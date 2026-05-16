Το παρασκήνιο της νέας διαγραφής Πολάκη: Ο Τσίπρας στο Χαλάνδρι, τα sms και ο Χατζησωκράτης

Φάμελλος: Αισχρό το υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα

Πολάκης: Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν και άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να έχουν προβληματιστεί με τον οδικό χάρτη διάλυσης του κόμματος, τον οποίο πρότεινε ο κ. Χατζησωκράτης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονες διεργασίες και τηλεφωνικές επικοινωνίες από σήμερα νωρίς το πρωί και πολύ πριν διαγραφεί ο Παύλος Πολάκης.Ως εκ τούτου, τα όσα προηγήθηκαν, δυναμίτισαν ακόμη περισσότερο την εσωκομματική ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα ο Παύλος Πολάκης να εγκαλέσει δημόσια τον σημερινό Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για κρυφή ατζέντα, προκαλώντας έτσι τη διαγραφή του.Πάντως, το αίτημα του κ. Πολάκη να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ώστε να λάβει αποφάσεις απέναντι στο υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα, το διατύπωσε ο Βουλευτής Χανίων προς την πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αμέσως μετά την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού στο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι. Συγκεκριμένα, Σωκράτης Φάμελλος και Παύλος Πολάκης φέρονται να επικοινώνησαν μέσω γραπτών μηνυμάτων, όταν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ περιόδευε στη Λέσβο και έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μεταξύ τους, ούτε και σήμερα πριν τη διαγραφή.Δηλωτικό αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ακόμη και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πληροφορήθηκαν από τα ΜΜΕ την κίνηση του κ. Φάμελλου να διαγράψει τον Βουλευτή Χανίων κι ενώ ανάλογο αίτημα για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας είχαν διατυπώσει δημόσια τις τελευταίες ημέρες και άλλα κομματικά στελέχη, όπως ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς.Πάντως, η διαγραφή Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα αυτή τη φορά, δεν φαίνεται να έχει επιστροφή, αφού το Καταστατικό του κόμματος έχει αλλάξει.Ειδικότερα, όπως εξηγούν κομματικά στελέχη επικαλούμενα την απόφαση του Συνεδρίου, στην νέα Κεντρική Επιτροπή που εξελέγη, ο κ. Πολάκης συμμετείχε αριστίνδην ως βουλευτής, όποτε δεν μπορεί να παραστεί στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, αφού αυτοδίκαια τίθεται εκτός οργάνων, παραμένοντας απλό μέλος του κόμματος.Εξηγώντας, από μέρους του, τους λόγους για τους οποίους προέβη στη διαγραφή του κ. Πολάκη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέφερε πως “ δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια”.«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Σωκράτη Φάμελλου για τη διαγραφή Πολάκη από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής επιτέθηκε εκ νέου στον Σωκράτη Φάμελο με ανάρτησή του. «Δυστυχώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι ανέφερε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι όλοι θα κριθούν από τον λαό.Αναλυτικά η ανάρτησή του:«Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ !!Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)Ο τελευταιος ,χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα, ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει!Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν ,οπως και ο προηγουμενος!Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια!!Παυλος ΠολακηςΒουλευτης Χανιων ,μελος της ΠΓ του Συριζα-ΠΣ»