Το ίδιο το ποδόσφαιρο κάτι πρέπει να δώσει σε αυτόν τον ΠΑΟΚ…

Τελείωσε και ο αγώνας με την ΑΕΚ και ο απολογισμός «έλεγε»:- Ο 39χρονος Τάισον τελείωνε το 48ο παιχνίδι του!- Ο Μεϊτέ έβγαινε βγαίνει από τα αποδυτήρια κάνοντας ένα βήμα λεπτό!- Ο Μιχαηλίδης να τελειώνει ένα ακόμη παιχνίδι με ενοχλήσεις στο γόνατο- Ο Μπάμπα να μετράει 54 αποστολές, 46 ματς και 3711 λεπτά!- Ο Κένι να έχει εξασθενήσει μετά το χαμένο έδαφος της απουσίας του- Ο Οζντόεφ των 49 αγώνων να έχει θέμα στον προσαγωγό- Ένα ακόμη παιχνίδι με τέσσερις απουσίες παικτών που θα ανέβαζαν την ποιότητα του πάγκουΚαι όμως… Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε. Όχι επειδή έφερε 1-1 στο τέλος! Η εικόνα του από το 45΄ ειδικά μετά το 45΄ δεν μπορεί να υποτιμηθεί από κανέναν. Έδωσαν ό τι είχαν, έκαναν τις φάσεις τους απέναντι σε μία πολύ οργανωμένη ομάδα και στο τέλος-τέλος με τον Γιακουμάκη άγγιξαν και τη νίκη.«Εμείς θέλουμε να τα δίνετε όλα…» λένε τις πιο πολλές φορές οι οπαδοί και ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτή την ομάδα ότι δεν κάνει μεγάλη προσπάθεια στα τελευταία παιχνίδια μίας τρομακτικά δύσκολης σεζόν; Πάλεψε και κέρδισε στο δεύτερο μέρος με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ενώ στον τελικό κυπέλλου επί 70-80 αγωνιστικά λεπτά δεν άφησε τον αντίπαλο να περάσει το κέντρο! Γύρισε και στο ματς του Καραϊσκάκη, έδωσε μάχη και με την ΑΕΚ ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου που από Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο έπαιξε ποδόσφαιρο πολύ-πολύ υψηλού επιπέδου, αναγκάζοντας όλους τους ουδέτερους παρατηρητές να παραδεχθούν ότι είναι φαβορί για το πρωτάθλημα.Ο Δικέφαλος που έκανε πορεία στο Europa παίζοντας με πολλούς Γάλλους και Ισπανούς.