Παντρεύτηκαν στην Πλάκα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα
GALA
Αθηνά Οικονομάκου Μπρούνο Τσερέλα Γάμος

Παντρεύτηκαν στην Πλάκα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα

Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου υπό άκρα μυστικότητα

Παντρεύτηκαν στην Πλάκα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα
Ιωάννα Μαρίνου
51 ΣΧΟΛΙΑ
Παντρεύτηκαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως ο μπασκετμπολίστας της είχε κάνει πρόταση γάμου δείχνοντας το μονόπετρο που της είχε χαρίσει με βίντεο στο Instagram κατά τη διάρκεια διακοπων τους, ωστόσο για καιρό απέφευγαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για το μέρος και την ημέρα που θα γινόταν.

Η αναγγελία του γάμου τους κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου και σύμφωνα με αυτή: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

Παντρεύτηκαν στην Πλάκα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα

Πριν από μερικές ημέρες, ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το πάρτι που θα κάνει το ζευγάρι για να γιορτάσει την ένωσή του, στην Πάρο.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το «Save the date» στάλθηκε αρχές του 2026 και σε αυτό υπήρχαν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη ημερομηνία και το pre wedding πάρτι που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, θα γίνει ένα beach party στην Πάρο και 27 Ιουνίου θα είναι το wedding party.
Ιωάννα Μαρίνου
51 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης