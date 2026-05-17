Η Βέρκα Σερντιούτσκα επέστρεψε στη Eurovision: Όλο το στάδιο τραγούδησε μαζί της το «Volare», βίντεο
Η Ουκρανή τραγουδίστρια που έγραψε ιστορία στη διοργάνωση το 2007 με το «Dancing Lasha Tumbai» άφησε για μία ακόμη φορά το αποτύπωμά της στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου

Γεωργία Κοτζιά
Στη Eurovision επέστρεψε η Βέρκα Σερντιούτσκα που έχει γράψει ιστορία στον θεσμό με τη συμμετοχή της το 2007, όπου τραγούδησε το «Dancing Lasha Tumbai» εκπροσωπώντας την Ουκρανία. Η τραγουδίστρια αυτή τη φορά ερμήνευσε το «Nel Blu Dipinto Di Blu» γνωστό ως Volare, του Domenico Modugno με το οποίο εκπροσώπησε την Ιταλία το 1958.

Αφού ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό κομμάτι και οι 25 χώρες παρουσίασαν τα τραγούδια τους, ως έκπληξη προς το κοινό είχαν ετοιμάσει την  επιστροφή προηγούμενων νικητών της διοργάνωσης, όπως οι Lordi, Alexander Rybak, Ruslana, Max Mutzke, Kristian Kostov, Erika Vikman και Miriana Conte, αλλά και η Βέρκα Σερντιούτσκα.

Οι καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα mashup κλασικών συμμετοχών της Eurovision, μεταξύ των οποίων τα «Waterloo», «Euphoria», «Arcade» και «Cha Cha Cha», με τις φωνές ωστόσο να είναι προηχογραφημένες. Όμως η στιγμή που η Ουκρανή τραγουδίστρια ήταν συγκινητική, καθώς έκανε όλο το στάδιο να τραγουδάει μαζί της, αφήνοντας για μία ακόμη φορά το αποτύπωμά της στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Δείτε το βίντεο



Celebration! Eurovision at 70 | Interval Act | Grand Final | Eurovision 2026 | #UnitedByMusic ​​🇦🇹


Φωτογραφία άρθρου: Reuters
