια τρυφερή και σύγχρονη ιστορία για τη θέση του παιδιού στη νέα εποχή των social media, που μιλά με ευαισθησία για την αυτοεκτίμηση, την αποδοχή, τον αλληλοσεβασμό και τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου, σύμφωνα με την περιγραφή.
Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, ο Κώστας Μπακογιάννης, με τον οποίο πόζαρε στους φωτογράφους. Η δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ. «Ξεκουράζομαι. Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, τα οποία έχω χάσει είκοσι χρόνια. Ξεκουράζομαι και ηρεμώ», είπε χαρακτηστικά, ενώ αρνήθηκε να μιλήσει για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα.
Φωτογράφιες: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
